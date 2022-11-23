Посмотри на меня: на какие проблемы в ESG стоит обратить внимание российскому бизнесу

О том, как малым и средним предприятиям подступиться к ESG и вывести отношения с клиентом на новый уровень, рассказывает Полина Пахомова, руководитель «Лиги зеленых брендов».

На западе ESG-стратегии крупных компаний охватывают большинство целей устойчивого развития ООН. В России в фокус стали попадать экологические проблемы — однако та же инклюзивность по-прежнему остается в тени.

«Обрусевший» ESG

Растущий интерес к устойчивому развитию со стороны бизнеса в течение последних лет было сложно не заметить:

тема ESG в прошлом году обсуждалась в 2,5 раза чаще, чем еще годом ранее,

объем финансирования экопроектов вырос,

все чаще бизнес высказывается о решении ключевых экологических проблем, начиная с переработки пластика и использования вторсырья, заканчивая вопросами альтернативных источников энергии.

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Драйверов развития ESG в стране несколько:

зарубежные инвесторы, которые делают фокус на российские компании, строящие бизнес по ESG-стандартам.

развитие законодательной базы (прежде всего в вопросах экологии) внутри страны.

Несмотря на то что цельной системы нормативных актов в области ESG пока нет, уже существуют отдельные нормы, которые регулируют:

обращение с отходами, сокращение углеродного следа, переход на более экологичные форматы упаковки.

покупатели стремятся к ответственному потреблению и все чаще требуют от бизнеса соответствующих действий.

И хотя только 5% россиян знакомы с целями устойчивого развития, идеи заботы о природе находят отклик у 27% ВЦИОМ, 2022.

Как обстоят дела с ESG сегодня?

Здесь кроется важное отличие ESG-повестки в России и в Европе. Несмотря на то что среди 17 целей устойчивого развития только семь так или иначе касаются экологии, а остальные посвящены вопросам ликвидации:

голода и нищеты,

гендерного равенства,

неравного доступа к образованию и правам человека.

Часть из этих вопросов практически не затрагивались бизнесом в России.

Крупный бизнес

До февраля 2022 года эксперты называли российские компании ESG-ориентированными: согласно исследованию, большинство опрошенных крупных российских компаний из разных сфер экономики делали в сфере устойчивого развития больше, чем предусматривает госрегулирование.

Сегодня крупный бизнес даже в турбулентных экономических условиях продолжает публично отчитываться о результатах реализации ESG-проектов и даже планировать новые.

Это подтверждает и наше исследование: 7 из 10 опрошенных компаний все так же называют устойчивое развитие одной из приоритетных задач для бизнеса.

Половина компаний собирается и дальше транслировать ESG-повестку, ориентируясь на зарубежных партнеров из стран Азиатского-Тихоокеанского региона, ЕС, ОАЭ и Китая.

Малый и средний бизнес

Здесь ситуация выглядит несколько иначе. Важно учитывать, что операционная деятельность почти каждой крупной компании поддерживается глобальной цепочкой поставок.

Для точной оценки рисков ESG крупному бизнесу необходимо учитывать ее сквозные операции по цепочке поставок. Соответственно, появляется параметр «степень проникновения тематики ESG в сегмент рынка МСП».

По данным нашего исследования, проведенного в сегменте малого и среднего бизнеса:

65% МСП России входят в цепочку поставок (то есть в настоящий момент являются поставщиками услуг для среднего и крупного бизнеса);

68% опрошенных не знает, что такое ESG;

Среди МСП, знающих о том, что такое ESG, у 93% нет сертификатов в этой области.

Следовательно, путь к ESG для МСП лежит через требования крупных заказчиков — а значит, и через департаментов закупок.

Довольно ощутимая проблема для МСП — разрозненность требований заказчиков и отсутствие единых требований к «зелености»/устойчивости поставщиков на рынке: ресурсы МСП ограничены и хочется распределять их оптимально.

Решение, казалось бы, лежит на поверхности — унификация подобных требований на уровне госрегуляторов.

Именно для этого в конце 2021 года мы разработали методологию оценки МСП в рамках цепочек поставок — и сегодня надеемся на ее стандартизацию при поддержке Роскачества.

ESG с точки зрения общества

ESG-повестка должна отвечать запросам общества, но в этом кроется как сила, так и слабость подхода.

По недавнему опросу ВЦИОМа, больше всего россиян волнуют вопросы:

устойчивости городов и инфраструктуры (62%),

достойной работы и экономического роста (61%),

качественного образования (45%).

И меньше всего проблемы:

гендерного равенства (5%), борьбы с изменением климата (9%), хорошего здоровья и благополучия (10%).

Тем не менее, все эти проблемы при их игнорировании большинством продолжают оставаться актуальными, а порой — уже касаются вопроса выживания человечества (например, климатические).

Бизнесу важно продолжать отвечать на запросы общества — и стараться отвечать хотя бы на часть непопулярных, но важных вызовов времени. И по количеству проектов в сфере благоустройства городов или работе по развитию сотрудников можно заметить, что эта работа активно ведется.

Не знаете, как ваш бизнес может внести вклад в экологию? Вот что уже сделали российские организации:

Российский застройщик предложил покупателям оплачивать ЖКХ пустыми банками и бутылками

В российских школах установили контейнеры для раздельного сбора мусора с элементом соревнования

Победителям премии RB Digital Awards 2022 вручили статуэтки из переработанного океанского пластика

Заметная кампания в области общественной инфраструктуры — программа Domestos по решению санитарно-гигиенических проблем в российских школах.

Бренд проводит опросы среди родителей школьников и выявляет самые проблемные учреждения с точки зрения состояния санузлов. В школах, которые набрали наибольшее количество голосов в открытом голосовании, Domestos проводит ремонт санузлов и обеспечивает учреждения годовым запасом чистящих средств.

С другой стороны, бизнес может взять на себя роль проводника, чтобы формировать в обществе устойчивую культуру, не допускающую дискриминации и насилия.

С этим пока сложнее. Какие-то вопросы бизнес отрабатывал в рамках корпоративной социальной ответственности — участвуя в благотворительности — но случаи участия в системном решении проблем встречаются реже.

В решении социальных проблем в России сильно помогали российские подразделения глобальных компаний, которые адаптировали к реалиям нашей страны цели и задачи глобальных офисов.

К примеру, тему гендерного равенства и инклюзии во внешних коммуникациях затрагивали спортивные бренды — Reebok и Nike.

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Со многими социальными проблемами работала компания «Юнилевер» через свои бренды со смыслом. Так, Dove уже много лет работает с темой самооценки подростков и восприятия женской внешности.

Кампания затрагивала разные аспекты проблемы:

негативное влияние социальных сетей на самооценку девочек-подростков,

искажение представлений о красоте из-за фильтров,

создание ложных идеалов из-за повсеместного применения ретуши (бренд даже отказался от использования обработки в рекламных материалах).

Социальное будущее

По опросу PwC, 75% инвесторов убеждены, что даже при сокращении прибыли вопросы устойчивого развития и ESG должны оставаться в фокусе бизнеса в долгосрочной перспективе.

Кроме того, текущие обстоятельства порождают новые вызовы, на которые бизнесу придется реагировать:

экономические сложности приводят к актуализации социальной повестки, экологическая повестка сместится в сторону адаптации к изменениям, проекты в сфере управления станут более актуальны в вопросах оценки геополитических рисков и перестройке структуры менеджмента.

При этом никуда не делись и старые проблемы:

гендерного неравенства,

социальной поддержки детей из неблагополучных семей,

сиротства,

инфраструктуры для людей с инвалидностью.

И более локальные:

буллинг,

поддержка ментального здоровья,

развитие и самореализация молодого поколения.

Все это может стать территорией для брендов, которые решат в новых условиях брать на себя социальные обязательства и выстраивать отношения с потребителями на новом уровне — ведь они как никогда раньше нуждаются в поддержке и внимании со стороны бизнеса.

Вектор трансформации общественных запросов предсказать трудно, но вряд ли в ближайшем будущем стоит ожидать большей открытости россиян к сложным вопросам устойчивости, тем более в период жесткой экономики и геополитической турбулентности.

Однако важно искать безопасные для бизнеса, но полезные для общества преломления этих проблем и брать воспитательную функцию.

Внушает оптимизм, что даже в условиях ограничения доступа к западному финансированию бизнес не собирается отказываться от ESG-повестки. Однако не менее важно, чтобы сегодня эти активности выходили и вовне, решая проблемы, стоящие не только перед конкретным коллективом, но и всем обществом.

Чек-лист: как запустить ESG-проект в новом направлении, если нет релевантных кейсов?

1. Определите стратегические цели

Одно из ключевых оснований для принятия решения о запуске ESG-проекта — это оценка его экономической составляющей для бизнеса.

Все ESG-проекты и решения должны иметь прикладное значение для бизнеса, финальная цель которых — генерация дохода. И ESG-практики бизнеса — это в первую очередь система управления рисками.

Например, внедрение новых технологий может способствовать повышению уровня энергоэффективности, а для МСП ESG — это «билет», чтобы попасть в цепочку поставок крупного бизнеса.

2. Проведите анализ стратегии

Проведите анализ собственной ESG-стратегии и определите слабые места в области устойчивого развития.

Возможные способы:

Тестирование «в полях»: интеграция в закупки крупного бизнеса и предоставление информации по их требованиям к устойчивости. Здесь стоит учитывать, что велик риск попасть в категорию непривлекательных поставщиков для заказчиков, если ваша ESG-стратегия еще в зачаточном состоянии. Прохождение бесплатной открытой оценки у одной из профильных организаций. Использование платных ESG-сервисов для МСП.

Все эти способы сработают, если ESG-стратегии у вас еще нет: смотрим на требования заказчиков — выстраиваем собственные долгосрочные активности с привязкой к реальному запросу. Такой подход позволит вам определить направление для нового проекта.

3. Изучите запрос бизнеса на ваш продукт

Глобальные проблемы в каждой конкретной стране имеют локальную специфику, которая зависит от особенной законодательства, экономических и политических реалий, общественного мнения. Чтобы проект был действительно актуальным и эффективным, он должен отвечать запросам общества.

В этом помогут:

социологические исследования и отраслевые события,

регулярное обновление этих данных.

Они обнаружат новые запросы, которые могут стать фундаментом нового востребованного проекта.

4. Сформулируйте конкретные задачи проектов, которые хотите запустить

«За все хорошее, против всего плохого» — такой подход сведет на нет даже самую благородную инициативу. Сформулируйте цели и задачи как можно конкретнее и отразите их в стратегических планах компании.

Хорошая цель: «К 2025 году перейти на упаковку из переработанных или пригодных к переработке материалов».

Плохая цель: «К 2025 году сделать бизнес экологичнее».

5. Расскажите потребителям и партнерам, почему проекты важны именно для них

Важно не только решать конкретную проблему, но и объяснять целевой аудитории, почему это важно и вовлекать ее в решение.

Иногда потребители хотят принять участие в решении глобальных проблем, и задача бренда здесь — создать инструмент, который позволит им сделать это через контакт с продуктом.

Привлекать внимание к деятельности можно разными способами — от базовой работы со СМИ и социальными сетями до спецпроектов, кросс-промо и креативных кампаний.

6. Актуализируйте цели

Ситуация может быстро меняться, поэтому регулярно пересматривайте задачи с учетом актуальных обстоятельств.

Например, говорить об инклюзивности в контексте только доступной среды — слишком узкий подход, а вопросы гендерного равенства не ограничиваются только равенством зарплат.

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