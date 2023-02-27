8 признаков, что НКО готова внедрять CRM

За счет CRM НКО может стать проще формировать отчетность, легче взаимодействовать с донорами и отчетливее понимать, как привлекать новых — такие результаты получили три благотворительных фонда. Чтобы получить от CRM такие же результаты, важно, чтобы НКО была готова ее внедрить. Как это понять?
Тарас Скулов, партнер и диджитал-директор группы компаний Philin Philgood, подготовил чек-лист — и если семь пунктов из восьми верны для организации, скорее всего, она готова к работе с CRM. Если совпадений меньше, лучше сначала наладить процессы и только потом интегрировать систему в работу.
В организации сформированы и описаны рабочие и бизнес-процессы
У вас должны быть четко описаны процессы:
- «Как есть» (as is);
- «Как должно быть» (to be).
Сначала нужно зафиксировать текущую ситуацию as is, пусть даже неидеальную. Как правило, это делает аналитик.
Он может:
- сформулировать общее методологическое описание,
- представить процесс с определенного ракурса (например, от первого лица: «Я раз в неделю выгружаю в таблицу Excel доноров, фильтрую их по суммам, но есть проблема — никто из коллег не видит эти данные, нет прозрачности»).
Затем необходимо описать будущий идеальный процесс to be и понять, какой инструментарий позволяет его осуществить и поддерживать.
В отделе развития регламентирован процесс работы с донорами
В вашем НКО подробно описан процесс работы с донорами, в том числе и разные алгоритмы действий в случаях:
- если донор перестал быть рекуррентным,
- если пришло большое единовременное пожертвование,
- если нужно повысить сумму постоянных пожертвований.
CRM-система позволит автоматизировать эти процессы, только если они уже понятны и прописаны.
Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо»
С 2022 года вся работа с донорами в нашем фонде ведется исключительно в CRM.
Когда все процессы были прописаны и интегрированы, мы собрали наши базы данных с 2009 года и подгрузили их, чтобы в полной мере иметь всю картину взаимодействия с донорами со времен основания фонда.
Расскажу, как работает CRM, на примере массовых пожертвований. Человек делает пожертвование, а дальше его подхватывают роботы, которые:
- вычисляют различные поля,
- успешность и неуспешность пожертвования,
- сегментируют доноров и присваивают им определенный статус: новый, регулярный, рекуррентный, крупный.
Эти же технологии ведут с донором коммуникацию от нашего имени — отправляют ему письмо: приветственное, благодарственное, с просьбой вернуться, если что-то пошло не так. Такие процессы настроены для каждого типа пожертвований.
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На каждом этапе есть ответственный сотрудник, который больше не потеряет ни одного человека на пути, и самое главное — после совершения пожертвования.
Финансовая информация, данные о донорах, подопечных, клиентах и сотрудниках структурированы и хранятся в удобном месте
Любой организации полезна культура хранения и обработки данных. Если у вас одна часть данных на жестком диске, а другая — в почте или облаке, вам будет сложно переносить их в CRM и приводить к общему виду.
Культура хранения данных должна быть разработана и задокументирована.
Для этого нужно подключить специалиста, который может провести аудит вашей экосистемы. Это может быть кто-то из команды или системный аналитик на аутсорсе. Он посмотрит на вашу инфраструктуру и даст рекомендации, что исправить.
Сформирована фандрайзинговая стратегия на среднесрочную перспективу 1-3 года
Нужно понимать:
- как вы будете работать с донорами в случае непредвиденных ситуаций,
- как будете развиваться,
- какие каналы коммуникации использовать (мобильное приложение, YouTube).
CRM-система поможет вам реализовать стратегию быстрее.
Алена Куратова, учредитель и руководитель фонда «Дети-бабочки»
Планируя разработку собственной CRM-системы, необходимо мыслить с горизонтом планирования хотя бы в 3-5 лет и создавать систему «на вырост», под перспективные задачи.
Но это не значит, что ее нужно перегружать дополнительным функционалом — все эти возможности просто закладываются в ее архитектуру.
У вас есть бюджет на разработку, покупку, внедрение и поддержку нового инструмента
Внедрение даже самого простого инструмента связано с денежными расходами. Так, бесплатную CRM-систему нужно поддерживать и актуализировать. Следовательно, необходимо иметь в штате специалиста, который будет этим заниматься.
Если у вас в бюджете нет средств на внедрение CRM, поищите гранты на цифровизацию НКО.
Вы можете оформить заявку на целевой грант на разработку и внедрение CRM-системы или же податься на разные поэтапные гранты (аналитика, внедрение, доработка функционала). К счастью, есть грантодатели, которые выделяют деньги на развитие системности фондов.
В организации есть специалист, который будет работать с донорами
Обычно с CRM работает фандрайзер. Ему необходимо научиться пользоваться этим программным обеспечением, чтобы:
- поддерживать процессность работы фонда с клиентами,
- анализировать информацию,
- выдвигать гипотезы.
Для него CRM — основной инструмент для повышения KPI, улучшения количественных и качественных показателей. Кроме того, этому человеку, вероятно, придется обучать других работе в CRM.
Мария Шатунова, руководитель отдела привлечения ресурсов и PR «Ночлежка»
Нужно внедрять единые критерии, по которым будут вноситься данные в CRM. Чтобы аналитика была корректной, логика не должна нарушаться, поэтому разницу интерпретаций и человеческий фактор надо стараться сводить к нулю.
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Вы описали желаемый функционал CRM
Формулировать функционал CRM-системы нужно после того, как вы:
- Описали процессы;
- Назначили ответственного специалиста;
- Выделили на это деньги;
- Систематизировали данные.
При этом у НКО много сходных потребностей:
- видеть цифры,
- создавать воронку «продаж»,
- визуализировать данные по подопечным.
Алена Куратова, учредитель и руководитель фонда «Дети-бабочки»
Взаимодействие с донорами в целом проходит в три этапа:
- Презентация проекта;
- Его реализация;
- Финансово-аналитическая отчетность.
CRM-система максимально помогает на первой и последней стадии: в ней отражаются расходы на каждого пациента, и мы можем извлечь оттуда всю необходимую информацию для презентации и отчета.
Данные CRM-системы интегрированы с 1С, «Регистром генетических и других редких заболеваний» и с сайтом нашего фонда.
Открыв карточку конкретного ребенка на сайте, можно увидеть:
- сколько средств было потрачено,
- за какой период,
- на какую программу.
Благодаря CRM-системе автоматизируются рутинные и интеллектуальные процессы в работе фонда, а сам фонд становится максимально прозрачен с финансовой точки зрения.
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У вас есть силы освоить и интегрировать новый инструмент во все рабочие процессы и поддерживать его
Часто бывает так:
- сторонние специалисты провели аналитику НКО,
- внедрили в ее работу CRM-систему,
- настроили,
- обучили персонал,
- ушли.
Через какое-то время выясняется, что по каким-то причинам фонд ею не пользуется.
Важно понимать: CRM-система — это ключевой инструмент в работе фандрайзинга, поэтому нужно его осваивать и иметь в штате человека, который будет поддерживать его работу.
Мария Шатунова, руководитель отдела привлечения ресурсов и PR «Ночлежка»
Внедрять CRM целесообразно на том этапе развития организации, когда польза очевидно перевесит ресурсы, необходимые для ее использования.
Есть два пути:
- Использовать готовую CRM от партнеров-поставщиков — этот вариант экономит усилия по поддержке CRM, но при этом функционал, скорее всего, будет ограничен.
- Разработать свою — такое решение позволяет организации создать максимально удобную CRM с учетом логики бюджета НКО, ее источников дохода и необходимым анализом данных. Однако самописная система требует регулярных доработок.
Выбор зависит от задач и ресурсов организации.
Если вы будете готовы к внедрению CRM-системы, то сможете оценить ее преимущества:
- удобная работа с контактами,
- возможность производить выгрузку информации,
- делать рассылки,
- сегментировать аудиторию,
- проводить интеграцию с учетной базой.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney
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28 февраля 2023
28 февраля 2023