Чек-лист: Артем Гамбицкий, Flowwow

В постоянной рубрике «Чек-лист» — Артём Гамбицкий, сооснователь Flowwow. Человек, который не любит легаси-код без документации, ценит +22°C как идеальную температуру и считает время главным подарком.

Блюдо. Гребешки.

Вечеринка. Где не нужно кричать, чтобы тебя услышали.

Враг. Легаси-код без документации.

Город. Минск.

Друг. Резервная копия.

Завтрак в будни. Любой не повторяющийся. Не люблю повторяющиеся завтраки.

Завтрак в выходные. То же самое, но можно еще добавить вид на линию горизонта.

Команда. Люди, которые умнее меня.

Комплимент. Элегантное решение.

Конкурент. Вчерашний я.

Лучшая черта. Я не притворяюсь экстравертом.

Отдых. Отсутствие уведомлений и хорошая книга.

Место силы. Состояние потока.

Напиток. Теплый — если холодно, холодный — если тепло.

Нон-фикшн книга. «Sapiens: Краткая история человечества».

Недостаток. Откладываю неприятные разговоры.

Обувь. New Balance.

Одежда. Базовые вещи, чтобы не тратить ресурс мозга по утрам и не думать, что надеть, — например, белая футболка и джинсы.

Опоздание. Плохое планирование.

Отбой. Стараюсь до полуночи, но не всегда получается.

Отпуск. Отсутствие необходимости быть продуктивным.

Перекус. Орехи.

Песня. We are the champions от Queen — для эмоций, музыка от The American Dollar — для вхождения в состояние потока.

Питомец. Кошка. В доме кто-то должен быть независимым.

Погода. +22°C — ни градусом больше, ни градусом меньше. Выявлено экспериментальным путем: это погода, когда можно выходить на террасу в домашней одежде, не переодеваясь, не утепляясь, не переохлаждаясь — в общем, просто вышел и кайфуешь.

Подарок. Время.

Приложение. Flowwow.

Произведение искусства. Идеально спроектированный интерфейс.

Раздражающий фактор. Когда пишут по одному слову в сообщении в мессенджерах.

Свидание. С женой и без телефонов.

Сериал. «Черное зеркало».

Слабость. Прокрастинация.

Слово-паразит. Да. Учусь говорить вместо него нет.

Совет. Нанимать людей умнее себя, оптимизировать рутину и дожить до изобретения бессмертия.

Фильм. Я практически не смотрю фильмы. У меня среди целей есть одна, которая называется «Посмотреть топ-100 мирового кинематографа». Но я еще даже не подступился к ней, поэтому завидуйте, киноманы — у меня всё ещё впереди!

Хобби. Настройка «умного дома».

Книга. Сложно выбрать одну, но если выбрать из последних прочитанных, то «Книжный вор» меня разорвал просто в щепки.

Часы. Не ношу.

Триггер, который может вывести из себя. Этим вопросом очень многие задаются — пока не нашли.