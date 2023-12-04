Как привлечь иностранные инвестиции в IT-стартап в турбулентное время

Согласно прогнозам Международного Валютного Фонда (IMF), глобальный ВВП в 2023 году ожидается на уровне 3% — ниже, чем в предыдущие годы. Во времена, когда ведущие экономики мира замедляют свое развитие, IT-стартапы интересуют инвесторов и венчурных фондов. Вице-президент по продукту платформы для анализа данных маркетинга и продаж Improvado Роман Виноградов рассказал, как привлечь иностранные инвестиции в IT-стартап.

Проанализируем последние батчи известных акселераторов — Skydeck Milano и Y-Combinator. В последнем батче Skydeck Milano 18 октября 2023 года 10 из 11 стартапов были из сферы IT. Это более 90% от общего числа проектов. Аналогичная тенденция наблюдается и в последнем батче Y-Combinator, где доля IT-стартапов составила 80%, причем более 60% — с AI.

Почему IT-стартапы

Интерес к IT-стартапам вызван их способностью предлагать инновационные подходы к решению проблем. Это освобождает компании и людей от дополнительных сложностей и позволяет сосредоточиться на более важных аспектах бизнеса или жизни. Стартапы не просто адаптируются к изменяющимся условиям — они используют их как катализатор для кратного роста. В любой конъюнктуре рынка, будь то спад или подъем, у IT-стартапов есть потенциал для масштабирования и глобализации продуктов и услуг.

С развитием генеративных моделей и быстрым адаптированием технологий искусственного интеллекта (AI) IT-стартапы получили преимущество перед традиционными корпорациями.

Согласно данным Crunchbase, более чем 1 из 4 долларов, инвестированных в американские стартапы в этом году, пущены на развитие компаний, связанных с ИИ. Это в 2+ раза больше, чем в прошлом году. В среднем с 2018 по 2022 годы ИИ-стартапы привлекали всего около 12% от общего объема финансирования. Статистика впечатляет на фоне общего снижения инвестиций в стартапы в Северной Америке на 50% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, инвестиции в AI-стартапы продолжают расти.

Рост инвестиций в AI не ограничивается конкретной отраслью, AI технологии применяются в различных секторах, от финтеха до биотехнологий, а компании с убедительными AI-решениями успешнее привлекают финансирование.

Ключевые стратегии привлечения инвестиций

Для успешного привлечения иностранных инвестиций важно работать сразу по нескольким направлениям:

Акселераторы

Skydeck: прием заявок будет открыт в феврале 2024 года. Предоставляет доступ к менторству, инвесторам и ресурсам для быстрого развития стартапа.

Y-Combinator: прием заявок открыт уже сейчас и будет доступен до января 2024 года. Один из самых престижных акселераторов, предоставляющий финансирование и обширную сеть контактов.

Techstars Remote: прием заявок завершился 29 ноября. Полезен для стартапов, которые могут работать в удаленном формате. У techstars действительно много разнообразных программ по многим странам и сферам.

Индустриально-специфические акселераторы: если у вас узкопрофильная индустрия (например, зеленая энергетика или биотехнологии), рассмотрите возможность присоединения к целевым акселераторам — программы часто предлагают ценные специализированные ресурсы и контакты.

В большинстве акселераторов, включая Y-Combinator, 500 Startups и Berkeley Skydeck, типичные условия финансирования составляют от $150 тыс. до $500 тыс. в обмен на 6–7% доли в компании. Условия могут варьироваться, но они дают общее представление о том, что можно ожидать.

Уникальное предложение ценности (UVP)

Четкое формулирование того, что делает ваш стартап уникальным, повысит инвестиционную привлекательность проекта. Однако иметь одно уникальное предложение недостаточно. Важно четко понимать: для кого, как и почему вы решаете конкретную проблему.

Для кого: определите вашу целевую аудиторию. Кто основные потребители вашего продукта или услуги?

Как: каким образом ваш продукт или услуга решает проблему? В чем заключается инновационная идея или технология?

Почему: почему именно ваше решение можно считать наилучшим? Что делает его более эффективным, экономичным и удобным по сравнению с альтернативами?

Это поможет вам лучше понять свой продукт и эффективно презентовать его потенциальным инвесторам.

Использование технологий для демонстрации потенциала

Применение передовых технологий (VR/AR или AI) для демонстрации продукта поможет увеличить интерес к стартапу. Интерес к этим технологиям со стороны инвесторов растет не случайно:

Современные технологии позволяют решать задачи гораздо быстрее и эффективнее, чем традиционные методы.

Инвесторы часто ищут проекты, которые используют новейшие технологии для решения актуальных проблем. Это делает стартапы с фокусом на технологии более привлекательными для финансирования.

Использование передовых технологий ускоряет разработку, масштабирование продукта и предоставляет конкурентное преимущество. Акцент на использовании новейших технологий может стать одним из ключевых факторов успешного привлечения иностранных инвестиций.

Активное присутствие на международных площадках

Участие в международных выставках, конференциях и других мероприятиях увеличивает видимость вашего стартапа и позволяет напрямую взаимодействовать с потенциальными инвесторами и партнерами.

Важно не забывать о расширении и увеличении своего собственного нетворка среди инвесторов и профессионалов в индустрии. В этой сети можно найти потенциальных инвесторов, соратников и партнеров для совместного бизнеса и развития.

Анализ последних тенденций в мире венчурного инвестирования

Разберем компании-участников в батче Skydeck Milano 18 октября (мы убрали названия — компании не давали согласие на анализ и публикацию):

Анализ батча Skydeck Milano показывает:

10 из 11 компаний — IT-стартапы. 6 из 11 компаний активно используют ИИ в своей деятельности, это примерно — 55%. Разнообразие отраслей — от автомобильной индустрии и технологий до молекулярной химии и медицины. Например:

Автоматизация осмотра автомобилей с помощью видео и ИИ.

Обеспечение безопасности машинного обучения и алгоритмов глубокого обучения.

Разработка портативных диагностических платформ для быстрого анализа биомаркеров.

Улучшение обслуживания клиентов с помощью агентов на базе ИИ и др.

Это подчеркивает, что IT-стартапы и технологии ИИ могут быть применены в разных отраслях, предлагая инновационные решения для широкого спектра проблем.

Финансовые параметры:

Средний размер запроса на инвестирование у стартапов из последнего батча Skydeck Milano — от $500 тыс. до $2 млн. Важно учитывать, что эти стартапы уже получили финансирование от Skydeck VC от $200 тыс. до $500 тыс.

Многие из перечисленных стартапов также привлекли инвестиции от бизнес-ангелов — суммы инвестиций, как правило, вдвое превышают размер финансирования от акселератора. Что указывает на высокий уровень доверия и интереса со стороны инвесторов, а это делает стартапы еще более привлекательными для дальнейших инвестиций.

Советы по процессу рейза прибыли

Ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание:

Понимание рынка и проблемы: иметь четкое представление о размере рынка, конкуренции и потенциальных клиентах укрепит вашу позицию в переговорах и поможет лучше понять, как и куда двигаться дальше. Акселераторы: не исключайте возможность использования акселераторов как способа быстрого роста и привлечения внимания инвесторов. Они могут предложить не только финансирование, но и ценные бизнес-контакты, а также помощь в развитии продукта. Подготовка к инвестиционному раунду: уделите должное внимание подготовке всех необходимых материалов и документов. Это включает в себя бизнес-план, презентацию для инвесторов и финансовую модель. Переговоры с инвесторами: будьте готовыми к тому, что вам придется вести переговоры с различными типами инвесторов, у каждого из которых свои интересы и требования. Знание того, на что стоит обращать внимание и что именно важно для вашего потенциального инвестора, существенно повысит ваши шансы на успех.

Заключение

Мы рассмотрели разные аспекты, начиная от текущего инвестиционного ландшафта и заканчивая ключевыми стратегиями для привлечения иностранных инвестиций. Успех в привлечении инвестиций зависит от четко сформулированной проблемы, продукта и команды до активного участия в акселераторах и развития собственного нетворка.

В текущих условиях, когда интерес к IT-стартапам и технологиям ИИ растет, нет лучшего времени для старта, чем сегодня. Поэтому не стоит откладывать начало пути.

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