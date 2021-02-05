Новый пакет налоговых льгот для IT-компаний с 2021 года

Изменились ли в 2021 году льготы для IT-компаний? Что произошло с налогом на прибыль и НДС? В нововведениях разбиралась Мария Овсянникова, менеджер по налоговому и юридическому консалтингу Crowe CRS.

Наличие налоговых льгот в определенной отрасли экономики служит индикатором заинтересованности государства в ее развитии. Усиление льготирования в сфере IT-технологий ярким образом иллюстрирует такой интерес.

Обновления налогового льготирования, действующие с 2021 года, разработаны на основании предложенного президентом «налогового маневра», цель которого – создать благоприятную для разработчиков юрисдикцию, развить долгосрочную перспективу импортозамещения и выиграть в борьбе за кадры, то есть сократить поток IT-специалистов, стремящихся работать в иностранных юрисдикциях. Особенно пакет налоговых льгот актуален в свете пандемии коронавируса, которая ясно обозначила необходимость ускоренной цифровой трансформации и подчеркнула высокую степень зависимости от зарубежного софта.

Страховые взносы

Тарифы страховых взносов для IT компаний занчительно снизились – теперь суммарно они составляют 7,6%. Самое весомое понижение пришлось на тариф на обязательное медицинское страхование – с 4,0% до 0,1%. Тарифы по страховым взносам на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и тарифы на обязательное пенсионное страхование составляют 1,5% и 6,0%.

Льготирование компаний в IT

Право на пониженные тарифы страховых взносов сохраняется за IT-компаниями с госаккредитацией Минкомсвязи в качестве таковыхи получившими резидентство в технико-внедренческой или промышленно-производственной ОЭЗ. Штат должен насчитывать 7 или более человек, а доля доходов от деятельности в IT – минимум 90% общего дохода. Деятельностью в области IT по-прежнему считается деятельность по реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на них, а также по предоставлению прав использования программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным договорам.

Юридически не вновь созданные организации должны соблюсти перечисленные условия за девять месяцев года, предшествующего , когда компания начала уплачивать взносы по пониженным тарифам. Вновь созданные организации должны будут соблюсти требования по итогам отчетного (расчетного) периода.

В этом году появилось существенное дополнение, сужающее круг организаций, способных претендовать на льготирование: программы для ЭВМ и базы данных должны быть самостоятельно созданы компанией, применяющей льготу. Тем самым законодатель поощряет именно разработку IT-продуктов, а не их «перепродажу».

Компании, которые зарабатывают на IT-продуктах для распространения рекламы, а также поиск клиентов, под льготу не попадают – эти доходы не входят в 90% дохода. Видимо, эта оговорка нацелена на то, чтобы не поощрять налоговыми льготами IT-технологии без высокого инновационного потенциала и ориентированных на развитие продаж существующей продукции широкого профиля.

Условия закреплены п. 5 ст. 427 НК РФ.

О налоге на прибыль

Согласно п. 1.15 ст. 284 НК РФ для российских компаний в IT, 3% составила налоговая ставка по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, и 0% – в субъект Российской Федерации.

Условия применения указанных ставок, идентичны , закрепленным НК РФ для страховых взносов.Укажем, что об идентичности норм, задающих пороговые значения для применения льгот по страховым взносам и налогу на прибыль, говорит и финансовое ведомство (см. Письмо Минфина России от 24.08.2020 № 03-03-07/74034).

НДС

Правки в части НДС прямым образом не названы как те, которые касаются именно IT-области, но тесно с ней связаны.

На наш взгляд, эти изменения, в отличие от понижения тарифов страховых взносов, послужат не в пользу налогоплательщиков.

До 2021 действовала норма пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, по которой не начислялся налог на реализацию выполнение, передачу, оказание для собственных нужд на территории Российской Федерации исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Но с этого года данная норма, измененная Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ, актуальна лишь для ПО, внесенного в реестр Минпромторга..

По ст. 1262 Гражданского кодекса РФ регистрация программ для ЭВМ и баз данных добровольная, но теперь без нее нельзя воспользоваться освобождением от НДСпо пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Добавим, что с этого года льготы по НДС нет у компаний, если передаваемые права способствуют увеличению продажи посредством маркетинга и рекламы. Здесь, на наш взгляд, законодатель также захотел «отсечь от льготы» не обладающие инновационностью IT-продукты. Мотивы введения обязательной регистрации программы для ЭВМ или базы данных в реестре до конца не ясны.

Налоговые последствия взаимозависимости

По-прежнему актуален вопрос налоговых последствий взаимозависимости сторон. Как и ранее, налоговый кодекс не ограничивает взаимозависимых лиц в IT-отрасли в их праве на применение пониженных ставок по налогу на прибыль, пониженных страховых взносов или освобождение от НДС. Хотя контролирующие органы делают оговорку на возможные злоупотребления и создания схем уклонения, эта оговорка применима к любому налоговому вопросу, а не только к рассматриваемой ситуации.

В целом фискальная нагрузка на отрасль информационных технологий снизилась – главным образом за счет понижения тарифов страховых взносов и благодаря низким ставкам по налогу на прибыль.

К слову, ставка в 3% (пониженная с 20%) действительно является одной из самых низких ставок в мире. Условия предоставления IT компаниям льгот по страховым взносам изменились значительно. Усложняет положение новое условие получения права не уплачивать НДС для российского лицензионного софта – теперь это можно сделать только при регистрации в специальном государственном реестре российского ПО. Ранее этот реестр был обязательным только для IT-бизнеса, участвующего в госзакупках.

По оценкам Минцифры с 2021 года на налоговые льготы смогут претендовать около 13 тыс. компаний сферы информационных технологий. Эффект стимулирующих мер уже проявляется: число заявок на госаккредитацию в качестве IT-бизнеса сильно выросло и, по прогнозам специалистов Минцифры, только продолжит расти. И бизнес, и государство заинтересованы в создании отечественных уникальных IT-разработок, которые поощряются в том числе налоговыми преференциями.