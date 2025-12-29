Гороскоп на 2026-й: бизнес-расклад по всем знакам зодиака

Редакция Russian Business разделилась: кто-то верит в гороскопы, кто-то относится скептически. Но если вечером в офисе предложить сделать экспресс-прогноз, не откажется никто. Попросили четверых астрологов сделать разбор на каждый знак зодиака и ответить на вопрос, что нас ждёт в бизнесе. Выбирайте свой знак и не забывайте подключить критическое мышление.

Овны: берём бизнес системой, а не «характером»

Придётся повзрослеть: импульсивные решения и ручное управление упираются в ограничения — правила, партнёров и рынок. Рост может прийти, если перейти от одиночного режима к системе: команде, регламентам и понятным договорённостям. Самое перспективное окно для масштаба и ускорения — с 1 июня, а с 31 октября — для получения удачи в инвестициях.

«Фокус на структуре: управленческие навыки, делегирование, регламенты, юридическая чистота. Важно снижать конфликтность и учиться работать через договорённости» — Ирина Чайка, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: реструктуризация и управление, операционный менеджмент, производственные и технические проекты, антикризисные задачи, партнёрские запуски и бизнесы, где ценят порядок и юридическую чистоту.

Тельцы: инвестируем и растим капитал (только не в крипте)

2026 год даёт возможность сильно укрепиться в финансах. Доход может вырасти там, где есть терпение, масштаб и понятная ценность. До 1 июня можно присмотреться к долгосрочным вкладам или инвестициям.

«Тельцы предрасположены к росту капитала через масштабирование устойчивого бизнеса. Потенциально выигрышный путь — инвестировать в активы, бренд, выходить за рамки привычных объёмов и ставить на долгосрочное планирование. Год благоприятен для партнёрств и проектов в реальном секторе экономики» — Мария Штерн, практикующий астролог.

Где можно ждать взрывной рост: финансы, инвестиции, недвижимость, земля, агропроекты, товары, бренды с долгим жизненным циклом и устойчивым спросом.

Близнецы: не распыляемся

В этом году Близнецы пересобирают бизнес-мышление: в первой половине года будет много переговоров, тестов и «а давайте ещё вот это», но рынок быстро штрафует за распыление. Выиграют те, кто выберет 1–2 направления и доведёт их до результата летом. С 1 июня проекты могут дать заметный рост и усиление позиций.

«Прорыв Близнецов в 2026 году возможен через обновлённую модель и технологии. Важно сократить количество направлений, усилить фокус и активнее использовать обучение, ИИ, автоматизацию и онлайн-платформы: до июня — тесты и гипотезы, с лета — закрепление прибыльных решений» — Ирина Чайка, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: IT и цифровые сервисы, онлайн-образование, маркетинг и коммуникации, логистика, строительство, управление процессами как системой.

Раки: укрепляемся, закаляемся

Деньги могут приходить через стабильность, репутацию и правильно выстроенные процессы. До 1 июня возможны усталость от непредвиденных расходов и поездок, важно навести порядок в финансах и управлении.

«С 1 июня начинается период сильного потенциала и возможностей для роста: накопления капитала, усиления бренда, масштабирования через доверие и долгие связи. Ключ: меньше суеты, больше системы» — Ирина Чайка, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: семейный бизнес, сервис, недвижимость, питание, образование, проекты с заботой и долгосрочной ценностью.

Львы: перестаём просто «светить лицом»

Вы должны увидеть простую вещь: рынок прощается с теми, кто «в кадре», но не в управлении. Модели, где доход держится на личном бренде и присутствии, становятся хрупкими. Устойчивее будут те, кто влияет на решения и занимается управлением.

«В 2026 году прорыв Львов может быть связан со снижением зависимости от партнёров, владельцев или заказчиков. Важно пересмотреть, куда уходит энергия и время: перестать вкладываться в красивые и статусные форматы без отдачи. Год плохо поддерживает работу „на имя“, „на перспективу“ и „чтобы быть на виду“» — Мария Штерн, практикующий астролог.

Где можно ждать взрывной рост: проекты с понятной экономикой и быстрым эффектом, где вклад сразу превращается в результат и деньги, а не в «репутационные бонусы».

Девы: укрощаем хаос и отказываемся от перфекционизма

Перегруженные процессы и вечные доработки бьют по доходу и ломают масштабирование. То, что раньше держалось на вашем личном контроле и внимании к деталям, перестаёт вытягивать нагрузку.

«Важно прекратить бесконечное улучшение всего подряд. Вовремя останавливать доработки, фиксировать рабочие решения и выбирать управляемость вместо идеала — так можно резко повысить отдачу бизнеса, убрав внутренние потери и неэффективность» — Мария Штерн, практикующий астролог.

Где можно ждать взрывной рост: проекты с понятной структурой задач и предсказуемой нагрузкой.

Весы: двигаемся по-тихому

Для Весов 2026-й — год, когда инвестиции в цели начинают давать результат. Если вы ещё с лета 2025-го шли по плану, то в начале 2026-го будете рядом с финишем, а во второй половине года возможен неожиданный прорыв — с элементом везения и эффектом: «Как они это сделали?» Главное — не торопиться, а двигаться маленькими шагами и прокачивать связи или срочно заводить новые.

«Весы сейчас предрасположены к прорыву в карьерных целях и общественной реализации. Важно ставить чёткие цели, действовать аккуратно и опираться на связи — именно они могут стать триггером неожиданного успеха» — Евгения Шустина, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: дизайн и визуальные продукты, бьюти-индустрия, сервисный бизнес, клиентские направления, психология, консалтинг, PR, проекты на стыке репутации и общественного влияния.

Скорпионы: рискуем и идём в технологии

У Скорпионов включается режим «любимчики фортуны» — но только до конца июня. Это время расширять бизнес, пробовать новые инструменты в работе и собирать связи, особенно международные. Во второй половине года старые модели, которые работали пять раз подряд, на шестой могут не сработать. Поэтому девиз на год — умный риск, рука на пульсе и больше технологий.

«Скорпион — знак, который чувствует тренды буквально „звериным чутьём“ и способен на нетривиальные решения. Плюс в кризисе Скорпион не размазывается — он быстро собирается и действует расчётливо. В 2026 году особенно важно искать новые возможности и смотреть в сторону современных технологий: ИИ, роботизации, биоинженерии, медицины» — Лилия Любимова, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: международные партнёрства и проекты на внешние рынки, обучение и образовательные продукты, ИИ и роботизация, биоинженерия и MedTech, питание, фармацевтика.

Стрельцы: переходим от слов к делу

Стрельцы выходят в «большую игру»: больше публичности, больше влияния, больше аудитории. До 1 июня деньги могут проще приходить через партнёрства и расширение охватов, после 1 июня — через доступ к ресурсам: чужие бюджеты, площадки, инфраструктура. А после 31 октября — через международные форматы и проекты с понятной ценностной рамкой.

«Сатурн в 2026 году требует от Стрельцов перевести идею из вдохновения в управляемую бизнес-модель: упаковать опыт, прописать правила, сделать систему. Тогда масштабирование возможно через обучение, консалтинг, публичность и международные связи — это может дать не только охваты, но и деньги» — Ирина Чайка, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: международные проекты, туризм и путешествия, гастрономия, обучение, консалтинг, медиа, франшизы и продукты в «мягких нишах», но с нормальной экономикой.

Козероги: партнёримся как не в себя

Вторая половина 2025-го у Козерогов прошла в режиме «разобрать и собрать заново отношения с клиентами и партнёрами» — и в первой половине 2026-го эксперименты продолжатся. Зато к июлю 2026 года может появиться рабочая схема: универсальный, системный подход к коммуникациям, который даст результаты.

«Лайфхак года: меньше говорить в режиме директора, больше слышать, фиксировать и резюмировать договорённости» — Евгения Шустина, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: управление и построение систем, строительство и инфраструктура, госконтракты, коммунальный сектор, ювелирный бизнес, издательские проекты, антикварное дело.

Водолеи: настраиваем процессы и можем почивать на лаврах

Во второй половине 2025 года вы настраивали рабочие процессы, занимались поиском или заменой сотрудников, повышали эффективность работы. В 2026 году эта тенденция сохранится. С июля вы можете получать успех от работы с клиентами и партнёрами. Возможно, успех придёт после того, как вы получите претензию к своей работе, но ваша открытость и креативный склад ума позволят быстро найти решение.

«Водолеев ждёт колоссальный прорыв в эффективности бизнеса. Они смогут так эффективно настроить процессы, отчётность и работу сотрудников, как у них ещё никогда не было. А учитывая, что Водолеям в целом это очень сложно даётся, это будет прорыв прорывов. Для этого важно вникать в детали, оценивать каждый процесс, каждый шаг сотрудника, чтобы выстроить чёткую, понятную и прозрачную систему работы» — Евгения Шустина, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: проекты в сфере СМИ, блогерства, IT, ИИ, организации мероприятий, продажи, обучение, авиация, электроэнергетика, инженерия, астрология, нумерология.

Рыбы: зарабатываем через рутину

В первой половине 2026-го Рыбам может везти: удачные совпадения, правильные люди, верные решения на интуиции. А во второй половине год может резко добавить оборотов — появятся возможности, на которые вы не рассчитывали, и придётся быстро включаться: может быть много операционки и рутины, но именно она даст ощутимый результат и закрепит успех.

«Возможен прорыв через собственную энергетику и личный бренд: таланты начнут „играть​​“ ярче, а обстоятельства будут этому помогать. Важно заявлять о себе, презентовать сильные стороны, даже если они не напрямую про ваш бизнес, и не останавливаться на первых достижениях» — Евгения Шустина, астролог.

Где можно ждать взрывной рост: творчество и искусство, психология и помогающие практики, благотворительные проекты, естественные науки, экология и «натуральные» продукты.