Бизнес по-зумерски: как gen Z выжимает миллионы из метавселенной и чат-ботов

ИИ, ChatGPT, телеграм-боты, метавселенная — для зумеров это не хайп, а поле для бизнеса. Они не делают презентации в PowerPoint — они делают продукты, которые ловят инвесторов на лету. Мы собрали пять стартапов с многомиллионными вливаниями — и спросили у директора по инвестиционным продуктам Финуслуг Глеба Юрченкова (он сам из списка Forbes «30 до 30»), действительно ли они того стоят.

Emperia — онлайн-витрина в метавселенной

Основательница: Ольга Догадкина (28)

Бренды ищут, как продавать в виртуальном мире, — Emperia уже знает. Компания создаёт 3D-витрины и шоурумы, в которых можно прогуляться в VR или браузере. В портфолио — Burberry, Walmart, Dior. Запустились ещё в 2019-м и сформировали тренд на фоне скепсиса, что «VR никогда не взлетит». В 2023-м привлекли $10 млн. Среди инвесторов — Base10 Partners, Daphni (через профильный retail-фонд Dastore), Sony Innovation Fund, Background Capital, Stanford Capital Partners, Concept Ventures.

«В 2019–2023 годах ритейл на волне во время и до пандемии искал новые форматы e-commerce: глобальные продажи через интернет превысили $6 трлн (по данным eMarketer), а бренды искали способы выделиться в цифровой среде. На фоне хайпа вокруг метавселенной компании от Dior до Walmart начали тестировать виртуальные магазины. Emperia предложила готовое решение и стала одним из первых провайдеров на стыке VR и e-commerce, что сразу вывело её в лидеры сегмента», — объясняет Глеб Юрченков.

Венчурный инсайт. Быть не в тренде — а до тренда. И с продуктом, а не с идеей.

Emperia сделала метавитрину не тогда, когда это стало модным, а когда никто не верил. Вместо презентаций — Burberry, Walmart и Dior. Вместо теории — рабочая B2B-модель с высокой маржой и ROI в 750%. Продукт зашёл брендам, ретеншн подтверждён, вопрос «а кому это надо?» — не возникает. Поэтому туда и зашли фонды вроде Base10 и Sony — не в моду, а в результат.

«Нетмонет» — но есть рынок

CEO: Игорь Феркалюк (28)

Сервис онлайн-чаевых, который захватил 60% рынка. Альфа-Банк не просто вложился — он купил стартап целиком за $4 млн. С тех пор выручка растёт, как на стероидах.

«С 2018 по 2022 год доля безналичных платежей в России выросла с 50% до 75% (данные ЦБ РФ), и проблема "как оставить чаевые, если нет наличных" стала массовой. В этот момент "Нетмонет" предложил простое решение и быстро занял значимую долю рынка электронных чаевых. Инвесторам было очевидно, что рост cashless-тренда сделает этот сегмент почти обязательным для всех заведений», — объясняет Глеб Юрченков.

Венчурный инсайт. Занять сегмент — не фантазией, а интеграцией. И тогда экзит сам постучится.

«Нетмонет» сделали простую вещь: быстро, бесшовно встроились в хореку — и стали стандартом. Решение не гениальное, но рациональное. И когда оно в системе — с него не слезают. Зачем менять то, что уже работает? «Альфа-Банк» не стал конкурировать — выкупил. И этим задал тон рынку: здравые B2B-решения в нишах могут не только зарабатывать, но и выходить. Это снижает риск для инвестора и даёт рефлексию фаундерам: иногда лучше занять всю нишу, чем пытаться построить новый мир.

Rork — ChatGPT, но для приложений

Сооснователи: Даниил Дхаван (26), СЕО, и Леван Квирквелия (25)

Платформа, которая позволяет создавать мобильные приложения по запросу в духе: «сделай мне аналог Notion». Запустились в 2024 году. Основатели были на мели, исчерпали сбережения и даже залезли в долги на кредитных картах. Rork стал для них «последним шансом». Собрали $2,8 млн от a16z, Founders Inc., авторов React Native. Всё началось с вирусного твита инвестора Мэтта Шумера — и миллион просмотров, несколько тысяч регистраций. Rork вырос с 0 до $1M ARR примерно за 3 месяца после запуска.

«В 2023–2024 годах generative AI стал мейнстримом: рост рынка GenAI оценивается McKinsey в $4,4 трлн добавленной стоимости для мировой экономики ежегодно. Но при этом рынок low-code/no-code оставался фрагментированным. Rork соединил эти два тренда и пообещал сделать "App Store на стероидах": создание приложений в один клик. Для инвесторов это история огромного TAM и первого игрока, попавшего в нужную волну», — объясняет Глеб Юрченков.

Венчурный инсайт. Клюшка* — это хорошо. Но когда она растёт из no-code, а не из кода — ещё лучше.

Rork сделал MVP для тех, кто не знает, что такое MVP. Быстрый рост на минимальных затратах, вирусный твит — и ты уже на радаре a16z. Это сценарий мечты для любого инвестора: продукт не требует усилий от пользователя, не конкурирует лоб в лоб с OpenAI и ChatGPT, но решает конкретную задачу быстрее, проще, дешевле.

Главное преимущество — отстройка от больших LLM-экосистем: Rork работает как glue-сервис, собирающий продукт за тебя. Но именно здесь и уязвимость. Если завтра ChatGPT захочет превратиться в конструктор приложений — бежать будет некуда. Поэтому логичный экзит для команды — встроиться в одну из этих экосистем до того, как она сделает то же самое сама.

* «Клюшка» (или hockey stick) — это метафора из венчурного жаргона. Она описывает график роста, который сначала идёт вяло или горизонтально (ручка), а потом резко взлетает вверх (лезвие клюшки).

«Даркстор у дома» — экспресс-доставка под капотом

Основатели: Кирилл Чеканов (30) и Григорий Тареев (28)

Запустились в конце 2021-го с идеей сверхбыстрой доставки и предвосхитили тренд на гиперлокальность. Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» уже подключились к их складам. Суть: доставка за 30–60 минут, а вся логистика работает на собственном софте. В 2024-м инвесторы отдали $740 000 за 2% в компании. В 2025-м стартап планирует новый раунд инвестиций при оценке порядка 1 млрд ₽. Среди инвесторов — ГК «Самолёт», венчурные фонды iZBA VC и Malina VC и др.

«Экспресс-доставка в России и мире показала двузначный рост: по данным Data Insight, сегмент быстрой доставки товаров в РФ, а также e-grocery рос на 40%+ в год. Игроки вроде Ozon и Wildberries начали конкурировать временем доставки. Стартап поймал момент, предложив маркетплейсам готовую сеть локальных складов «под ключ» и софт для управления. Масштабируемость здесь очевидна: спрос на «доставку за час» растёт у миллионов покупателей, а B2B-партнёры готовы платить за скорость», — объясняет Глеб Юрченков.

Венчурный инсайт. Смотри на тех, кто может съесть рынок, а не просто в нём работать. Ищи фулфилмент с айти, а не с квадратными метрами.

«Даркстор у дома» — не просто склад под селлеров, а платформа с высоким ретеншном и IT-инфраструктурой, которая делает их услуги эффективнее рынка. На фоне десятков игроков без технологий они могут стать ядром консолидации: забирать помещения, клиентов и маржу. Рынок растёт, количество селлеров увеличивается, а у них уже есть база, юниты и оборот. Это не просто бизнес в нише — это возможность построить инфраструктурный актив в растущем сегменте.

Sleepy Coach — ИИ, который говорит «пора спать»

Сооснователь: Степан Солоднев (27 лет)

Приложение-коуч на базе ИИ, выросшее из телеграм-бота. Следит за сном, помогает питаться лучше, вырабатывает привычки. Запустились в 2021-м, в 2024-м словили хайп на Product Hunt — платформе, где стартапы выкладывают свои продукты, чтобы получить обратную связь и внимание сообщества. Sleepy Coach не просто там выложился — а попал в топ дня, собрал фидбэк и органический трафик. И даже получил премию Product Hunt Golden Kitty 2024 в категории «Лучшее мобильное приложение». Оно доступно только на iOS, но уже собрало около $350 000 инвестиций, включая деньги топа из Snapchat.

«Потенциал рынка wellness-технологий оценивается в $8+ трлн к 2027 году (данные Global Wellness Institute). В США 70 млн человек имеют хронические проблемы со сном. Sleepy Coach вышел именно на эту боль, предложив не просто трекер, а персонализированного ИИ-коуча. Хайп на Product Hunt лишь усилил ощущение, что продукт попал в тренд», — объясняет Глеб Юрченков.

Венчурный инсайт. Смотри на тех, кто проверяет гипотезу на минималках. Ищи команды, которые начинают с бота, собирают фидбэк и только потом выходят на глобальный рынок.

Sleepy Coach не полил рынок деньгами, а пошёл через Telegram-бот, нашёл боль — плохой сон — и попал в неё. Дальше — Product Hunt, награда, международный релиз. Подписочная модель даёт предсказуемый доход, рынок сна — $40 млрд, персонализация держит пользователей дольше среднего. Главный риск — конфликт интересов: продукт должен быстро решать проблему, а экономика требует удержания клиента. Как команда разрулит это противоречие — и есть ключ для следующего раунда.

Инвесторский чек-лист

Директор по инвестиционным продуктам Финуслуг и участник списка Forbes «30 до 30» Глеб Юрченков:

— Когда я смотрю на стартап, я традиционно оцениваю четыре вещи: размер и потенциал рынка, финансовую модель и первые результаты, комплементарность текущему бизнесу инвестора и, конечно, команду и её компетенции. Эти критерии универсальны — но на примере стартапов из списка Forbes «30 до 30» видно, что инвесторы обращают внимание и на дополнительные нюансы:

Во-первых, размер рынка и стадия его развития. Все успешные проекты из списка оказались в «окне возможностей», и именно динамика рынка стала их главным аргументом для инвесторов.

Во-вторых, финансовая модель и первые метрики. Даже на ранней стадии у этих стартапов были «жёсткие» доказательства работающей бизнес модели и потенциала роста метрик: миллионы транзакций у «Нетмонет», $1 млн ARR у Rork за три месяца, Dior и Walmart в портфеле Emperia, рост выручки ×3 у «Даркстора» и 85 тысяч платящих пользователей у Sleepy Coach. Инвесторы видят, что модель работает и может масштабироваться.

В-третьих, стратегическая совместимость с инвестором. Сделка «Нетмонет» с Альфа-Банком показала классический пример синергии, Emperia усилила позиции Sony и профильных retail-фондов, «Даркстор у дома» привлёк капитал девелопера и венчуров, связанных с логистикой. Для инвесторов важно, чтобы проект усиливал их экосистему и портфель.

В-четвёртых, команда и её история. Фаундеры стали ключевым фактором: опыт в luxury-ретейле и Microsoft у Ольги Догадкиной, управленческий бэкграунд Феркалюка.

Для ряда проектов именно это стало катализатором: вирусный твит инвестора дал Rork очередь из фондов, Sleepy Coach получил Golden Kitty на Product Hunt, Emperia — признание IDC и Business Insider. Инвесторы учитывают такие «сигналы доверия», потому что они подтверждают востребованность продукта у сообщества.

В итоге можно сказать, что успешные сделки случаются там, где сходятся три вещи: правильное время и рынок, доказанный спрос и сильная команда. Всё остальное — вопрос скорости масштабирования.