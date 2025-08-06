От люксовых до бюджетных

10 российских ювелирных брендов, о которых вы могли не знать

При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС.

Редакция RB.RU составила список из 10 интересных и перспективных ювелирных брендов — с классическим и необычным дизайном украшений.

Тем не менее, количество потребителей, которые ищут необычные и современные украшения, и интерес к самобытным и современным ювелирным маркам растут. У молодых брендов — большое количество подписчиков в соцсетях (может достигать нескольких сотен тысяч) и достойные финансовые показатели.

Главными игроками на российском рынке ювелирных украшений с 2018 по 2022 год ожидаемо остаются старые бренды. Согласно отчету Tebiz Group , это компании «Красцветмет», «Ювелит», «МЮЗ». А самыми популярными брендами среди потребителей считаются Sunlight, «Адамас» и «585*Золотой».

Содержание:

Бренд украшений Viva la Vika появился в 2018 году в Москве: его основала Виктория Молдавская, которая и до этого занималась ювелирным бизнесом. Основными особенностями украшений стали персональный подход и ориентация на молодую аудиторию.

Клиенты могут, например, выгравировать собственную надпись на браслете или выбрать украшения с яркими рисунками и мотивирующими цитатами (например, «Happiness is everywhere», «Never stop dreaming».

Материалы, которые использует Viva la Vika в основной линейке: нержавеющая сталь, серебро, позолоченное серебро и золото. Также у бренда есть раздел с люксовыми изделиями: в него входят серьги, кольца, браслеты и колье не только из драгоценных металлов, но и с драгоценными камнями.

Примеры браслетов с мотивирующими надписями.Viva la Vika

Кроме того, спустя два года на сайте бренда стали продаваться украшения более 30 других российских производителей.

За пять лет бренд стала настолько популярна в социальных сетях (почти 200 тыс. подписчиков только в одной из соцсетей), что украшения стали покупать не только обычные российские девушки, но и звезды: телеведущая Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, певица Вера Брежнева и многие другие.

Ювелирные изделия Viva la Vika продаются на официальном сайте, также у бренда есть четыре офлайн-магазина в Москве, одна офлайн-точка в Санкт-Петербурге и онлайн-магазин в Лондоне. Цены: от 5 тыс. рублей за браслеты из стандартных коллекций до 90 тыс. рублей за колье с драгоценными камнями из линейки «тяжелый люкс».

Марка украшений Avgvst появилась в Екатеринбурге в 2016 году: его основала специалистка по рекламе Наталья Брянцева. Ювелирному мастерству она решила обучиться из интереса, потом стала делать изделия для друзей, выпустила первую коллекцию под брендом Natalia Bryantseva и попала на страницы российского Vogue.

Позже Наталья решила переименовать бренд в честь последнего месяца лета. «Год перевалил за половину и день идет на убыль. Немного меланхоличный, немного сумасшедший, полный звездного неба, запахов мокрой земли, тягучий и по-простому домашний; август у каждого свой. Это то ощущение, которое нас вдохновляет» , — пишет Наталья на сайте бренда.

Украшения также создаются по мотивам вещей, явлений и эмоций, которые вдохновляют команду. Например, это может быть коллекция украшений только с ромашками или «цветочные мотивы эпохи Ренессанса».

Изделия, вдохновленные природой. Avgvst

В линейке Avgvst представлены браслеты, кольца, подвески, серьги, пирсинг — в том числе и свадебная коллекция. Одно из интересных и популярных изделий — кольцо-перевертыш, с одной стороны которого написано «Yes», а с другого — «Why Not».

Производство расположено Екатеринбурге, и, помимо традиционных драгоценных металлов (серебро, золото), ювелиры используют камни — в том числе и уральские (горный хрусталь и самоцветы).

Украшения Avgvst продаются на официальном сайте, также у бренда есть офлайн-точка в Екатеринбурге, два магазина в Москве, один магазин в Санкт-Петербурге и одна точка в Берлине. Цены: от 5000 за одну серьгу-пуссету из серебра до 90 тыс. рублей за сложные украшения с драгоценными камнями.

Московский бренд Anima Jewelry существует с 2015 года: его основал Михаил Барышников. Михаил раньше работал стилистом в российских глянцевых журналах, а затем стал креативным директором бренда Yana Яны Расковаловой — она выпускает одежду и ювелирные украшения. Во время работы у Яны Михаил задумался о собственном ювелирном бренде: так появилась компания Anima Jewelry.

Главная идея бренда — познакомить людей с драгоценными минералами. Помимо известных ювелирных камней бренд использует в производстве редкие виды — многие из них можно увидеть только в геологических музеях.

Кольца с камнями. Anima Jewelry

В линейке: кольца, браслеты, подвески и серьги из четырех видов золота с сапфирами, бриллиантами, изумрудами, жемчуга, циркона и другими камнями. Одно из интересных украшений — подвеска-локер с морганитом. Изделия продаются на официальном сайте и в офлайн-магазине в Москве. Цены: от 13,5 тыс. рублей за тонкое золотое кольцо до 510 тыс. рублей — за подвеску-локер, о которой мы рассказывали выше.

Бренд Liza Borzaya появился в 2015 году и сначала представлял собой небольшую московскую мастерскую Елизаветы Борзуновой. В то время Елизавета помогала азиатским и европейским ювелирным брендам с открытием производства в России, поэтому она была в курсе всех нюансов технологии и продвижения.

Затем объемы производства все росли, помимо Елизаветы в компании появились другие сотрудники, и к 2023 году — офлайн-магазин в Москве.

В линейке бренда кольца, броши, подвески, браслеты, серьги и запонки. Многие из них выполнены в сложных техниках: например, изделия-трансформеры или модели с росписью на эмали.

Примеры изделий. Liza Borzaya

Все коллекции выполнены из золота и драгоценных камней, а стиль украшений, как говорит сама Елизавета, отражает ее характер — смелый и мечтательный. Одно из самых необычных украшений в коллекции — подвеска в виде самолетика, стилизованная под страницы печатной газеты «Правда».

Продукцию можно купить на официальном сайте или в офлайн-магазине в Москве. Цены: от 100 тыс. до 6,7 млн рублей, в зависимости от коллекции, сложности изделия и используемых материалов.

Бренд из Москвы Joser появился совсем недавно: в 2021 году его запустила основательница архитектурного бюро Arch(e)type Дарья Белякова. «Я давно хотела работать в новом направлении, не связанном с обустройством пространства вокруг людей», — пишет Дарья на сайте бренда.

Тем не менее, любовь к архитектуре стала основой коллекций: все изделия посвящены культовым зданиям — например, Казанскому собору в Санкт-Петербурге, египетским колоннам в пирамиде Джосера и другим сооружениям.

Кольца, вдохновленные архитектурой Казанского собора. Joser

В линейке бренда: серьги, кольца, браслеты, подвески, чокеры, выполненные из драгоценных металлов и камней. Купить украшения можно на официальном сайте и в офлайн-магазине в Москве — бренд доставляет продукцию по всему миру. Цены: от 80 тыс. до 1 млн рублей — в зависимости от коллекций и использованных металлов.

Московский бренд Epic Contemporary Art Jewellery основал предприниматель Захар Борисенко в 2010 году. Но занимался разработкой моделей украшений не самостоятельно, а с помощью сторонних дизайнеров и художников.

За всю историю с брендом поработали: художник по костюмам Нана Абдрашитова, ювелир Владимир Маркин, архитектор Сергей Покровский, художница Ирина Петракова, иллюстратор Варя Аляй, геммолог Анна Минакова и многие другие.

На сайте компания позиционируется еще и как ювелирная арт-лаборатория. В 2014 году у нее появился слоган: «Не носи украшения. Носи искусство».

В ассортименте бренда — разные по характеру изделия. Epic Jewelry

Главная идея бренда — украшения с самыми нестандартными дизайнерскими решениями. Например, есть коллекции, вдохновленные красотой изумрудов (Evergreen), а есть — вдохновленные любовью россиян к семечкам («Четкость бытия»).

В линейке: браслеты, колье, кольца, серьги и многое другое. Кроме привычных золота и платины бренд работает с как титаном, бронзой, алюминием и драгоценными камнями — рубинами, сапфирами, изумрудами и другими. Например, кольцо «Механический апельсин» сделано из янтаря и раскрывается на пальце как цветок. Изделия можно купить на официальном сайте.

Цены: на некоторые изделия цена на сайте не указана, минимально — от 40 тыс. рублей.

В 2015 году художник Николай Пуставов и юрист, PR-специалист Владислав Цицилин решили запустить экспериментальную коллекцию ювелирных украшений. Она пользовалась спросом и впоследствии стала первой линейкой бренда Fjord (украшения продаются и сейчас).

Кстати, продукция из премьерной коллекции до сих пор выглядит свежо. Например, среди изделий есть браслет с «расплавленным» металлом.

Этот ювелирный бренд любит эксперименты. Fjord

Главная идея — создавать простые изделия в обтекаемых, плавных и природных формах, понятных для человека. В линейке: браслеты, серьги, каффы, колье, подвески и кольца.

Отливаются они из серебра и покрываются разными видами золота. Украшения можно купить на официальном сайте, в офлайн-магазине в Москве или в офлайн-точке в Санкт-Петербурге. Цены: от 1 тыс. рублей за моносерьгу из серебра до 25 тыс. рублей за тот самый браслет с расплавленным металлом из премьерной коллекции.

Еще один ювелирный бренд, который основала екатеринбурженка Анастасия Рыжова: первую коллекцию она выпустила в 2021 году.

Концепция бренда — создание украшений несовершенных форм. Все изделия выполнены из переработанного серебра и старинной посуды, а еще большинство из них не требуют проколов.

Примеры изделий бренда. Not Concept

Среди украшений: кольца, каффы, подвески и браслеты с интересными дизайнерскими решениями. Например, в коллекции есть ностальгический кулон, в который можно вложить фотографию любимого человека.

За два года бренд стал настолько популярным, что украшения носят в том числе и звезды: телеведущая Анастасия Ивлеева, блогер Анастасия Миронова, модель Диана Коркунова и другие. Украшения можно купить на официальном сайте. Цены: от 3 тыс. рублей за кафф (материал не указан) до 32 тыс. рублей за кольцо «Судоку» из эмали и серебра.

Катя Снэп запустила одноименный ювелирный бренд в 2017 году. Девушка случайно сходила на мастер-класс по ювелирному мастерству, где ей настолько понравилось, что она всерьез стала обучаться ремеслу. А потом — продавать украшения в соцсетях.

В итоге аккаунт с украшениями стал ювелирным брендом. Многие украшения выполнены в постсоветской эстетике. Например, у Кати есть кольцо в виде сталинской высотки, кольцо, повторяющее форму вагона метро, серьги-панельки, браслет в виде колючей проволоки и многое другое.

Примеры изделий бренда. Kate Snap

Все изделия выполняются из серебра, при желании их можно покрыть золотом. Их можно купить на официальном сайте, а также в трех офлайн-магазинах в Москве, в двух онлайн-точках в Санкт-Петербурге, в Казани, Ереване и Алматы. Цены: от 3 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, в зависимости от коллекции.

История бренда Qari Qris началась в 2015 году: основатели Анастасия и Михаил Давыдовы купили кольца для свадьбы в одном из ювелирных домов и остались недовольны. Супруги прошли мастер-класс по ювелирному делу, далее обучались по роликам на YouTube и создали первую мастерскую прямо в квартире.

Уже через несколько месяцев их украшения продавались в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Qari Qris в переводе с грузинского значит «дует ветер». Коллекции украшений посвящены путешествиям по Грузии, детству, русским сказкам и природным формам. Например, у бренда есть цепочки с детскими лошадками и колокольчиками.

В ассортименте — в том числе «сказочные» изделия. Qari Qris

Также в линейке бренда есть моносерьги, браслеты, кольца, подвески, цепи, свадебные украшения, выполняются они из золота и серебра.

Купить продукцию можно на официальном сайте и в офлайн-магазине в Москве. Цены: от 1 тыс. рублей за моносерьгу до 96 тыс. рублей за золотое обручальное кольцо.