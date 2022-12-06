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АО «Гознак» и ФРИИ запускают корпоративный акселератор

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Goznak Startup Lab — вторая акселерационная программа АО «Гознак». 10 финалистов программы получат проработку своего продукта, возможность масштабироваться в рамках крупнейшей компании РФ на рынке защищенной продукции и запустить оплачиваемый пилотный проект. В случае успеха пилота формат дальнейшего сотрудничества будет обсуждаться индивидуально. 

АО «Гознак» и ФРИИ запускают корпоративный акселератор

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Акселерационная программа продлится 12 недель, в течение которых команды будут плотно работать с бизнес-заказчиками под руководством трекеров ФРИИ. В конце программы участники выступят перед экспертным советом АО «Гознак» и представят результаты своей работы. По итогам защиты проектов будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Принять участие в программе могут зарегистрированные в России технологические компании с командой от двух человек, у которых есть готовый продукт в направлениях:

  • технологии идентификации и биометрии;
  • печатная электроника;
  • облачные сервисы;
  • FinTech и платежные решения;
  • инновационные материалы;
  • ЦФА, блокчейн и другие технологии для криптовалют;
  • Track&Trace, LogTech;
  • цифровые сервисы для рынка нумизматики, бонистики и ювелирного дела;
  • индустриальный IoT;
  • RegTech, LegalTech, HRTech.

Наиболее успешные проекты получат возможность:

  • масштабировать решение в рамках АО «Гознак»;
  • реализовать совместные проекты по выводу на рынок новых продуктов при поддержке АО «Гознак»;
  • привлечь инвестиции или продать разработку АО «Гознак».

Подать заявку на участие можно до 26 декабря 2022 года. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

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