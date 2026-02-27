ГосЛог 2026–2027: полное руководство для экспедиторов и перевозчиков

С 1 марта 2026 года грузоперевозки в России начинают переходить в цифровой формат. Государственная платформа «ГосЛог» объединит перевозчиков и экспедиторов: они обязаны зарегистрироваться в новых реестрах и перейти на электронные документы. Редакция Russian Business обсудила с экспертами нюансы работы с ГосЛогом, разобралась в видах реестров и выяснила ключевые особенности новой платформы Министерства транспорта РФ.

Что такое ГосЛог

ГосЛог — это государственная цифровая платформа для управления грузоперевозками, которая должна объединить на одной онлайн-площадке перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей, грузополучателей и надзорные органы.​ Платформа официально утверждена Постановлением № 139 от 14 февраля 2026 г.

Почему запустили ГосЛог

Проект запускается, чтобы объединить разрозненные бумажные процессы в единый цифровой контур, ускорить оформление перевозок, сделать логистику более прозрачной, сократить возможности для «серых» схем. Как отмечает Кирилл Прохоров, руководитель компании «Онтология Победы», платформа «ГосЛог» позволит снизить совокупные транспортные издержки бизнеса, повысив эффективность взаимодействия всех участников рынка.

Этапы и сроки внедрения

Этап Кого касается Срок начала Внедрение реестра экспедиторов Всех юрлиц, ИП с экспедицией С 1 марта 2026 года Обязательное внедрение электронных перевозочных документов Всех участников коммерческих перевозок груза С 1 сентября 2026 года Внедрение реестра перевозчиков Компаний и ИП, которые перевозят грузы по договору и используют грузовой транспорт весом от 3,5 тонн С 1 марта 2027 года

Реестр экспедиторов

Кто должен зарегистрироваться в реестре

Этот этап касается компаний и индивидуальных предпринимателей, которые организовывают перевозку грузов и получают за счёт этого прибыль.

Кирилл Прохоров, руководитель компании «Онтология Победы», поясняет условия регистрации. Если бизнес фактически выступает посредником между грузовладельцем и перевозчиком и оформляет такие отношения, как экспедирование, то он обязан встать на учёт в реестр.

Сроки установлены для регистрации

Этап вступает в силу с 1 марта 2026 года. С этого момента у уже работающих экспедиторов есть 60 календарных дней, до 30 апреля, чтобы подать уведомление и встать на учёт. Тем, кто планирует начать экспедиторскую деятельность после 1 марта, следует подать уведомление заранее.

Что нужно для регистрации в реестре

Экспедитор должен заполнить и направить уведомление через личный кабинет юридического лица или ИП на портале Госуслуг. Подписать заявку можно посредством электронной подписи.

В уведомлении указывают:

Основные данные о компании (или ИП)

Контактную информацию

Данные о владельце бизнеса и видах экспедиторских услуг

Коды ОКВЭД

Далее Ространснадзор проверяет данные по каналам ФНС, МВД, Казначейства и другим.

Что будет, если не зарегистрироваться в реестре

Как только реестр запустят, оказывать услуги смогут только компании и ИП, включённые в базу реестра.

Если бизнес оказывает услуги без регистрации, он может получить штраф. Причём при повторных нарушениях суммы штрафов значительно возрастают.

Алексей Головченко, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», отмечает предусмотренные размеры штрафов. Они обозначены в диапазоне до 1 000 000 рублей для юридических лиц.

Основания для отказа в регистрации

Кирилл Прохоров, руководитель компании «Онтология Победы», объясняет, почему могут отказать в регистрации:

Компания не числится в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП

Юрлицо ликвидировано / исключено из реестра

Владелец бизнес подал неполные или заведомо недостоверные сведения.

Отказать могут также, если выявят негативные факторы деловой репутации — например, непогашенную судимость по ряду статей или неоднократные грубые нарушения обязательных требований, а также при любых иных несоответствиях, прямо предусмотренных правилами ведения реестра.

Переход на ЭПД (электронные перевозочные документы)

Цели перехода

С 1 сентября 2026 года все участники коммерческой деятельности в логистике будут обязаны перейти на онлайн-работу с документами.

Решение принято, чтобы:

Цифровизировать оформление перевозок

Убрать дублирующий бумажный документооборот

Оптимизировать срок работы с документами у всех участников

Создать единую государственную базу данных о перевозках

Все эти цели преследуют одну общую: ГосЛог позволит наладить управляемость и прозрачность логистических цепочек.

Какие документы подпадают под переход

К ЭПД относятся версии ключевых транспортных документов:

Электронные транспортные накладные (ЭТрН)

Электронные заказы-заявки на перевозку (ЭЗЗ)

Поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складские расписки и другие сопроводительные документы.



Кроме этого, планируют в перспективе распространить требования на железнодорожные, авиа- и мультимодальные документы.

Как планируют внедрять ЭПД для МСП (малого и среднего предпринимательства)

Для предпринимателей предусмотрена работа через аккредитованных операторов ЭДО / ИС ЭПД. Они интегрированы с ГИС ЭПД (Государственной информационной системой электронных перевозочных документов). Через эти площадки бизнес пропускает всю документацию.



Кирилл Прохоров, руководитель компании «Онтология Победы», подчеркнул, что малому и среднему бизнесу важно заранее определиться с оператором электронного документооборота, протестировать процесс обмена онлайн-документами и интегрировать систему ЭПД в рабочие процессы до официального срока обязательного внедрения, чтобы минимизировать риски и избежать проблем в дальнейшем.

Какие риски несёт переход на ЭПД для бизнеса

Один из основных рисков — не уложиться в установленные сроки перехода. Если к моменту, когда электронные документы станут обязательными, компания не внедрит их в работу, это квалифицируют как нарушение порядка оформления перевозок и могут наложить существенные штрафы.

Дополнительные риски возникают из-за зависимости от информационных систем и операторов: сбои, ошибки и расхождения в электронных данных могут напрямую повлиять на операционную деятельность. Кроме того, реформа усиливает конкуренцию — крупные игроки быстрее адаптируются. Поэтому малому и среднему бизнесу приходится набирать скорость, чтобы сохранить позиции на рынке.

Реестр перевозчиков

Кто будет обязан зарегистрироваться в реестре перевозчиков?

С 1 марта 2027 года под обязательную регистрацию подпадают участники коммерческой деятельности, которые перевозят грузы на автомобилях с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны.

Требование касается именно платной перевозки для третьих лиц. Если компания перевозит собственные грузы, в отдельных случаях она может не подпадать под эту категорию, однако это необходимо оценивать с учётом конкретной модели работы.

Что потребуется для регистрации

Компания или ИП должны направить электронное уведомление через Госуслуги. После успешной подачи информация попадает в реестр на ГосЛоге.

В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:

Данные о компании или ИП

Актуальные коды ОКВЭД

Сведения о транспортных средствах, использующихся в коммерческих целях, включая характеристики автомобилей и правовой статус владения

Информация о специалисте по безопасности дорожного движения (БДД), если его наличие обязательно, включая Ф. И. О., подтверждение квалификации и основания привлечения.

После подтверждения достоверности данных сведения передаются в реестр.

По каким причинам могут отказать в регистрации

Кирилл Прохоров, руководитель компании «Онтология Победы», также поясняет, по каким причинам могут отказать в регистрации в реестре перевозчиков. Заявление могут не принять, если:

Не указаны необходимые коды ОКВЭД

Переданы неполные или недостоверные сведения

Компания находится в стадии ликвидации или уже исключена из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Отказ также возможен, если контролирующий орган выявит грубые нарушения лицензионных и иных обязательных требований, прямо указанных в правилах допуска на рынок.

Что делать, если отказали в регистрации?

При отказе следует внимательно изучить мотивировочную часть решения, устранить указанные несоответствия — добавить необходимые коды деятельности, скорректировать сведения о транспорте и бизнесе, привести в порядок документы — и повторно направить уведомление.

Если перевозчик считает отказ необоснованным, он вправе обжаловать его в административном порядке, подав жалобу в Министерство транспорта Российской Федерации, а при необходимости — обратиться в арбитражный суд для судебного оспаривания решения.

Что будет, если не зарегистрироваться в реестре

Когда этап вступит в силу, перевозки грузов без данных в реестре будут прямо запрещены. Компания не сможет предоставлять платные услуги на рынке.

Заключение договоров «мимо реестра» повлечёт претензии со стороны контролирующих органов, возможность признания этих договоров спорными и наложение значительных административных штрафов, сопоставимых по тяжести с деятельностью без лицензии или обязательного допуска.

Чек-лист: как подготовиться к изменениям

Алексей Головченко, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», рекомендует выполнить следующие шаги к 1 марта 2026 года:

Получить КЭП (Квалифицированную электронную подпись) или УНЭП (Усиленную неквалифицированную электронную подпись) для директора и уполномоченных сотрудников Выбрать аккредитованного оператора ИС ЭПД Подготовить документы по транспортным средствам (ТС) и специалистам БДД Зарегистрироваться на Госуслугах Протестировать цифровой документооборот

Также будет полезно назначить ответственного внутри компании за взаимодействие с ГосЛогом и реестрами, который будет следить за работой платформы, а также обучить сотрудников новым процессам.