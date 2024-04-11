Реорганизация юридического лица — это, говоря простыми словами, изменение юридического лица различными способами, в зависимости от того, какого результата необходимо достигнуть. Подробнее о том, какие бывают виды реорганизации юридических лиц, рассказал Владимир Лисюткин, заместитель генерального директора по правовым вопросам «Правокард».

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Процедура преобразования юридического лица

Потребность в реорганизации может возникнуть в самых разных ситуациях. Например, собственники бизнеса могут разойтись во мнениях касательно направления развития компании и принять решение о ее разделении на две разные организации, каждой из которых будет руководить отдельный собственник.

Или предприятие может решить, что хочет уйти в узкоспециализированную нишу, которая слабо перекликается с основным видом деятельности и требует обязательного лицензирования. В таком случае может быть удобнее выделить новое юрлицо из уже существующего, чем кардинально менять организационные процессы в первоначальном.

Получается, что реорганизация — это закрепленный законом инструмент для трансформации юридического лица, который бизнес может использовать для достижения собственных целей, какими бы они ни были (разумеется, в рамках правового поля).

Формы реорганизации юрлиц

Посмотрим, какие именно трансформации юрлица предусмотрены российским законодательством. Точнее, какие формы реорганизации юридического лица доступны отечественному бизнесу. Как и само понятие реорганизации юридического лица, они закреплены и описаны в Гражданском кодексе РФ, и всего их пять.

Слияние

Эта форма реорганизации предусматривает объединение двух или более юрлиц в одно новое. Представьте ситуацию, когда ООО «Ромашка» и ООО «Фиалка» перестают существовать как отдельные юрлица и сливаются в новое ООО «Лютик». Это и будет слиянием.

Присоединение

Реорганизация юридического лица в форме присоединения предполагает, что ООО «Ромашка» присоединяется к ООО «Фиалка» и перестает существовать. Получается, что остается только ООО «Фиалка».

Разделение

Собственники могут решить разделить бизнес на два новых юрлица, и тогда первоначальное ООО «Ромашка» перестает существовать и превращается в два новых: ООО «Фиалка» и ООО «Лютик».

Выделение

Это тот случай, когда предприятие решает отделить от себя часть бизнеса с сохранением первоначального юридического лица. Например, чтобы зайти в новую узкоспециализированную нишу, как упоминалось выше. То есть ООО «Ромашка» выделяет часть своих активов и отдает их под управление нового юрлица — ООО «Фиалка». И деятельность ведут уже два отдельных лица: «Ромашка» и «Фиалка».

Преобразование

Реорганизация юридического лица в форме преобразования предусматривает изменение его организационно-правового статуса. То есть превращение ООО «Ромашка», например, в АО «Ромашка». Закон устанавливает строгие ограничения по доступным «направлениям» преобразования. Это значит, что тот же ООО нельзя преобразовать, например, в некоммерческое партнерство.

Согласно Гражданскому кодексу, формы реорганизации можно сочетать друг с другом. Выходит, что собственники могут, например, выделить из ООО «Ромашка» новое юрлицо — ООО «Лютик» и одновременно с этим изменить организационно правовой-статус «Ромашки» на АО.

Важно! Это порядок передачи прав и обязанностей при реорганизации. Было бы несправедливо, если бы собственники могли разделить ООО «Ромашка» на два юрлица и в процессе «потерять» налоговые обязательства первоначального лица или обязательства перед контрагентами, верно? Поэтому закон устанавливает определенный порядок, в соответствии с которым права и обязанности юрлиц при каждой форме реорганизации распределяются тем или иным образом. Давайте рассмотрим этот порядок подробнее.

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Порядок передачи прав и обязанностей в зависимости от формы реорганизации

При слиянии юридических лиц все права и обязанности переходят к вновь образуемому юрлицу. То есть ООО «Ромашка» и ООО «Фиалка» при слиянии в ООО «Лютик» полностью передают последнему свои права и обязанности.

Если одно юрлицо присоединяется к другому, оно полностью передает ему свои права и обязанности. То есть ООО «Ромашка», присоединяясь к «Фиалке», передаст ему свои права и обязанности.

В ситуации с разделением юридического лица на несколько новых всё чуть сложнее. Собственники ООО «Ромашка» при разделении организации на два юрлица должны будут договориться друг с другом, какие права и обязанности «Ромашки» переходят каждому из новых юрлиц, и зафиксировать эти договоренности подписанием передаточного акта.

То же самое правило действует и в случае с выделением из ООО «Ромашка» одного или нескольких юрлиц. Порядок разделения прав и обязательств должен быть прописан в передаточном акте.

Если ООО «Ромашка» преобразовывается, то есть меняет организационно-правовую форму, его права и обязанности никак не изменяются. Всё это за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей или участников. Эти права и обязанности и определяются в зависимости от организационно-правового статуса юрлица.

Решение о реорганизации юридического лица принимается на общем собрании участников или акционеров юридического лица.

Способы реорганизации юридического лица

Провести процедуру реорганизации юрлица можно как с личным присутствием, так и в удаленном формате.

Подать документы можно лично при посещении налоговой инспекции либо через представителя по нотариально заверенной доверенности.

Если же вам удобнее запустить процедуру удаленно, можно направить документы в налоговую по почте, письмом с объявленной ценностью и приложенной описью вложений.

Также доступен и электронный формат подачи документов. Для этого у ФНС есть специальные сервисы «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» и «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде». Кроме того, доступен способ подачи документов через нотариуса или МФЦ.

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Как провести реорганизацию компании

Порядок реорганизации юридического лица также четко регламентирован российским законодательством. Он всегда практически одинаковый и мало зависит от формы реорганизации, но есть нюансы. Рассмотрим его по шагам.

Шаг 1. Выбрать форму реорганизации и уведомить налоговую

Предположим, вы выбрали форму реорганизации и готовы приступить к трансформации юридического лица. В течение трех дней после принятия такого решения следует уведомить регистрирующий орган — налоговую инспекцию. К уведомлению (заявлению) о готовящейся реорганизации нужно приложить соответствующее решение, зафиксированное по итогам, например, собрания участников общества.

Если реорганизация затрагивает несколько компаний, например, в случае слияния, к уведомлению нужно приложить решение о реорганизации от каждого из участвующих юрлиц. И в данном случае уведомление в налоговую направляет то лицо, которое принимает решение о реорганизации позднее всех. А еще участники реорганизации могут просто договориться и в решении о реорганизации указать, кто именно будет подавать уведомление в налоговую.

После получения уведомления налоговая в течение трех рабочих дней внесет в ЕГРЮЛ запись о том, что соответствующее юридическое лицо (или лица, если участников несколько) находится в процессе реорганизации.

Подать заявление о реорганизации юридического лица имеет право руководитель юрлица (например, генеральный директор) или другое лицо, которое в соответствии с уставом компании имеет право без доверенности действовать от ее имени.

Уведомление о реорганизации нужно опубликовать в Федресурсе, причем в сжатые сроки — в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации. Кроме того, необходимо сделать две публикации в Вестнике государственной регистрации один раз в месяц с даты внесения ФНС сведении о начале процедуры реорганизации. В публикации указываются данные о каждом юридическом лице, участвующем в реорганизации, приводится информация для кредиторов и другие данные, предусмотренные законодательством.

Исключение из правила об обязательных публикациях составляет преобразование. Если компания меняет только организационно-правовую форму, данные об этом публиковать не нужно.

Шаг 2. Сформировать пакет документов

После тридцати дней с даты второй публикации в Вестнике государственной регистрации участникам реорганизации необходимо подготовить пакет документов и предоставить его в ФНС. Какие документы нужно собрать:

заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица по форме Р12016;

учредительный документ в подлиннике, за исключением тех случаев, когда юридическое лицо будет вести деятельность на основании типового устава;

если проводится присоединение, потребуется договор о присоединении, заключенный между соответствующими юрлицами;

если проводится слияние, то договор о слиянии;

если проводится выделение или разделение, нужно предоставить также передаточный акт, в котором будет указано, как между лицами распределяются права и обязанности первоначального юрлица.

На этом список обязательных документов завершается. При подаче документов потребуется также уплатить госпошлину в размере 4000 рублей, но требовать от вас квитанцию о ее уплате налоговая не имеет права. А если вы подаете документы в электронном виде, в том числе через МФЦ или нотариуса, платить пошлину и вовсе не нужно.

Иногда юристы рекомендуют включать в пакет документов для налоговой документ, подтверждающий предоставление сведений в территориальный орган Социального Фонда России. На самом деле это не обязательно, потому что налоговая может запросить эту информацию самостоятельно.

Шаг 3. Выбрать орган налоговой инспекции

Важно отправить документы по верному адресу. Он будет различаться в зависимости от того, в какой форме проводится реорганизация юрлица.

При присоединении документы подаются в налоговую по месту регистрации юрлица, к которому присоединяется другое. Если ООО «Ромашка», зарегистрированная в Саратове, присоединяется к ООО «Фиалка», зарегистрированной в Москве, документы предоставляются в межрайонную инспекцию ФНС №46 в Москве.

Во всех прочих случаях документы подаются по месту регистрации текущего юридического лица.

Шаг 4. Передать документы в налоговую

Как мы уже говорили ранее, это можно сделать лично или в дистанционном формате. Если документы подаются дистанционно в электронном виде, их нужно заверить электронной цифровой подписью заявителя (или заявителей).

Если заявление подается через нотариуса, ЭЦП заявителя не потребуется. Нотариус сам заверит бумаги. Когда налоговая получит документы, она должна будет выдать или отправить расписку об их получении.

Шаг 5. Подождать оформления документов и забрать их из налоговой

На шестой рабочий день после получения документов налоговая должна будет выдать вам документы о государственной регистрации реорганизации юридического лица: лист записи ЕГРЮЛ и подлинник учредительного документа с отметкой о регистрации.

Нюансы преобразования организаций

При реорганизации необходимо учитывать правовые нюансы прежде всего в случаях, когда проводится реорганизация юридического лица путем преобразования.

Во-первых, если меняется только организационно-правовая форма юрлица (что как мы помним называется преобразованием), права и обязанности организации по отношению к третьим лицам остаются неизменными. Что это значит на практике? Например, то, что компания может смело игнорировать положения 60 статьи Гражданского кодекса: «Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица». Более того, в таких случаях можно не регистрировать переход права собственности на недвижимое имущество от старого юридического лица к новому.

Во-вторых, не допускается любое изменение организационно-правовой формы юридического лица. Например, в соответствии со статьей 68 Гражданского кодекса Российской Федерации хозяйственное товарищество или общество одного вида может быть преобразовано в товарищество или общество другого вида либо в производственный кооператив, но не в унитарное, индивидуальное или некоммерческое предприятие.

Что делать с работниками при реорганизации

Статья 75 ТК РФ гласит, что смена собственника имущества организации не может служить основанием для расторжения трудового договора с работником. При этом работник имеет законное право отказаться от продолжения работы после реорганизации (ст. 77 Трудового кодекса). Для этого ему нужно в письменной форме заявить о своем намерении отказаться от новых условий труда в связи с реорганизацией.

Работодатель должен заблаговременно уведомить работников о реорганизации, чтобы все желающие могли отказаться от продолжения работы в новом юридическом лице или на новых условиях. Если, конечно, они как-то меняются.

В приказе о реорганизации работодатель может предусмотреть, что все сотрудники действующего юридического лица становятся сотрудниками новой компании. В этом случае с работниками должно быть заключено дополнительное соглашение об изменении условий труда и информации о работодателе.

Если же работодатель не намерен переводить работника в новую компанию после реорганизации, работник может быть уволен по сокращению штата, но со всеми причитающимися ему по закону выплатами.

Выводы и главные мысли

Процедура реорганизации юридического лица помогает бизнесу трансформироваться в зависимости обстоятельств, в которых находится, и задач, которые перед собой ставит.

Законодательство Российской Федерации подробно регулирует саму процедуру реорганизации и ее возможные формы, устанавливает ответственность реорганизуемого юридического лица перед кредиторами и обеспечивает трудовые гарантии для его работников.

В целом процедура корпоративной реорганизации максимально упрощена и прозрачна, а перечень необходимых документов относительно невелик. Однако встречаются сложные случаи реорганизации юридического лица. Например, когда собственники бизнеса не могут договориться об условиях распределения прав и обязанностей первоначального юрлица.

В любом случае лучше поручить проведение процедуры реорганизации юристам, которые специализируются на корпоративном праве. Потому что нарушение правил подачи документов или стандартов их оформления может вылиться в неоправданные задержки и бюрократические проволочки, из-за которых бизнес может понести убытки.

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