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Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар на тему «Стартап как диплом»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В рамках зимнего образовательного сезона по инновациям и предпринимательству Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проводит бесплатные занятия, входящие в наиболее актуальные программы повышения квалификации университета. 29 ноября состоится вебинар на тему «Стартап как диплом: образование профессии».

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар на тему «Стартап как диплом»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Вебинар посвящен вопросам подготовки выпускных квалификационных работ в формате «стартап как диплом». В рамках вебинара будет кратко освещена история этого вопроса, раскрыты ключевые понятия, показаны «подводные камни», охарактеризованы условия и перспективы развития такого формата.

В центре внимания вебинара — кейс магистерской программы «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании», выпускники которой уже несколько лет защищают ВКР в формате стартапа (программа занимает второе место в рейтинге предпринимательских образовательных программ по версии «Интерфакса» 2021).

Участие в вебинаре поможет составить комплексный взгляд на процесс подготовки выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом».

Ведущий вебинара — доцент Кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Савеленок Евгений Алексеевич.

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Фото на обложке: Eugenio Marongiu / Shutterstock

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