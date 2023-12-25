Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

ИИ в недвижимости: почему искусственный интеллект не заменит эмоциональный

Колонки
Дмитрий Сибилев
Дмитрий Сибилев

Основатель агентства недвижимости Oneplace

Елизавета Шатохина

Искусственный интеллект стал доступен человеку относительно недавно, но уже стремительно распространяется во многие сферы жизни. Предприниматели внедряют инструменты ИИ, чтобы оптимизировать бизнес-процессы. 

Когда прогрессивные технологии — лишь маркетинговый ход и почему человеческий фактор останется незаменимым в сфере недвижимости, рассказал Дмитрий Сибилев, основатель агентства Oneplace, эксперт по недвижимости в России и за рубежом.

ИИ в недвижимости: почему искусственный интеллект не заменит эмоциональный

 

Искусственный интеллект как инструмент манипуляции

В 2023 году среди директоров ведущих российских компаний провели опрос «Искусственный интеллект (ИИ) в России: тренды и перспективы». Он показал, что около 20% опрошенных используют ИИ и еще 27% проводят точечные эксперименты по внедрению технологии. 

Самыми популярными сервисами оказались OpenAI, YandexGPT и Kandinsky. Эксперты рассуждают о возможной замене специалистов на инструменты ИИ. Наиболее часто «электронный разум» внедряют в области маркетинга (66%), клиентского сервиса (54%), исследования и разработок (49%). 

Агентства недвижимости все чаще в рекламе своих услуг ссылаются на использование искусственного интеллекта. Некоторые из них действительно делегируют часть задач современным инструментам, в том числе генерацию решений и идей для бизнеса, анализ и расчеты.

Другие агентства заявляют о внедрении инноваций, чтобы привлечь внимание покупателей и выделиться на фоне конкурентов. Хитрость заключается в том, чтобы создать у потребителя впечатление об исключительности услуги, передовых технологиях и повышенном качестве продукта. Потребитель уверен, что такая компания сделает быстрее и лучше. 

В реальности ультрасовременными технологиями компании часто называют автоматизированный сбор данных и инструменты аналитики, которые существуют в сфере недвижимости уже много лет. 

Например, сервисы «Авито», «Яндекс Недвижимость» и «Циан» давно умеют анализировать данные о пользователях, сценарии использования сервисов и запросы. Они без проблем находят для конкретных пользователей подходящие объекты, локации и персональные предложения.

Карта PropTech: 19 крупнейших ИТ-компаний для девелоперов и УК по ссылке

Поэтому часто оперирование новым трендовым понятием — манипуляция сознанием клиента. Простые потребители плохо понимают, что такое ИИ. Скорее всего, они где-то слышали термин «искусственный интеллект», но не представляют, как он на самом деле работает. 

Для разработки автоматизированных систем на основе ИИ в штате организации или на аутсорсе работают специально обученные сотрудники. Инженеры, которые непрерывно анализируют и поддерживают инструмент в рабочем состоянии. Более того, они постоянно изучают ИИ, чтобы грамотно ставить задачи нейросети и получать качественный результат.

Мы провели маркетинговый анализ конкурентов и выяснили, что в тех компаниях, которые громко заявляют об использовании ИИ в продажах квартир, на самом деле все делают специалисты: получают заявку от клиента и проходят все стандартные этапы воронки продаж.

Еще не было случаев, когда ИИ продал объект для жизни или инвестиций, и покупатель был в восторге от результата. Технология пока не может заменить человека в полной мере и сделать более глубокую и тонкую работу, чем анализ данных.

 

Искусственный интеллект как партнер, а не конкурент

Автоматизирует анализ и подбор предложений

Нейросеть упрощает и ускоряет процесс поиска подходящих объектов для клиента. Она может обрабатывать большие объемы данных, учитывать предпочтения, такие как тип помещения, район, цена и т. д. 

Например, исходя из ваших запросов в поисковиках и активности в сети, ИИ поймет, что вы предпочитаете коттеджи за городом, но располагаете бюджетом до 10 миллионов рублей. Это позволит сравнить объекты и найти более подходящие для вас варианты.

Генерирует идеи для дизайна и планирования застройки

В области строительства жилья некоторые застройщики используют инструменты генеративного дизайна. Например, программа MasterMind от компании Genpro собирает информацию о земельных участках (расположение, окружение, размер и т. д.), рассчитывает технико-экономические показатели проекта и предлагает разные варианты 3D-моделей застройки. 

Другая программа — Best Structural Solution — анализирует экономические показатели конструктивных решений в недвижимости.

Еще один инструмент для визуализации плана строительства и ремонта — RemPlanner. Он отражает системы коммуникаций, включая трубы, проводку, и создает дизайн-проекты.

Прогнозирует шансы на получение ипотеки

Некоторые программы собирают данные о человеке через банки и рассчитывают вероятность одобрения кредита на жилье. Однако такие инструменты уже несколько лет применяются сервисами по подбору недвижимости. Например, на сервисе «Домклик» вы можете узнать, одобрят вам ипотеку и на каких условиях. Для этого нужно ввести персональные данные самостоятельно либо дать согласие на то, что банк автоматически сделает это за вас.

Предлагает маркетинговые идеи

Специалисты по маркетингу в агентствах стали чаще обращаться к нейросети, которая может «подкинуть» идеи для рекламных креативов: сгенерировать картинку,  тексты или слоган. 

Освобождает от рутины 

Агентства недвижимости внедряют цифровые сервисы и избавляют специалистов от рутины. Например, ИИ может собирать данные и составлять анкеты клиентов. Однако вести переговоры, закрывать возражения, искать риски отказа в выдаче средств банком, готовить документы и искать выгодное предложение будет специалист по ипотеке.

Умные чат-боты позволяют быстро отвечать на сообщения клиентов, вести их по воронке продаж, отсылать в соответствующие каналы и так далее. Боты следуют голосу бренда и заранее прописанному скрипту. 

 Читайте по теме: Битва за риелтора: куда свернула цифровизация агентств недвижимости

 

Аргументы, почему искусственный интеллект не заменит реального специалиста

Первое, что следует отметить, работа с недвижимостью — это не только цифры и данные. Это эмоции, личные предпочтения, тонкости переговоров и человеческой психологии.

Специалисты могут провести подробную беседу с клиентом, подстроиться под его эмоциональное состояние, «прощупать» боли и закрыть возражения. Искусственный интеллект, в свою очередь, ограничен алгоритмами и не может учитывать психологические аспекты.

Специалисты по недвижимости обладают знаниями и эмпатией, которые невозможно полностью передать ИИ

«Умные» помощники способны предложить лишь шаблонное решение. Но предпочтения покупателей жилья гораздо больше, чем просто местоположение, количество комнат и цена.

Например, кто-то мечтает просыпаться с видом на море. А у людей с талассофобией — боязнью океанов и других глубоких водоемов такая картина может вызвать настоящую панику. Одни ищут тихое место, где не слышен шум машин, а другим нравится смотреть мероприятия, фейерверки и жизнь большого города прямо из своего окна. 

Вывод: только гибкий человеческий разум может подстроиться под запросы, настрой и цели клиента. У каждого хорошего эксперта есть знание психологии и основанное на этом глубокое понимание рынка, а также личный опыт работы с разными людьми. 

Искусственный интеллект не в силах дать точный прогноз

Вопреки рекламным утверждениям, фактически никто не может гарантировать, что вложение в недвижимость принесет доход. На спрос и рост цен влияют десятки факторов. И те агентства, которые дают 100% гарантии, просто вводят клиентов в заблуждение. 

Например, компании часто ссылаются на анализ рынка, который был проведен силами ИИ. Показывают объекты, на которые выросла цена, и предлагают вложить капитал с перспективой быстрой и высокой прибыли. 

На самом деле часто бывает так, что компания испытывает финансовые трудности. И выгодные предложения жилья — это способ продать свои активы, чтобы избежать банкротства. 

Покупка недвижимости — сложное решение, где клиенту важна эмоциональная поддержка

Квартира или дом — дорогостоящая покупка. Это серьезное финансовое решение как для инвесторов, так и для тех, кто приобретает жилье для себя и своей семьи.

Покупатели осторожны. Они испытывают эмоциональное напряжение, боятся рисковать, находят предубеждения и возражения. Поддержать человека в этой ситуации — одна из задач специалиста по недвижимости. Успокоить, показать преимущества и недостатки разных решений. Дать информацию и знания может только живой человек, способный испытывать эмпатию и понимать чувства другого человека. 

 

Почему человек сильнее, чем машина

Предприниматели и клиенты оценивают не только конечный результат, но и процесс работы с агентством. Личное общение, доверие и понимание — это то, что делает сделку комфортной и успешной. Искусственный интеллект не способен заменить эти важные аспекты.

Недвижимость — это долгосрочные инвестиции, требующие постоянного управления. Специалисты по недвижимости могут поддерживать долгосрочные отношения с клиентами и предлагать другие услуги после завершения основной сделки. Например, управление арендой или продажей объекта в будущем.

Несмотря на быстрый прогресс искусственного интеллекта, он не сможет полностью заменить специалистов. Эмоциональные аспекты, экспертиза и сложность процесса принятия решений делают человеческий фактор незаменимым в этой отрасли. 

Цифровой разум может быть полезным инструментом для обработки данных и предоставления общей информации. Но окончательные решения всегда будут принимать люди, основываясь на личном опыте и знаниях.

Фото на обложке: vecstock / Freepik

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский PropTech: тренды и лидеры-разработчики ПО для девелоперов и управляющих компаний
  2. 2 Битва за риелтора: куда свернула цифровизация агентств недвижимости
  3. 3 Как застройщику продвигать ЖК с помощью геосервиса
  4. 4 Четыре главных тренда рынка недвижимости в 2023 году
  5. 5 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 декабря 2023

Стартап-акселератор «Южный ИТ-парк»

26 декабря 2023

Платформа создателей новых продуктов ВкусВилл

27 декабря 2023

RS-Innovation Lab

Все ВОЗМОЖНОСТИ