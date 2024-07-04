Причиняю добро: как выглядит хороший сервис

Хороший сервис — это не чашка кофе и плед. Гораздо важнее поставить себя на место клиента и проникнуться его проблемами. Какой сервис заставит потребителя остаться с компанией надолго, рассказала Анастасия Зеленая, руководитель отдела маркетинга компании «Югорский ювелирный холдинг».
- Колонки
Содержание:
- Что такое сервис на самом деле
- Как сервис влияет на доходы компании
- Что именно хотят потребители
- Как найти ошибки в своем клиентском сервисе
- Вместо выводов
Что такое сервис на самом деле
На рынке с высокой конкуренцией недостаточно предложить качественные товары и услуги. Компании закладывают новые смыслы и выгоды в свой продукт и запасаются кофе и вкусняшками, чтобы показать высокий уровень сервиса и клиентоориентированности. Но это не помогает. Не понравился долгий ответ на сообщение, не так улыбнулся консультант, не устроила цена или не предоставили скидку — и клиент ушел к конкурентам.
Сегодня сервис — это не чашка кофе и плед, а способность решить вопрос или проблемы клиента, которые возникли на пути к совершению покупки. Клиент не уходит от компании, где заботятся о нем: о его времени и комфорте на всем клиентском пути, решают всевозможные вопросы, с которыми он может столкнуться.
Как сервис влияет на доходы компании
Представьте ситуацию: вас пригласили на день рождения, но в суматохе вы забыли купить подарок. Времени ездить по магазинам нет. Вы написали трем SPA-салонам в надежде купить подарочный сертификат с доставкой:
- Первый салон ответил, что вы можете приобрести сертификаты любого номинала, но доставки нет. При этом вы можете сами заказать курьера, и сертификат передадут.
- Второй салон не смог ответить в течение часа.
- Третий салон ответил в течение пяти минут. Его администратор отправил вам фото подарочных сертификатов на выбор, выяснил, как подписать подарочный конверт, самостоятельно оформил доставку курьером в подходящее время и предложил приобрести цветы в магазине-партнере SPA-салона. Букет курьер привез вместе с подарочным сертификатом. Все ваши проблемы решили за 10 минут.
На мой взгляд, выручка третьего SPA-салон выше, чем у конкурентов. Причина не в том, что его сотрудники оперативно отвечают на сообщения и предлагают чуть больше, чем ожидают клиенты. Просто они понимают, с какими трудностями сталкиваются заказчики и решают эти вопросы. Такой сервис напрямую связан с ростом доходов компании.
Чего именно хотят потребители
За последние годы изменились наши привычки, взгляды и ценности. Эти перемены непосредственно повлияли на покупательную способность и критерии, по которым клиент принимает решения о покупке. Вот основные тренды:
Тренд №1. Здесь и сейчас. Потребители не желают терпеть опозданий. Они хотят «всего и сразу». Наверняка, вы и сами замечали, как выросла ценность времени. Клиенты тщательно выбирают, на что его тратить — провести время с семьей или стоять на кассе в ожидании, пока Галя сделает отмену отсканированного по ошибке товара.
Как использовать этот тренд:
- Оптимизировать все процессы: скорость ответа на звонки или сообщения, время обслуживания клиентов, время ожидания или оказания услуги. Не заставляйте клиента ждать, позаботьтесь о его времени.
Тренд №2. Требовательность. Клиенты не готовы мириться, если реальность не совпала с их ожиданиями. Многие потребуют от компании незамедлительной реакции на сложившуюся ситуацию. Такие клиенты подсвечивают проблемы и помогают развиваться. Критика неприятна, но помогает избежать таких ситуаций в будущем.
Как использовать данный тренд:
- Качественно и корректно обрабатывать обратную связь: не нападать и не обвинять клиента. Воспринимайте его негативные отзывы как просьбы о помощи, несмотря на агрессивные формулировки. Читайте такие отзывы так: «Дорогой предприниматель, мне нравится то, что ты создаешь, и я регулярно приношу деньги твоей компании и хочу приносить еще. Но вчера мне не помогли в решении вот этого вопроса, и я не смог сделать заказ. Мне нужна твоя помощь».
- Регулярно проверять сотрудников с помощью тайного покупателя. Отличный инструмент, чтобы найти слабые места в обслуживании и поработать над ними с командой.
- Постоянно собирать отзывы клиентов. Поможет оперативно понять, где допущены ошибки и сохранить недовольного клиента в компании.
Тренд №3. Доверие и постоянство. Быть постоянным клиентом приятно. Потребители не хотят искать новую компанию, снова экспериментировать и проходить этап знакомства. Гораздо приятнее прийти в кофейню, где помнят твои предпочтения и номер карты лояльности, или салон красоты, где знают нужный оттенок красителя, какая укладка нравится и что вы не любите разговоры во время процедуры.
Как использовать этот тренд:
- Вести клиентскую базу с историей покупок, предпочтений и особенностей. Применять эту информацию в работе с клиентом.
- Регулярно напоминать о ценностях компании и профессионализме сотрудников. Это взращивает доверие покупателя к компании: людям важно у кого они покупают.
- Работать над эмоциональными связями с клиентом, чтобы он чувствовал себя частью бренда и его комьюнити.
По теме. Обратная связь от партнеров — корректно собираем, эффективно используем
Как найти ошибки в своем клиентском сервисе
Зачастую мы пытаемся изобрести велосипед или найти секреты, которые мгновенно выведут показатели компании в стратосферу. Но лучше начать с простого и испытанного:
- Поставьте себя на место клиента и пройдите его путь от момента возникновения потребности до посещения вашей компании: легко ли вас найти в соцсетях и электронных справочниках, можно ли от вас оперативно получить необходимую информацию, как добраться и есть ли парковка, видна ли вывеска на входной группе или клиентам придется ездить кругами.
- Поговорите с клиентами. Выясните, с чем они сталкиваются и чего им не хватает.
- Побудьте наблюдателем. Выйдите в зал или клиентскую зону и понаблюдайте за процессом: какие вопросы задает клиент, какие делает возражения, с какими впечатлениями он уходит.
- Постоянно задавайте себе и членам команды вопрос: «Что еще мы можем сделать, чтобы клиент остался доволен?». Ответом могут быть такие решения, как запуск доставки, введение новой услуги, возможность оформления покупки в кредит или рассрочку.
Вместо итогов
Сервис — это забота о клиенте на каждом этапе и в каждом действии компании. Как бы ни развивались технологии, в приоритете останется человечность. Ведь только человек может сопереживать клиенту, проникнуться его проблемой и загореться желанием помочь.
Фото на обложке: Freepik /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Внутренний туризм и маркетинг: как обеспечить постоянный поток клиентов в 2024 году
- 2 Диджитал-сервис погибает без аудитории? Есть способ вдохнуть в него жизнь
- 3 Прайс-лист вместо сметы: какой документ предложить тревожным клиентам
- 4 Продано: как построить эффективный отдел продаж
- 5 6 правил электронной переписки: как добиться ответа от клиента
ВОЗМОЖНОСТИ
04 июля 2024
04 июля 2024
05 июля 2024