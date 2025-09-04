Чек-лист: Артем Гамбицкий, Flowwow
Cооснователь Flowwow ответил на 39 блиц-вопросов Russian Business
В постоянной рубрике «Чек-лист» — Артём Гамбицкий, сооснователь Flowwow. Человек, который не любит легаси-код без документации, ценит +22°C как идеальную температуру и считает время главным подарком.
Блюдо. Гребешки.
Вечеринка. Где не нужно кричать, чтобы тебя услышали.
Враг. Легаси-код без документации.
Город. Минск.
Друг. Резервная копия.
Завтрак в будни. Любой не повторяющийся. Не люблю повторяющиеся завтраки.
Завтрак в выходные. То же самое, но можно еще добавить вид на линию горизонта.
Команда. Люди, которые умнее меня.
Комплимент. Элегантное решение.
Конкурент. Вчерашний я.
Лучшая черта. Я не притворяюсь экстравертом.
Отдых. Отсутствие уведомлений и хорошая книга.
Место силы. Состояние потока.
Напиток. Теплый — если холодно, холодный — если тепло.
Нон-фикшн книга. «Sapiens: Краткая история человечества».
Недостаток. Откладываю неприятные разговоры.
Обувь. New Balance.
Одежда. Базовые вещи, чтобы не тратить ресурс мозга по утрам и не думать, что надеть, — например, белая футболка и джинсы.
Опоздание. Плохое планирование.
Отбой. Стараюсь до полуночи, но не всегда получается.
Отпуск. Отсутствие необходимости быть продуктивным.
Перекус. Орехи.
Песня. We are the champions от Queen — для эмоций, музыка от The American Dollar — для вхождения в состояние потока.
Питомец. Кошка. В доме кто-то должен быть независимым.
Погода. +22°C — ни градусом больше, ни градусом меньше. Выявлено экспериментальным путем: это погода, когда можно выходить на террасу в домашней одежде, не переодеваясь, не утепляясь, не переохлаждаясь — в общем, просто вышел и кайфуешь.
Подарок. Время.
Приложение. Flowwow.
Произведение искусства. Идеально спроектированный интерфейс.
Раздражающий фактор. Когда пишут по одному слову в сообщении в мессенджерах.
Свидание. С женой и без телефонов.
Сериал. «Черное зеркало».
Слабость. Прокрастинация.
Слово-паразит. Да. Учусь говорить вместо него нет.
Совет. Нанимать людей умнее себя, оптимизировать рутину и дожить до изобретения бессмертия.
Фильм. Я практически не смотрю фильмы. У меня среди целей есть одна, которая называется «Посмотреть топ-100 мирового кинематографа». Но я еще даже не подступился к ней, поэтому завидуйте, киноманы — у меня всё ещё впереди!
Хобби. Настройка «умного дома».
Книга. Сложно выбрать одну, но если выбрать из последних прочитанных, то «Книжный вор» меня разорвал просто в щепки.
Часы. Не ношу.
Триггер, который может вывести из себя. Этим вопросом очень многие задаются — пока не нашли.
