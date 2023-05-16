«Деньги — это внимание»: 5 актуальных направлений для стартапа

Евгений рассказал о пяти таких сферах, где предприниматель может найти перспективные варианты для венчурных проектов.

Говоря о «лучших отраслях» для стартапов, синдикатор и сооснователь Prosto VC Евгений Чеботов не включает сюда IT — по его мнению, эта отрасль не самодостаточна и лишь добавляет эффективность традиционному бизнесу. Функцию денег сегодня выполняет «внимание», поэтому фаундерам лучше ориентироваться на «хиты», связанные с базовыми человеческими потребностями.

Еда

Стартапы, связанные с едой, основываются в промышленном количестве — с каждым годом их число только растет. Мировой рынок фудтех-сервисов к 2027 году достигнет $300 млрд, увеличиваясь более чем на 20% в год.

Сегодня наиболее горячий вектор — создание сопутствующей инфраструктуры для пищевой индустрии. Так, во время пандемии появилось огромное количество стартапов, которые вдохновились успехом «Яндекс.Лавки» и вышли на рынок с быстрой доставкой за 15 минут (fridge no more, buyk, good rocket).

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Окно возможностей все еще открыто, и есть смысл продолжать действовать в этом направлении. Большинство стран в мире не имеют развитых современных сервисов доставки еды. Это огромный неосвоенный рынок, на котором есть место и крупным и малым проектам.

Недавно компания Whizz, которая сдает электровелосипеды в аренду курьерам, привлекла $3,4 млн от инвестиционного фонда Сергея Дашкова Joint Journey, фонда TMT Investments и группы бизнес-ангелов.

А логистический проект YallaHub, основанный россиянами в Дубае, и через который, в частности, «Вкусвилл» продает продукты на арабском рынке, привлек $600 тыс. от международной финансовой экосистемы Regolith.

Здоровье

Илья Стребулаев, профессор Стэнфорда и Высшей школы бизнеса, один из авторов курса «Новая экономика для венчурных инвесторов» (NEIC), сказал, что через 15 лет биотехнологии и медицина уйдут так далеко вперед, что средняя продолжительность жизни в 80-100 лет станет абсолютно нормальной.

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К таким прогнозам нужно относиться с оговоркой, что это средняя температура по больнице, но технологии в медицине в любом случае развиваются с необычайной скоростью. Уже никого не удивляет, что появилась возможность менять геном человека.

Заметный прогресс достигнут в диагностике на молекулярном уровне. Ожидается, что к 2025 году суммарный мировой объем рынка биотехнологий составит $742 млрд, а ежегодный темп роста мирового рынка технологий в области здравоохранения будет не меньше 5%.

Стартапам есть где развернуться.

Сон

Идеально было бы для всех погружаться в сон на строго определенное количество времени — ни больше, ни меньше — поскольку для баланса организм должен успеть полностью восстановиться и одновременно остаться в пределах правильного биоритма.

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Ментальное здоровье практически равно физическому и наоборот — это работает в обе стороны.

Тема хорошего сна фактически неисчерпаема, рынок вместит еще сотни и даже тысячи стартапов по данному направлению. В частности, фаундеры по всему миру разрабатывают так называемые calm-сервисы, помогая людям наладить правильный ночной отдых. Русскоговорящие стартаперы основали много проектов в этой сфере.

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К международным примерам можно отнести сервис Loona.app (приложение для расслабления и подготовки ко сну) с русскоязычными фаундерами, которые развивают свой продукт с 2016 года преимущественно в США.

Еще пример — один из сколковских стартапов «Кубик сна». Регулирует оптимальную продолжительность сна с помощью компактного электронного девайса.

Другой оригинальный проект — «Слипи», чат-бот в Telegram, который помогает пользователям решить проблемы со сном. Недавно «Слипи» привлек $340 тыс. от пула бизнес-ангелов.

Мы видим абсолютно разные бизнес-модели, которые пытаются решить большую проблему человечества, и все из них имеют шансы на успех.

Коммуникация

Мы все были свидетелями того, как соцсети и блогосфера начали оттягивать на себе рекламные потоки, которые раньше шли только в традиционные медиа.

На этом фоне возникли проекты, которые начали обслуживать «новые СМИ»:

автоматизировать для них бизнес-процессы,

считать бюджеты.

А сейчас в индустрии уже обсуждают закат «новых СМИ» — на смену идет итерация интернета web 3.0, которая позволяет сообществам в сети самостоятельно выбирать новых лидеров мнений и поощрять материально авторов контента.

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К попыткам оседлать этот тренд в 2017-2018 годах можно отнести международную блокчейн социальную сеть Steemit и ее русскоязычный вариант Golos.io. В тот момент рынок не был готов к подобным инновациям. Однако в 2022 году появился тренд move-to-earn, который позволяет зарабатывать не только, общаясь и делясь интересным контентом, но и делая разные активности, которые нужны сообществу. Примером тому может быть проект Stepn, где нужно «в живую» ходить в виртуальных кроссовках и получать вознаграждение от сообщества.

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Очевидно, что в будущем организованные коммьюнити пользователей возьмут на себя управление контентом и его распространение. В следующие три-пять лет эта концепция будет активно реализовываться.

Повестка перейдет к сообществам, и это вполне объяснимо, поскольку вертикальные структуры отстают в обеспечении людей необходимой информацией.

Кто сегодня сможет оседлать тренд, формирующий горизонтальные связи с аудиторией, тот в будущем не будет иметь недостатка в инвестициях.

Любовь

Первые площадки для знакомств появились в далеком 1965 году. Сегодня в мире насчитывается 8 тыс. различных онлайн дейтинг-сервисов и более 320 млн их пользователей. Общий мировой рынок составляет $2,8 млрд. Помимо различия в технологии, приложения и отличаются бизнес-моделями:

Условно бесплатные (большинство функций носит бесплатный характер). С платной подпиской. С рекламой.

Доход Tinder — первой в отрасли по заработкам — $1,8 млрд в год. Размеры рынка позволяют вместить в него достаточно много игроков-единорогов. Поэтому проекты, связанные с любовью и отношениями, будут востребованы и могут существенно повысить капитализацию этого бизнеса.

Совершенствование технологии искусственного интеллекта приведет к тому, что скоро мы увидим новый этап эволюции программных продуктов, позволяющих людям развивать отношения.

Куда бы стартап ни направил свои усилия, будь то сфера еды, сна, здоровья, общения или отношений, в любых экономических условиях он сможет развиваться. Удовлетворение базовых человеческих потребностей не является модой — и в отличие от хайповых направлений, интерес к которым возникает и пропадет достаточно быстро, меньше проседает в кризисные периоды.

Фото на обложке: Shutterstock / JLStock