Ипотека в 2026 году: каковы новые условия и какая зарплата нужна, чтобы купить однушку

Ипотечный рынок входит в 2026 год без резких разворотов, но и без прежних иллюзий доступности жилья. Ставки будут постепенно снижаться, однако цены на квартиры продолжат расти быстрее инфляции, а требования к доходам заёмщиков — ужесточаться, как прогнозируют эксперты. Они также рассказали Russian Business, на какие ипотечные условия можно рассчитывать в 2026 году, сколько будет стоить однушка в крупных городах и какой доход потребуется семье для одобрения кредита.

Ипотечные условия 2026 года

Ольга Андреева, заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Север», прогнозирует, что в 2026 году рынок недвижимости продолжит развиваться в логике рационализации. Ключевыми факторами, по её мнению, останутся стоимость кредитных ресурсов и параметры государственных ипотечных программ.

По словам эксперта, при снижении ипотечных ставок рынок может получить дополнительный импульс, однако при сохранении высокой стоимости заёмного финансирования он продолжит работать в текущей модели — с опорой на льготные программы и доминированием крупных, финансово устойчивых застройщиков.

«Ситуацию на рынке недвижимости в 2026 году можно будет охарактеризовать как сдержанно оптимистичную, — говорит Светлана Пинигина, основатель консалтинговой компании Pinigina Consulting, которая работает с девелоперами по всей России. — Ожидается плавное снижение ключевой ставки, которое будет способствовать постепенному восстановлению спроса. Часть покупателей перейдёт на вторичное жильё после периода охлаждения, но новостройки также получат свою долю».

Одним из ключевых трендов 2026 года она считает диверсификацию льготных ипотечных программ, когда акцент сместится с массовых продуктов (семейная и IT-ипотека) на более точечные (ипотека для врачей и учителей, арктическая и дальневосточная ипотека).

В Т-Банке также ожидают, что льготные государственные программы продолжат курс на адресность для отдельных слоёв населения. И прогнозируют: ставка по рыночной ипотеке продолжит плавное снижение, однако требования к подтверждению дохода заёмщиком станут строже, а цены на недвижимость продолжат расти. По оценке представителей кредитной организации, к концу 2026 года можно будет рассчитывать на диапазон ставок по ипотеке от 13 до 15%.

«Застройщики продолжат стратегию, которая помогает лавировать между всё ещё высокой для большинства покупателей ипотечной ставкой, необходимостью поддерживать спрос и строить дома, которые удовлетворяют современных покупателей», — говорит коммерческий директор девелоперской компании Unikey Юлия Ружицкая.

Коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров прогнозирует, что динамика стоимости недвижимости будет зависеть от решений регулятора по ключевой ставке Центробанка РФ. В 2025 году ключевая ставка снизилась с 21% в мае до 16% в декабре, что повлияло на покупательскую активность и привело к росту интереса к приобретению квартир.

«На первичном рынке ставки по ипотеке с начала года изменились не слишком значительно, а на вторичном они стали заметно ниже, сократившись с 13,09% в феврале до 10,59% в ноябре. Подобная разница в динамике связана с тем, что на рынке первичной недвижимости спрос определяет не только рыночная ипотечная ставка, но и льготные ипотечные программы», — отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Сколько будет стоить однушка в 2026 году

Существенной коррекции цен на однокомнатные квартиры в 2026 году не ожидается, считает Ольга Андреева, заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Север». Скорее речь идёт о стабилизации или умеренном росте. Даже при возможном снижении ипотечных ставок влияние роста себестоимости строительства и налоговой нагрузки будет частично закладываться в конечную цену жилья.

Основатель компании Pinigina Consulting, работающей с девелоперами по всей России, Светлана Пинигина ожидает продолжения роста цен на недвижимость, который в 2026–2027 годах при позитивном сценарии может составить не менее 10%. Но также, по её словам, высока вероятность более агрессивного повышения цен — от 20 до 30%.

«...Повышение будет обусловлено не только инфляцией и оживлением спроса, но и структурным фактором — переходом на НДС*С 1 января 2026 года в Налоговый кодекс внесены изменения (пункт 1 статьи 145 Налогового кодекса), согласно которым организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, если за календарный год, предшествующий тому, с которого они перешли на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов не превысила:



20 миллионов рублей за 2025 год

15 миллионов рублей за 2026 год

10 миллионов рублей за 2027 год., что вызовет удорожание работ и материалов у поставщиков», — говорит Пингина.

По прогнозам коммерческого директора девелоперской компании Unikey Юлии Ружицкой, ожидается повторение динамики цен 2025 года. По её мнению, цены будут расти, в среднем за год рост составит 12–15%, но в некоторых городах и особо ликвидных проектах и в мегаполисах с небольшим объёмом строительства, но со стабильным спросом на новое жильё этот показатель может доходить до 20–25% в год. Однозначно рост стоимости квадратного метра будет выше уровня инфляции, считает эксперт.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость однокомнатной квартиры составит 12–15 млн рублей в проектах в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью в границах МКАД, считает Юлия Ружицкая. В городах-миллионниках, к примеру в Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, — от 5,5 до 9 млн руб. Здесь на ценообразование влияет инфраструктура и локация. Средняя стоимость квартиры в региональном центре или крупном развитом российском городе не из числа миллионников достигнет 4–6 млн рублей.

Коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров не ожидает серьёзных изменений цен на недвижимость в 2026 году и также видит продолжение трендов 2025 года. По его мнению, ощутимые изменения цен возможны в большей степени при заметном изменении структуры предложения, например при вымывании наиболее дешёвых лотов или выходе на рынок дорогих объектов бизнес-, премиум- или элит-класса.

«Если говорить о том, какие форматы в наибольшей степени подвержены колебаниям, это одно- и двухкомнатные квартиры. Они наиболее популярны для покупки из-за оптимальности формата, а значит, и наиболее чувствительны к изменениям на рынке с точки зрения цены и спроса», — считает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Первоначальный взнос на ипотеку в 2026 году

В Т-Банке не исключают смягчения в 2026 году требований к первоначальному взносу при покупке ипотечной квартиры. Однако размер взноса точно не будет ниже 20% от стоимости недвижимости.

«Чем больше первоначальный взнос, тем ниже требования к доходу. Самый оптимальный первоначальный взнос — 50% от стоимости недвижимости», — сообщают представители Т-Банка.

Какая зарплата нужна для одобрения рыночной ипотеки в 2026 году

Основатель компании Pinigina Consulting, которая работает с девелоперами по всей России, Светлана Пинигина сравнила необходимую для одобрения ипотеки зарплату для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары:



При покупке жилья бизнес-класса общей стоимостью от 25 млн руб. в Москве платёж по ипотеке (при ставке 21% и сроке 15 лет) может достигать 300 тысяч рублей и более. Для комфортного погашения такого кредита необходим доход семьи около 500 тысяч рублей в месяц. По прогнозам на 2026 год, средний платёж по столице за однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м составит около 250 тысяч рублей. Для комфортного погашения таких кредитов необходим доход семьи от 600 тыс. руб. в месяц.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге составляет от 5,3 млн руб. с ежемесячным платежом около 98 тыс. руб. и выше. В бизнес-классе средняя цена за однокомнатную квартиру 35 кв. м начинается от 15 млн руб., где ежемесячный платёж по ипотеке достигает в среднем 277 тыс. руб. Доход семьи при таком раскладе должен составлять около 500 тыс. руб. в месяц.

В Екатеринбурге, который по объёмам строительства занимает второе место после столичного региона, средняя стоимость квадратного м етра равна 155,7 тыс. руб., что делает этот рынок более доступным. В бизнес-классе стоимость однокомнатной квартиры составляет почти 9,7 млн руб. с ежемесячным платежом по ипотеке от 178 тыс. руб. Прогноз на 2026 год: стоимость квартир будет увеличиваться, а средний платёж вырастет в среднем до 130 тыс. руб. в месяц, в бизнес-классе — от 230 тыс. руб. Доход семьи должен быть на одного её члена от 200 тыс. руб. в месяц , или 400 тыс. руб. на всю семью.

етра , В Самаре, по словам эксперта, несмотря на локальное снижение количества ипотечных кредитов, рынок новостроек демонстрирует активность. В III квартале 2025 года это лидер среди крупных городов по темпам роста числа сделок с квартирами в новостройках. Средняя стоимость в бизнес-классе начинается от 10 млн руб., средний платёж по ипотеке — от 184 тыс. руб. Необходимый доход семьи — от 300 тыс. руб. В 2026 году стоимость ипотечного кредита вырастет ориентировочно до 230 тыс. руб.

В Т-Банке ожидают, что при условии отсутствия у заёмщика других кредитов допустимый платёж по ипотеке составит 80% от подтверждённого дохода и ниже. Это правило будет актуально для каждого региона с учётом рыночной стоимости недвижимости.

Эксперты также прогнозируют в 2026 году ужесточение требований к подтверждённому доходу. По их словам, для одобрения ипотеки предпочтительнее наём, так как этот тип занятости предполагает максимальную прозрачность благонадёжности заёмщика. Остальные типы занятости могут создавать сложности при оценке банком дохода и рисков мошеннических действий.

Риски 2026 года: что нужно знать заёмщикам

Основатель компании Pinigina Consulting, работающей с девелоперами по всей России, Светлана Пинигина считает, что ключевые риски ипотечного рынка в 2026 году будут связаны с возможным ухудшением макроэкономической и политической ситуации, а также с ужесточением регулирования.

По словам эксперта, снятие защитных мораториев способно спровоцировать банкротство некоторых застройщиков (мораторий на взыскание неустойки с застройщиков, которые не сдают жильё в срок, действует до 31 декабря 2025 года). По её мнению, под угрозой может оказаться до 10–15% компаний, что создаст дополнительные риски для качества достраиваемого жилья.

При этом рынок не застрахован от более экстремальных сценариев — негативных всплесков и отклонений даже на фоне в целом позитивной динамики, говорит Светлана Пинигина. Подобные изменения могут повлечь за собой резкое повышение ключевой ставки.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость», считает, что ситуация на рынке недвижимости в 2026 году будет зависеть от того, какие стратегии будут выбирать для себя девелоперы и собственники, реализующие вторичку. Он напоминает, что в 2025 году и на первичном, и на вторичном рынках к вопросам ценообразования подходили достаточно гибко. Застройщики предлагали специальные акции (трейд-ин, опции в подарок), возможность рассрочки, а также скидки на выделенный пул квартир. В Московском регионе средний дисконт в III квартале составлял 14%, а в Петербурге и Ленобласти — 7%.