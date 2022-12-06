АО «Гознак» и ФРИИ запускают корпоративный акселератор

Goznak Startup Lab — вторая акселерационная программа АО «Гознак». 10 финалистов программы получат проработку своего продукта, возможность масштабироваться в рамках крупнейшей компании РФ на рынке защищенной продукции и запустить оплачиваемый пилотный проект. В случае успеха пилота формат дальнейшего сотрудничества будет обсуждаться индивидуально.

Акселерационная программа продлится 12 недель, в течение которых команды будут плотно работать с бизнес-заказчиками под руководством трекеров ФРИИ. В конце программы участники выступят перед экспертным советом АО «Гознак» и представят результаты своей работы. По итогам защиты проектов будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Принять участие в программе могут зарегистрированные в России технологические компании с командой от двух человек, у которых есть готовый продукт в направлениях:

технологии идентификации и биометрии;

печатная электроника;

облачные сервисы;

FinTech и платежные решения;

инновационные материалы;

ЦФА, блокчейн и другие технологии для криптовалют;

Track&Trace, LogTech;

цифровые сервисы для рынка нумизматики, бонистики и ювелирного дела;

индустриальный IoT;

RegTech, LegalTech, HRTech.

Наиболее успешные проекты получат возможность:

масштабировать решение в рамках АО «Гознак»;

реализовать совместные проекты по выводу на рынок новых продуктов при поддержке АО «Гознак»;

привлечь инвестиции или продать разработку АО «Гознак».

Подать заявку на участие можно до 26 декабря 2022 года. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock