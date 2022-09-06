«Работа.ру» и «Деловая среда» выяснили, какие компетенции россияне считают необходимыми для открытия бизнеса

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» и платформа знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда» в августе 2022 года провели опрос среди россиян и выяснили, считают ли они возможным научиться предпринимательству и какие навыки по их мнению необходимы для ведения своего бизнеса.

В опросе приняли участие 3200 экономически активных респондентов старше 18 лет.

На вопрос, можно ли обучиться бизнесу, 45% участников ответили, что невозможно выучиться на предпринимателя, 34% — что невозможно открыть бизнес без специальных знаний, поэтому необходимо получать профильное бизнес-образование, 25% уверены, что достаточно получить высшее образование, так как оно закладывает фундамент для любой деятельности, 10% сказали, что для этого достаточно хорошо учиться в школе: она дает всесторонний набор знаний для старта бизнеса.

Самыми необходимыми компетенциями для молодых предпринимателей опрошенные россияне назвали умение решать комплексные задачи (64%), идти на риск (61%) и лидерские качества (57%). Также многие респонденты отмечали нацеленность на результат (43%), умение объединять людей (42%) и креативность (40%).

Аналитики «Деловой среды» также выявили изменения в потреблении различных типов бизнес-контента. Так, статьи стали наиболее растущим по популярности форматом онлайн-обучения в 2022 году: их востребованность увеличилась в 2,6 раз относительно прошлого года.

Вторыми по приросту оказались материалы в формате лайфхаков — трафик с такого контента вырос более чем в полтора раза, а третьими стали образовательные курсы, популярность которых выросла на 25%.

При этом предприниматели стали реже интересоваться материалами в формате траекторий (пошаговых инструкций для старта разных видов бизнеса) и смотреть обучающие видеоролики: востребованность этих форм обучения снизилась на 3% и 30% соответственно.

В рейтинге наиболее популярных направлений онлайн-обучения среди предпринимателей стали темы, связанные со стартом бизнеса (64%), финансами (14%), персоналом (13%), привлечением клиентов (6%) и продажами (2%).

«Кроме набора определенных личностных компетенций, важных любому предпринимателю, для старта бизнеса все же требуются специфические знания. И с этим согласны треть опрошенных россиян. Сегодня онлайн-образование стало полноценной альтернативой традиционному обучению. И рынок предлагает множество возможностей, в том числе бесплатных, для развития бизнес-навыков: от привлечения клиентов до выхода на зарубежные рынки. Поэтому если человека захотел открыть свое дело, но испытывает дефицит знаний, их без труда можно восполнить на открытых онлайн-платформах в удобных форматах», — заключил Иван Комаров, директор образовательных проектов и платформенных решений АО «Деловая среда».

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