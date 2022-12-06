АО «Гознак» и ФРИИ запускают корпоративный акселератор

Goznak Startup Lab — вторая акселерационная программа АО «Гознак». 10 финалистов программы получат проработку своего продукта, возможность масштабироваться в рамках крупнейшей компании РФ на рынке защищенной продукции и запустить оплачиваемый пилотный проект. В случае успеха пилота формат дальнейшего сотрудничества будет обсуждаться индивидуально.
Акселерационная программа продлится 12 недель, в течение которых команды будут плотно работать с бизнес-заказчиками под руководством трекеров ФРИИ. В конце программы участники выступят перед экспертным советом АО «Гознак» и представят результаты своей работы. По итогам защиты проектов будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
Принять участие в программе могут зарегистрированные в России технологические компании с командой от двух человек, у которых есть готовый продукт в направлениях:
- технологии идентификации и биометрии;
- печатная электроника;
- облачные сервисы;
- FinTech и платежные решения;
- инновационные материалы;
- ЦФА, блокчейн и другие технологии для криптовалют;
- Track&Trace, LogTech;
- цифровые сервисы для рынка нумизматики, бонистики и ювелирного дела;
- индустриальный IoT;
- RegTech, LegalTech, HRTech.
Наиболее успешные проекты получат возможность:
- масштабировать решение в рамках АО «Гознак»;
- реализовать совместные проекты по выводу на рынок новых продуктов при поддержке АО «Гознак»;
- привлечь инвестиции или продать разработку АО «Гознак».
Подать заявку на участие можно до 26 декабря 2022 года. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Pressmaster /
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