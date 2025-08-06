Что такое быстрая ликвидность и как рассчитывается коэффициент

Постоянно анализировать бизнес-процессы в компании нужно любому бизнесу. Делать это нужно на регулярной основе, а один из важных показателей, который поможет выяснить состояние компании — ликвидность баланса. Быстрая ликвидность — показатель, который помогает понять, насколько быстро компания может расплатиться по своим краткосрочным обязательствам, используя только ликвидные активы. В отличие от общего коэффициента ликвидности, он не учитывает запасы, так как их трудно продать в короткий срок. Для расчета берут сумму денежных средств, краткосрочных инвестиций и дебиторской задолженности, затем делят на текущие обязательства. Высокий коэффициент быстрой ликвидности показывает, что компания более устойчива к финансовым потрясениям. В статье расскажем, как рассчитывается коэффициент быстрой ликвидности и что такое дебиторская задолженность.

Ликвидность баланса: понятие

Ликвидность — возможность активов превращаться в денежные средства без особых потерь в стоимости. Коэффициент быстрой ликвидности показывает, как быстро компания способна реализовать высоколиквидное имущество и закрыть финансовые долги.

К такому типу имущества относятся денежные средства, дебиторская задолженность и вложения с коротким сроком оборачиваемости, например, акции, облигации, которые можно реализовать на рынке ЦБ за 30 дней и меньше.

Этот показатель нужно рассчитывать, чтобы понять, как скоро предприятие расплатится со своими краткосрочными обязательствами, если возникнут какие-то проблемы с реализацией товара компании.

К примеру, предпринимателю нужны средства для дальнейшего расширения производства, деятельность которого заключается в продаже продуктов в розницу. Он планирует занять 1 млн рублей у своего бизнес-партнера, а вернуть долг через год. У предпринимателя есть склад, который стоит 2 млн рублей, и сырье на общую сумму 600 тыс. рублей. Но кредитора это не интересует, так как ему больше актуальны краткосрочные активы.

Через год ситуация плачевная, все заемные средства от бизнес-партнера ушли в никуда, а кредит не удастся возвратить. Если бы у предпринимателя были краткосрочные ценные бумаги или наличные кассы, то ситуацию можно было бы исправить.

Кредитору нужно проверить общую сумму краткосрочных активов и рассчитать, сможет ли она покрыть всю сумму кредита, что будет даваться предпринимателю. Если нет, то отказать, а если да, то смело выдавать кредит.

Главная цель расчета быстрой ликвидности для банка — оценка платежеспособности заемщика. Также этот полезный коэффициент сможет выручить бизнес, который хочет проверить будущих партнеров. Для собственной оценки этот показатель тоже можно использовать.

Чтобы оценить свои возможности расчета с кредиторами, стоит применить формулу быстрой ликвидности.

Формула расчета ликвидности баланса предприятия

Для расчета воспользуйтесь одним из документов базовой отчетности компании — бухгалтерским балансом, а формула по балансу довольно проста, нужно использовать строки из него. Чтобы рассчитать коэффициент быстрой ликвидности, понадобится несколько строк из него:

1200 — оборотные активы (ОА).

1210 — указаны данные по запасам (З).

1500 — краткосрочные обязательства (КО), из которой будет вычитаться строка 1530.

Для расчета коэффициента быстрой ликвидности примените формулу:

Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства

Формула может принять и другой вид:

Коэффициент быстрой ликвидности = (абсолютно ликвидные активы + быстрореализуемые активы) / (наиболее срочные обязательства + краткосрочные обязательства)

Стоит обратить внимание на то, что рассчитываются запасы из оборотных активов, потому что их тяжело продать.

Коэффициент быстрой ликвидности стоит считать за два и более отчетных года или других периодов, так можно выявить динамику платежеспособности. Важно понимать и то, в какие временные периоды будет рассчитываться коэффициент. Чтобы посчитать быструю ликвидность, нужно брать именно отчеты за год и больше.

Особое внимание стоит уделить, когда считаете коэффициент быстрой ликвидности, дебиторской задолженности, зачастую получить ее в короткий срок невозможно, из-за чего ее нужно иногда убирать из расчетов. Трудности с дебиторкой могут быть связаны с задержкой оплаты или же вовсе с отказом оплаты — этот фактор нужно учитывать.

Анализ ликвидности баланса предприятия с использованием различных коэффициентов применяется в самых разных ситуациях. Рассмотрим некоторые из них:

Оценка кредитоспособности при обращении за кредитом. Когда компания обращается за кредитом, банк анализирует ее финансовую отчетность, включая коэффициенты ликвидности. Если коэффициенты показывают высокую ликвидность, банк с большей вероятностью одобрит кредит, считая компанию платежеспособной. Например, коэффициент текущей ликвидности выше 1,5 может убедить банк выдать для компании кредит. Оценка финансового здоровья потенциального партнера. Перед заключением крупного контракта или партнерского соглашения компании часто проверяют финансовую устойчивость друг друга. Если у потенциального партнера коэффициент быстрой ликвидности значительно ниже 1, это может вызвать сомнения в его способности выполнять обязательства. Внутренний финансовый анализ. Руководство компании регулярно анализирует ликвидность для того, чтобы оценить финансовое состояние. Например, если коэффициенты ликвидности снижаются, это может сигнализировать о том, что нужно ускорить выплату дебиторской задолженности. Инвестиционный анализ. Инвесторы используют коэффициенты ликвидности, чтобы оценить риски и перспективы инвестиций в компанию. Высокие коэффициенты ликвидности могут сделать компанию привлекательной для инвесторов, так как это указывает на ее способность выдерживать финансовые трудности. Сравнительный анализ с конкурентами. Компании используют коэффициенты ликвидности для того, чтобы сравнивать финансовое состояние с конкурентами. Например, если коэффициент текущей ликвидности компании выше, чем у среднего по отрасли, это может свидетельствовать о ее устойчивости на рынке. Анализ при слияниях и поглощениях. При слиянии или поглощении компаний финансовые консультанты внимательно изучают ликвидность обеих сторон. Если одна из компаний имеет низкие коэффициенты ликвидности, это может потребовать улучшить финансовое состояние до завершения реорганизации. Реакция на экономические кризисы. Во время экономических кризисов компании должны быть особенно внимательны к своей ликвидности. Например, во время кризиса 2020 года многие компании анализировали коэффициенты ликвидности, чтобы определить свою способность продержаться в условиях падения доходов.

Использование этих коэффициентов помогает компаниям и заинтересованным сторонам принимать взвешенные решения, ориентироваться в сложных финансовых ситуациях и обеспечивать устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.

Результат с показателем 1 говорит о том, что организация сможет полностью выплатить кредитору нужную сумму. Значение коэффициента лежит в диапазоне от 0,7 до 0,9, это не самый желательный показатель. Бизнес может функционировать даже с долгами, но при этом есть вероятность, что кредитор не получит свои деньги обратно.

Однако если коэффициент больше единицы, то это тоже не очень хорошо. Это говорит о том, что у компании есть активы с высокой степенью оборачиваемости, но она этим не пользуется и упускает свою выгоду.

Например, в розничной торговле вполне привычно, если коэффициент меньше единицы, так как многие активы находятся на складах и в сырье. Показатель, который немного больше единицы иногда рассматривается как преимущество, поскольку компания сможет без проблем рассчитаться по долгам.

Недостаток показателя

Коэффициент быстрой ликвидности может поставить в рамки. К примеру, у компании есть кредит размером в 600 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Дебиторская задолженность составляет 100 тысяч рублей, а ценные бумаги с быстрым сроком оборачиваемости 200 тысяч рублей. Формула расчета коэффициента быстрой ликвидности:

(100 + 200) / (600 + 300) = 0,33

Такой показатель коэффициента быстрой ликвидности очень мал, но это только по формуле, ведь у компании есть кредит, который она выплачивает не сразу, и заем от бизнес-партнера, с которым можно договориться. Поэтому анализировать ситуацию только по этому показателю не нужно, есть и другие коэффициенты ликвидности, которые помогут определить состояние компании.

Расчет коэффициентов ликвидности

Первый показатель — текущая ликвидность. Формула для расчета:

К тл = ОА / КО,

где:

К тл — коэффициент текущей ликвидности.

— коэффициент текущей ликвидности. ОА — оборотные активы.

КО — краткосрочные обязательства.

Из оборотных активов стоит убрать дебиторскую задолженность, она учитывалась до 2011 года. Идеальным значением будет 2, но в практике встречаются и другие значения — от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли. Если показатель меньше единицы, это может указывать на то, что компания не сможет погасить свои долги.

Значение от 3 и более тоже не считается положительным результатом. Это сигнализирует о том, что компания нерационально использует средства, не может их вложить во что-то. При избытке краткосрочных активов их стоит использовать для расширения бизнеса.

Например, оборотные активы (в балансе строка 1200) составляют 2 361 678 за 2022 год, а краткосрочные обязательства (строка 1500) — 2 034 471. В результате коэффициент составит 1,16. Показатель отклоняется от идеального значения, он не равен двум.

Но при этом не находится и в золотой середине — от 1,5 до 2,5. Но коэффициент текущей ликвидности при этом в относительной норме, так как по результатам расчета компания способна отдать долги. Также стоит учесть и то, что коэффициент, который меньше трех, говорит о следующем: активами не предприятии и другими средствами распоряжаются правильно, поэтому деньги на него работают.

Следующий показатель — абсолютная ликвидность. Формула расчета следующая:

К абс. лик = (ДС + КФВ) / ТО,

где:

К абс. лик — коэффициент абсолютной ликвидности.

— коэффициент абсолютной ликвидности. ДС — денежные средства.

КФВ — краткосрочные финансовые вложения.

ТО — текущие обязательства.

Первые два показателя, о которых мы говорили, широко применяются и на Западе. Однако последний коэффициент более характерен для российской практики. Хорошим результатом считается значение 0,2. Если показатель ниже этого значения, то это говорит, что компания испытывает трудности с погашением своих долгов. Давайте рассмотрим расчет на конкретном примере.

Например, у компании показатель «денежные средства» (строка 1250 в бухгалтерском балансе) достигают 34 152 за 2022 год, краткосрочных финансовых вложений (строка 1240) у нее нет, а текущие обязательства (строка 1500, что является итогом раздела «Краткосрочные обязательства», получается путем сложения всех строк этого раздела) — 2 034 471.

По итогу формула расчета будет такой:

К абс.лик = (34 152 + 0) / 2 034 471 = 0,016.

Показатель ниже 0,2, что не есть хорошо — в первую очередь это объясняется тем, что у компании нет краткосрочных финансовых вложений. Если бы у компании они присутствовали, то картина приобрела бы более радостные оттенки:

К абс.лик = (34 152 + 458 963) / 2 034 471 = 0,24.

При расчете стоит обращать внимание на цифры, которые участвуют в сложении, вычитании и получении дальнейшего показателя. Ради интереса попробуйте увеличить одну из цифр, которые участвуют в дальнейшем сложении, и посмотреть, как изменится результат. Если у компании будут краткосрочные финансовые вложения, то ситуация станет лучше. Для этого можно вкладываться в ценные бумаги и внимательно следить за дебиторской задолженностью.

Для грамотного анализа не стоит применять только один способ расчета коэффициента (только один коэффициент быстрой ликвидности, например), их предусмотрено три, поэтому не пренебрегайте ни одним из них, так как они помогут в полноценной мере рассмотреть ситуацию компании.

Рассчитывайте несколько показателей и не действуйте в их рамках, так как ситуация на рынках бывает разная.

