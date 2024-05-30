Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Фабрика дизайна 3.0»

Стартовал конкурс инновационных решений для отечественных производителей «Фабрика дизайна 3.0», который проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России. Участники разработают решения для легкой промышленности, сфер транспорта и медицинского оборудования, а также уделят внимание заданиям от экспортно ориентированных компаний. Заявки принимаются на сайте проекта до 27 июня.

Принять участие в конкурсе могут дизайн-бюро, индивидуальные предприниматели и самозанятые, а также компании, заинтересованные в создании современного дизайна для своего бизнеса. Отечественные компании, которым требуется свежий взгляд на оформление проектов в сфере недвижимости, образования, производства техники, мебели, товаров повседневного спроса и другой продукции, сформулируют свои потребности в поиске новых дизайн-решений. По итогам отбора дизайнерам поставят технические задачи. Для их решения участники займутся разработкой проектов.

В финале производители получат готовые к реализации проекты, способные стимулировать развитие их бизнеса и привлечь еще больше клиентов за счет новых интересных решений, а дизайнеры — возможность заявить о себе и подписать контракты с крупнейшими отечественными компаниями. Также благодаря конкурсу частично решается проблема импортозамещения — создается функциональная продукция, не уступающую по качеству зарубежным производителям.

В этом году «Фабрика дизайна» проходит в три потока. Участники будут работать в командах под руководством известных лидеров индустрии, которые по завершении конкурса также оценят результаты. Это президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий, основатель компании «Смирнов Дизайн», директор «Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ им С.Г. Строганова» Сергей Смирнов, управляющий партнер брендингового агентства Depot, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) Анна Луканина, арт-директор студии Артемия Лебедева Сергей Кулинкович, основатель, генеральный конструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов и другие.

Индустрия дизайна стремительно растет. Только за последние пять лет оборот столичных организаций в этой сфере увеличился на 64%, а количество их сотрудников достигло 38 тысяч. Такому росту способствует в том числе профильная программа «Фабрика дизайна».

За два года в рамках проекта около тысячи участников из 70 регионов России предложили решения для 266 промышленных предприятий. По итогам заключили около 100 соглашений о сотрудничество в производстве новых видов продукции — от космических спутников до медицинского оборудования.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы — ресурсный центр по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий.

Фото на обложке: АКИ