Библиотека Alpina Digital создала для читателей бесплатный психологический ресурс

Для поддержки читателей в сложное время электронная библиотека Alpina Digital, входящая в состав издательской группы «Альпина», создала специальный психологический ресурс «Лекарство от тревоги», на котором собраны полезные материалы и бесплатные книги по психологии.
На сайте читатели смогут найти пять видов успокаивающего контента. Можно сконцентрироваться на чем-то одном или же использовать все сразу для максимального эффекта:
- бесплатные электронные книги. 10 бестселлеров «Альпины» по психологии, любви к себе, преодолению страха и тревоги: «Разберись с тревогой» Рисы Уильямс, «C любовью к себе» Илсе Санд, «Одно расстройство» Алины Белят и другие;
- чек-лист с советами по самопомощи из книг «Альпины»;
- записи вебинаров авторов «Альпины». Эксперты в области психологии, психотерапии, коммуникации расскажут, как справиться с тревогой, наладить отношения с близкими, сохранить критическое мышление в кризис, разговаривать с детьми на сложные темы и планировать в условиях неопределенности;
- набор обоев для телефона с вдохновляющими книжными цитатами и мотивирующими фразами;
- тест, который поможет определить, находитесь ли вы сейчас в состоянии депрессии и требуется ли вам дополнительная помощь.
Все материалы сайта бесплатны, доступны для свободного просмотра и скачивания на сайте.
Фото на обложке: paralisart /
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