45,3% российских IT-специалистов позитивно оценивают перспективы IT-отрасли в России — исследование РАЭК

РАЭК провела пятый с весны 2022 года опрос российских IT-специалистов с целью изучить настроения в отрасли. Согласно результатам, количество специалистов, которые позитивно оценивают перспективы российской IT-отрасли, увеличивается. В то же время уменьшается число тех, кто оптимистично смотрит в собственное будущее. Более половины респондентов отмечают, что предпринимаемые меры поддержки не являются полезными лично для них.

Исследование проводилось с 25 января по 25 февраля 2023 года посредством онлайн-опроса российских разработчиков ПО, дизайнеров, специалистов техподдержки, маркетологов, тестировщиков, создателей контента и других IT-специалистов.

Опрос показал, что количество IT-сотрудников, которые позитивно оценивают перспективы российской IT-отрасли, увеличилось по сравнению с результатами предыдущей волны: летом более половины (50,7%) респондентов рассматривали эти перспективы как негативные, оптимистов было 39,7%.

Респонденты нового опроса более оптимистичны: 45,3% демонстрируют оптимизм в оценках перспектив отрасли (+ 5,6 п.п.), 44,2% в той или иной степени ощущают негатив (- 6,5 п.п.). Подросло количество тех, кто затрудняется в построении прогнозов — с 9,6% летом 2022 года до 10,5% зимой 2023 года.

Одновременно с ростом количества «оптимистов» по отношению к перспективам российского ИТ произошло снижение количества айтишников, которые позитивно оценивают собственное будущее. Летом таких было 45,2%, среди респондентов зимней волны опроса их оказалось 30,1%.

При этом появилась новая категория респондентов, которые испытывают смешанные чувства (14,5% респондентов): наряду с готовностью использовать свою энергию для создания чего-то нового и ощущением перспектив для профессионального роста они также испытывают тревогу.

В целом ощущение тревоги испытывает почти половина (47,9%) IT-специалистов, принявших участие в опросе. 38,7% специалистов готовы направить свою энергию на инновации. Вместе с тем почти четверть (22%) не видит перспектив для собственного профессионального развития.

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