Дать бизнесу в долг — как обезопасить себя и выбрать надежного заемщика

Роман Хорошев, основатель инвестиционной платформы для малого и среднего бизнеса JetLend, поделился инструкцией, как выбрать надежного заемщика и обезопасить себя от рисков. В материале — полезные сервисы и советы на случай, если деньги все-таки не вернули.

По закону любое физлицо вправе давать взаймы деньги другим физлицам или компаниям, в том числе и под проценты. Но всегда есть шанс, что деньги вам не вернут.

Содержание:

Как дать бизнесу взаймы

Частный заем

В условиях санкций объем фондового рынка уменьшился. При этом банки ужесточили условия кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Поэтому многие компании обращаются за займами к населению, минуя банки. А по закону статья 809 ГК любое физлицо вправе давать взаймы деньги другим физлицам или компаниям, в том числе и под проценты.

Такие инвестиции компании используют, чтобы:

профинансировать старт новых проектов, разработку новых продуктов,

масштабировать бизнес,

протестировать новые гипотезы.

Словом, все, как и при обычном кредитовании через банк.

В первую очередь необходимо заключить договор займа. В нем нужно прописать:

сумму ссуды цифрами и прописью, срок кредитования, проценты, условия досрочного погашения долга и снижения процентов.

Ставку стороны могут определить по собственному усмотрению. Ее средний размер варьируется от 11 до 40% годовых в зависимости от стабильности компании.

Приобретение долговых ценных бумаг компании (облигации)

Облигации — альтернатива кредитования бизнеса. Этот инструмент привлекает своей финансовой прозрачностью и интересом большого количества инвесторов к компании.

Покупая облигации, вы кредитуете бизнес. После этого фирма обязана выплачивать вам раз в квартал, полгода или год процент (купон) за пользование вашими деньгами.

Существуют облигации без купонов — номинал таких облигаций выплачивается при погашении. Прибылью будет разница между ценой покупки и ее номиналом. Купить долговые ценные бумаги можно после заключения договора с брокером.

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Что делать предпринимателю, если он погряз в долгах

Обычно номинал облигации составляет 1000 рублей, но может быть и другим: 10 тыс. или 50 тыс. руб. Доход будет складываться из полученных процентов (обычно это 10-15%) — они зависят от стоимости ценной бумаги.

Облигации можно продать, и если они подорожают, это тоже принесет доход. Их стоимость зависит от множества факторов:

экономической ситуации,

надежности эмитента (компании, выпускающей свои ценные бумаги).

Сегодня облигации выпускают многие известные на российском рынке предприятия — от сервисов доставки грузов до сети маникюрных салонов.

Поиск компании на специализированной финансовой платформе

Краудлендинг, краудинвестинг — кредитование компании физическим лицом, которое осуществляется с помощью специализированных платформ.

Этот способ стремительно растет: по данным Money Friends, объем рынка вырос на 40% по отношению к октябрю 2021 года, а количество инвестиционных платформ в реестре ЦБ выросло более чем на 67%. Заемщик получает кредит, но займодателем в этом случае является не банк, а физические лица.

Такие платформы, как правило, самостоятельно проверяют заемщика и берут на себя юридические обязанности. Они регулируются законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ», который устанавливает требования к заемщикам и инвесторам.

Какую сумму можно давать в долг?

Бюджет для частного займа не ограничен. На специализированных платформах и в облигациях он может быть от 1-5 тыс. до 600 тыс. руб для неквалифицированных инвесторов. У квалифицированных инвесторов и ИП ограничений нет .

Как проверить компанию?

Чтобы определить, стоит ли давать в долг компании, рекомендуется проанализировать такие данные:

Финансовые показатели юридического лица

выручка,

прибыль,

количество долгов у компании.

Так вы сможете понять, способна ли компания выплачивать долг по вашим условиям.

Не рекомендую вкладываться в бизнес с убыточной деятельностью.

Если организация (малый бизнес и не стартап):

долго показывает убыток,

имеет много долгов,

у нее непрозрачная структура владения.

Лучше воздержаться от того, чтобы давать ей взаймы.

Если динамика выручки за последний год положительная, а ежемесячная прибыль и количество долгов отражают способность компании выплачивать долг, сделка будет более надежной.

Информацию о бенефициаре

Запросите у бенефициара выписку из банка и проверьте, есть ли у человека просроченные кредиты, судимость, оценить его кредитную историю. Из показателей можно сделать вывод, насколько безопасным будет использование средств заемщика.

Длительность работы компании

Стоит узнать, как долго существует компания. Лучше давать взаймы предприятиям, которые работают как минимум год — за этот период бизнес-модель доказывает эффективность, а компания — свою надежность и перспективу в росте.

Если в качестве заемщика вы выбрали стартап, будьте внимательны: такие вложения очень рискованны, хоть и отличаются высокой доходностью.

Как правило, большинство молодых компаний закрываются в течение года. Поэтому стоит обращать внимание на компании с полным годовым циклом, которые могут доказать свою независимость от сезонного спроса.

Проверить компанию и ее бенефициара можно с помощью специальных сервисов и организаций:

Государственный сервис, позволяющий получить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах компании бесплатно. Для этого необходимо ввести название компании на главной странице сайта.

Бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ или «Эквифакс»)

Бюро предоставляет кредитные истории и финансовые выписки бенефициара и компании. Однако сделать запрос о получении данных другого человека невозможно: необходимо попросить заемщика сделать запрос самостоятельно.

Для получения кредитной истории нужно обратиться в офис бюро с паспортом или онлайн, через Госуслуги. Бесплатно такой запрос можно делать два раза в год.

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В службе можно проверить заемщика на наличие исполнительных листов или каких-либо ограничений. Для этого необходимо ввести ФИО, ИНН юридического лица или номер исполнительного производства на главной странице сайта.

Бесплатная версия сервиса позволяет увидеть информацию о компании (ОГРН, ИНН, дату регистрации, уставной капитал, основной вид деятельности) и уровень ее надежности.

В платной версии сервис показывает расширенные данные об учредителях, финансовых показателях, долгах, судебных разбирательствах компании. Подписка для частных лиц будет стоить 499 рублей в месяц.

Платный сервис, который дает агрегированное представление о компании. Доступны финансовые показатели компании, налоговые истории, анализ вероятности банкротства, данные о бенефициаре.

Стоимость подписки варьируется от 26 400 до 111 тыс. рублей за год в зависимости от объема необходимой пользователю информации.

Тщательная проверка надежности компании и ее бенефициара позволит оценить, способен ли заемщик вернуть долг.

Как еще обезопасить себя от рисков?

Заключить договор между сторонами с юристом, подтверждая банковскую транзакцию и все условия сделки

Займы бывают целевыми и нецелевыми. Целевой заем позволяет заимодателю контролировать использование средств.

Если он используются не по назначению, можно потребовать досрочный возврат денег. Договор в этом случае можно составлять, опираясь на статью 814 ГК РФ. Нецелевой заем оформляется по классическому договору без указания назначения средств.

Договор залога

Можно дополнить документ договором залога. Так, при возникновении проблем при выплате долга заемщик обязуется возместить задолженность за счет имущества.

Получить поручительство директора компании

Лучше подготовить поручительство нескольких представителей организации. Это мотивирует заемщика выплачивать долг и реструктурировать его при форс-мажорных ситуациях.

Что делать, если долг все же не возвращают?

Переговоры

Попробуйте пообщаться с заемщиком лично. Рассмотрите варианты, которые могут помочь в данной ситуации: например, рефинансирование долга или кредитные каникулы. Важно фиксировать все договоренности на бумаге и заверять их нотариально.

Обращение в суд

Если решить вопрос мирным способом не удалось, можно обратиться в суд. По закону РФ уже на следующий день после указанной даты возврата долга физлицо, которое не получило выплату в срок, вправе обратиться в суд. Об этом не обязательно предупреждать самого заемщика.

Деньги должны быть возвращены не позднее 30 дней с момента первого уведомления. Заказное письмо о требовании вернуть долг в суде будет служить доказательством.

К процессу можно подключить юриста. В среднем его гонорар может составить от 20 тыс. рублей за дело.

Продажа долга

Продать долг можно коллекторским агентствам или юристам-скупщикам. Принимать решение о продаже нужно как можно раньше: чем меньше времени прошло с момента задержки выплаты, тем дороже стоимость долга.

Если есть договор, исполнительный лист или судебное решение, можно получить 50-70% от суммы задолженности. Без таких документов стоимость долга может быть в несколько раз ниже.

Разместить задолженность можно на Электронных торговых площадках (ЭТП) или маркетплейсах долгов. Эти сервисы похожи на доски объявлений: на них можно продавать и покупать долги.

В этом случае необходимо официально предупредить заемщика, что долг продан, а деньги необходимо возвращать другому физическому или юридическому лицу.

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