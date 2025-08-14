Топ книг про бизнес, которые вредно читать в 2025 году

Не читайте эти книги о бизнесе, если не хотите тратить время впустую

Экономим ваше время и делимся рецензиями предпринимателей — почему это чтиво лучше оставить на магазинной полке.

Выстрадали антитоп из 5 книг, помеченных стикерами «бестселлер». В лучшем случае они бесполезны, в худшем — вредят карьере и бизнесу.

Как работать по 4 часа в неделю

Автор: Тимоти Феррис

Автор завещал нам создать пассивный источник дохода, путешествовать, не работать на износ — в целом, жить свою лучшую жизнь. Сказка приятная, но для неё нужно тяжело потрудиться 10-20 лет. Книга дарит цель, но не подкрепляет инструментами. Красивые слова без руководства к действию едва ли помогут построить успешный бизнес.

Вредность: 8/10. Построите иллюзии, но не поймёте, что делать на практике.

Дизайнер Артемий Лебедев: «Я никогда не читаю книжки с такими названиями. Все, кто пытается мне объяснить, как я должен ничего не делать и заработать миллион — являются абсолютными *****олами».

Богатый папа, бедный папа

Автор: Роберт Кийосаки

Банкрот с долгами написал книгу о финансовой грамотности, маскируя общие фразы из учебника экономики под личные инсайты. Доверять его опыту или нет — ваш выбор. Но некоторые советы автора — как не платить налоги и почему не нужно получать образование — крайне сомнительные.

Вредность: 8/10. Свернёте на кривую дорожку, которая не приведёт к успеху.

От хорошего к великому

Автор: Джим Коллинз

Если отжать из книги воду, получится статья страниц на 10. Автор выискивает закономерности «задним числом», преподнося совпадения как методику. Закрывает глаза на контекст, утверждая, что любой успех можно разложить «по кирпичикам» — и с лёгкостью повторить.

Вредность: 7/10. Карьеру не потеряете, но и дельных советов не получите.

Бизнес-тренер Роман Тарасенко: «Для меня это абсолютно бесполезная книга. Коллинз выбрал 11 «великих» компаний по доходности акций, но почти все они потом сдулись. Ошибка выжившего, культ ретроспективной аналитики и устаревшие выводы про успех. Эти кейсы не работают в реальности, где рынок, тренды и технологии меняются быстрее, чем выходит переиздание бестселлера»

45 татуировок менеджера

Автор: Максим Батырев

Нам хотят набить тату с принципами старой школы менеджмента. Максимум, кому они подойдут — руководителям-садистам. Пожалуй, уж лучше выбрать бабочку на пояснице — это тоже устарело, но хотя бы не навредит бизнесу. Автор называет команду «стаей» — и советует обращаться с ними соответствующе, по-волчьи.

Вредность: 8/10. Научитесь быть менеджером, от которого хочется бежать.

7 навыков высокоэффективных людей

Автор: Стивен Кови

Книга вышла 36 лет назад — о каждом принципе уже слышал любой предприниматель, а некоторые советы и вовсе протухли. Ключевые принципы Кови «Win-win» и «Сначала слушайте, потом говорите» разрушил Джим Кэмп в книге «Сначала скажите "Нет"».

Вредность: 6/10. Попортите нервы, читая либо очевидное, либо неактуальное.

Управляющий директор сервиса онлайн-чаевых «Нетмонет» Игорь Феркалюк: «Эта книга многим помогла, но мне кажется переоценённой. В ней много правильных слов, но идея, что можно найти универсальные принципы для всех ситуаций, — иллюзия. Эффективность сегодня слишком сильно зависит от контекста, чтобы укладываться в семь пунктов».

