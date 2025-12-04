Вузы цифровизуются изнутри

Студенты ждут от университета бесшовного цифрового опыта, к которому привыкли в соцсетях и стримингах. Преподаватели хотят, чтобы техника не срывала пары, а администрация — чтобы инфраструктура выдерживала сессионные нагрузки. На практике же вузы сталкиваются с универсальными проблемами: LMS (системы управления обучением) не справляются с пиками посещаемости, а гибридные аудитории не обеспечивают связи между очными и удаленными участниками. Высшая школа менеджмента (ВШМ) СПбГУ в партнерстве с ВТБ Образованием пошла по пути создания собственных решений, выросших из реальной практики. Вместе с Романом Сорокиным, директором по управлению проектами ВТБ Образования, рассказываем, как университетские проблемы трансформировались в жизнеспособные ИТ-продукты.

Учебный ритм

Университетские LMS — ядро процесса, но часто они становятся «узким горлышком»: работу тормозят громоздкие интерфейсы и локальные сервера, не рассчитанные на наплыв тысяч студентов в сессию. ВШМ СПбГУ перенесла нагрузку в облако и перестроила архитектуру: внутри школы получившаяся платформа теперь известна как OWL LMS, а на внешнем рынке — ВТБ-Обучение.

Поскольку платформа создана на базе классического университета, она полностью учитывает специфику высшей школы. Решение позволяет сочетать онлайн-занятия с очной аттестацией, поддерживает групповые и индивидуальные форматы обучения и экономит ресурсы в «тихий сезон» благодаря облаку.

«Задачи ставила сама жизнь. Все решения, их особенности и свойства возникли из нужд ВШМ СПбГУ. В цикле создания решений ключевое место занимало погружение в процессы Школы, формулирование требований и только потом выбор инструментов», — отмечает Роман Сорокин.

Сегодня сфера использования платформы расширилась. Например, Фонд «Институт “Вега”» перевел на неё свои математические спецкурсы, впервые поместив учебные материалы и процессы для сотен учащихся в контур LMS.

Управление на данных

Университеты накапливают большие массивы данных, но часто они разрознены. Платформа «Цифровой профиль студента» (ЦПС) решает эту проблему, собирая данные в единую систему управленческих дашбордов.

Инструмент «Статистика для руководства» отслеживает загрузку преподавателей и аудиторий, а сравнительный анализ помогает выявить успешные практики и зоны роста. Блок «Обратная связь» показывает рейтинг педагогов в динамике и статистику отзывов, позволяя увидеть реакцию студентов не в конце семестра, а в моменте. Отдельная «Витрина по обучающимся» дает полный срез аудитории — от демографии до успеваемости — и генерирует инсайты для персонализации образовательных программ.

Система работает на базе нейросетей, отечественного ПО и решений с открытым кодом, встраиваясь в ИТ-ландшафт вуза без необходимости ломать инфраструктуру .

Анализ данных без сложного софта

Курсы по анализу данных часто буксуют на старте: у студентов разные ноутбуки, а установка библиотек (Python, R) съедает часы полезной работы. Ответом стала платформа SimBA — готовая облачная среда, доступная через браузер. По оценке команды, единое рабочее пространство экономит до 10% учебного времени, которое раньше уходило на настройку ПО .

«SimBA в первую очередь используется при обучении анализу данных на современном стеке в программе магистратуры “Бизнес-аналитика и большие данные” (MiBA)», — поясняет Сорокин .

Платформа развивается вместе с рынком: недавно она легла в основу нового ИИ-трека. Студенты получают навыки работы не только с классическим анализом, но и с современным искусственным интеллектом .

«В процессе обучения применяется новая разработка — инструмент на базе Open WebUI, объединяющий большие языковые модели (YandexGPT, Qwen, Llama) и механизм RAG в безопасной среде Yandex Cloud. С его помощью пользователи могут формировать собственные базы знаний и напрямую “общаться” с ними через ИИ», — рассказывает эксперт.

Решение доказало эффективность в регионах. В МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск) SimBA использовали при запуске дисциплины «Большие данные в цифровой экономике». Курс организовали без развертывания локальной инфраструктуры — студенты сразу приступили к лабораторным работам в облаке.

Прочный гибрид

После пандемии формат гибридного обучения (часть группы очно, часть — онлайн) стал стандартом, но технически по-прежнему сложен. Часто это два параллельных процесса: онлайн-аудитория не видит доску, а очные студенты не слышат удаленных собеседников.

Чтобы объединить их, современной гибридной аудитории нужна инженерная система: видеокомплекс с камерой автотрекинга следует за преподавателем, общий план показывает зал. Акустика должна быть настроена так, чтобы группы слышали друг друга без эха. Проекционные экраны и интерактивная доска позволяют работать с контентом синхронно. Всё управление завязано на одну сенсорную панель.

«Что касается оборудованных гибридных аудиторий, в ВШМ СПбГУ их уже девять, — говорит Роман Сорокин. — По этому образцу построена одна аудитория в ДВФУ и две в МГИМО: модель хорошо приживается в других вузах».

В самой Школе такие аудитории надежно держат нагрузку, а техподдержка требуется лишь в одном случае из двадцати занятий. В ДВФУ в новых аудиториях уже проводят международные пары с вузами Китая и Мьянмы.

Продвижение модели гибридного обучения осуществляется через сообщество Method.GSOM, деловые контакты и выступления на образовательных форумах. Ключевым моментом является физическая демонстрация возможностей решения: как отмечает Сорокин, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Вопрос цифровой зрелости

Внедрение продуктов требует готовности самого вуза: нужна перестройка процессов, а не просто закупка лицензий.

«Не все вузы имеют соответствующую степень зрелости. Это касается как технологической, так и административно-управленческой области», — предупреждает Сорокин.

Эксперт приводит примеры: «Если бухгалтерия умеет работать только с тем, на что можно наклеить инвентарный номер, закупка облачных решений становится тупиком». То есть при недостаточно развитой ИТ-инфраструктуре даже такие очевидные преимущества гибридной аудитории, как сохранение и изучение записей занятий, не будут задействованы, оставшись лишь возможностью «на вырост».