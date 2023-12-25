ИИ в недвижимости: почему искусственный интеллект не заменит эмоциональный

Когда прогрессивные технологии — лишь маркетинговый ход и почему человеческий фактор останется незаменимым в сфере недвижимости, рассказал Дмитрий Сибилев, основатель агентства Oneplace, эксперт по недвижимости в России и за рубежом.

Искусственный интеллект стал доступен человеку относительно недавно, но уже стремительно распространяется во многие сферы жизни. Предприниматели внедряют инструменты ИИ, чтобы оптимизировать бизнес-процессы.

Искусственный интеллект как инструмент манипуляции

В 2023 году среди директоров ведущих российских компаний провели опрос «Искусственный интеллект (ИИ) в России: тренды и перспективы». Он показал, что около 20% опрошенных используют ИИ и еще 27% проводят точечные эксперименты по внедрению технологии.

Самыми популярными сервисами оказались OpenAI, YandexGPT и Kandinsky. Эксперты рассуждают о возможной замене специалистов на инструменты ИИ. Наиболее часто «электронный разум» внедряют в области маркетинга (66%), клиентского сервиса (54%), исследования и разработок (49%).

Агентства недвижимости все чаще в рекламе своих услуг ссылаются на использование искусственного интеллекта. Некоторые из них действительно делегируют часть задач современным инструментам, в том числе генерацию решений и идей для бизнеса, анализ и расчеты.

Другие агентства заявляют о внедрении инноваций, чтобы привлечь внимание покупателей и выделиться на фоне конкурентов. Хитрость заключается в том, чтобы создать у потребителя впечатление об исключительности услуги, передовых технологиях и повышенном качестве продукта. Потребитель уверен, что такая компания сделает быстрее и лучше.

В реальности ультрасовременными технологиями компании часто называют автоматизированный сбор данных и инструменты аналитики, которые существуют в сфере недвижимости уже много лет.

Например, сервисы «Авито», «Яндекс Недвижимость» и «Циан» давно умеют анализировать данные о пользователях, сценарии использования сервисов и запросы. Они без проблем находят для конкретных пользователей подходящие объекты, локации и персональные предложения.

Поэтому часто оперирование новым трендовым понятием — манипуляция сознанием клиента. Простые потребители плохо понимают, что такое ИИ. Скорее всего, они где-то слышали термин «искусственный интеллект», но не представляют, как он на самом деле работает.

Для разработки автоматизированных систем на основе ИИ в штате организации или на аутсорсе работают специально обученные сотрудники. Инженеры, которые непрерывно анализируют и поддерживают инструмент в рабочем состоянии. Более того, они постоянно изучают ИИ, чтобы грамотно ставить задачи нейросети и получать качественный результат.

Мы провели маркетинговый анализ конкурентов и выяснили, что в тех компаниях, которые громко заявляют об использовании ИИ в продажах квартир, на самом деле все делают специалисты: получают заявку от клиента и проходят все стандартные этапы воронки продаж.

Еще не было случаев, когда ИИ продал объект для жизни или инвестиций, и покупатель был в восторге от результата. Технология пока не может заменить человека в полной мере и сделать более глубокую и тонкую работу, чем анализ данных.

Искусственный интеллект как партнер, а не конкурент

Автоматизирует анализ и подбор предложений

Нейросеть упрощает и ускоряет процесс поиска подходящих объектов для клиента. Она может обрабатывать большие объемы данных, учитывать предпочтения, такие как тип помещения, район, цена и т. д.

Например, исходя из ваших запросов в поисковиках и активности в сети, ИИ поймет, что вы предпочитаете коттеджи за городом, но располагаете бюджетом до 10 миллионов рублей. Это позволит сравнить объекты и найти более подходящие для вас варианты.

Генерирует идеи для дизайна и планирования застройки

В области строительства жилья некоторые застройщики используют инструменты генеративного дизайна. Например, программа MasterMind от компании Genpro собирает информацию о земельных участках (расположение, окружение, размер и т. д.), рассчитывает технико-экономические показатели проекта и предлагает разные варианты 3D-моделей застройки.

Другая программа — Best Structural Solution — анализирует экономические показатели конструктивных решений в недвижимости.

Еще один инструмент для визуализации плана строительства и ремонта — RemPlanner. Он отражает системы коммуникаций, включая трубы, проводку, и создает дизайн-проекты.

Прогнозирует шансы на получение ипотеки

Некоторые программы собирают данные о человеке через банки и рассчитывают вероятность одобрения кредита на жилье. Однако такие инструменты уже несколько лет применяются сервисами по подбору недвижимости. Например, на сервисе «Домклик» вы можете узнать, одобрят вам ипотеку и на каких условиях. Для этого нужно ввести персональные данные самостоятельно либо дать согласие на то, что банк автоматически сделает это за вас.

Предлагает маркетинговые идеи

Специалисты по маркетингу в агентствах стали чаще обращаться к нейросети, которая может «подкинуть» идеи для рекламных креативов: сгенерировать картинку, тексты или слоган.

Освобождает от рутины

Агентства недвижимости внедряют цифровые сервисы и избавляют специалистов от рутины. Например, ИИ может собирать данные и составлять анкеты клиентов. Однако вести переговоры, закрывать возражения, искать риски отказа в выдаче средств банком, готовить документы и искать выгодное предложение будет специалист по ипотеке.

Умные чат-боты позволяют быстро отвечать на сообщения клиентов, вести их по воронке продаж, отсылать в соответствующие каналы и так далее. Боты следуют голосу бренда и заранее прописанному скрипту.

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Аргументы, почему искусственный интеллект не заменит реального специалиста

Первое, что следует отметить, работа с недвижимостью — это не только цифры и данные. Это эмоции, личные предпочтения, тонкости переговоров и человеческой психологии.

Специалисты могут провести подробную беседу с клиентом, подстроиться под его эмоциональное состояние, «прощупать» боли и закрыть возражения. Искусственный интеллект, в свою очередь, ограничен алгоритмами и не может учитывать психологические аспекты.

Специалисты по недвижимости обладают знаниями и эмпатией, которые невозможно полностью передать ИИ

«Умные» помощники способны предложить лишь шаблонное решение. Но предпочтения покупателей жилья гораздо больше, чем просто местоположение, количество комнат и цена.

Например, кто-то мечтает просыпаться с видом на море. А у людей с талассофобией — боязнью океанов и других глубоких водоемов такая картина может вызвать настоящую панику. Одни ищут тихое место, где не слышен шум машин, а другим нравится смотреть мероприятия, фейерверки и жизнь большого города прямо из своего окна.

Вывод: только гибкий человеческий разум может подстроиться под запросы, настрой и цели клиента. У каждого хорошего эксперта есть знание психологии и основанное на этом глубокое понимание рынка, а также личный опыт работы с разными людьми.

Искусственный интеллект не в силах дать точный прогноз

Вопреки рекламным утверждениям, фактически никто не может гарантировать, что вложение в недвижимость принесет доход. На спрос и рост цен влияют десятки факторов. И те агентства, которые дают 100% гарантии, просто вводят клиентов в заблуждение.

Например, компании часто ссылаются на анализ рынка, который был проведен силами ИИ. Показывают объекты, на которые выросла цена, и предлагают вложить капитал с перспективой быстрой и высокой прибыли.

На самом деле часто бывает так, что компания испытывает финансовые трудности. И выгодные предложения жилья — это способ продать свои активы, чтобы избежать банкротства.

Покупка недвижимости — сложное решение, где клиенту важна эмоциональная поддержка

Квартира или дом — дорогостоящая покупка. Это серьезное финансовое решение как для инвесторов, так и для тех, кто приобретает жилье для себя и своей семьи.

Покупатели осторожны. Они испытывают эмоциональное напряжение, боятся рисковать, находят предубеждения и возражения. Поддержать человека в этой ситуации — одна из задач специалиста по недвижимости. Успокоить, показать преимущества и недостатки разных решений. Дать информацию и знания может только живой человек, способный испытывать эмпатию и понимать чувства другого человека.

Почему человек сильнее, чем машина

Предприниматели и клиенты оценивают не только конечный результат, но и процесс работы с агентством. Личное общение, доверие и понимание — это то, что делает сделку комфортной и успешной. Искусственный интеллект не способен заменить эти важные аспекты.

Недвижимость — это долгосрочные инвестиции, требующие постоянного управления. Специалисты по недвижимости могут поддерживать долгосрочные отношения с клиентами и предлагать другие услуги после завершения основной сделки. Например, управление арендой или продажей объекта в будущем.

Несмотря на быстрый прогресс искусственного интеллекта, он не сможет полностью заменить специалистов. Эмоциональные аспекты, экспертиза и сложность процесса принятия решений делают человеческий фактор незаменимым в этой отрасли.

Цифровой разум может быть полезным инструментом для обработки данных и предоставления общей информации. Но окончательные решения всегда будут принимать люди, основываясь на личном опыте и знаниях.

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