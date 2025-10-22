Чек-лист: Валерий Климов, Twinby
Фаундер Twinby Валерий Климов ответил на 43 блицвопроса Russian Business.
В постоянной рубрике «Чек-лист» — Валерий Климов, фаундер Twinby, у которого нет врагов, а жена в первую очередь друг. Вместо часов он носит Whoop, купил Tesla, но ездит на такси, а на вопрос, что ему подарить, отвечает: «Своё время». Сейчас он живёт между Москвой, Сочи и Дубаем, а раз в три месяца его можно встретить в Дилижане, где он собирает команду на стратегическую сессию.
Автомобиль. Я не езжу сейчас за рулём, но у меня Tesla X Plaid. Для меня это не предмет вожделения или роскоши. Просто одну машину поменял на другую — и теперь это Tesla. Правда, за последние два года я ездил на ней раз десть — так она всё время стоит. Если ты в Москве, такси решает все вопросы и у тебя есть время поработать на заднем сидении. За рулём ты не поработаешь — это опасно. Да и наездился, наверное.
Оправдание. Не привык оправдываться.
Любимое блюдо. Сашими из лосося или тунца.
Идеальная вечеринка. Когда близкие люди рядом.
Враг. Нет такого понятия. И врагов нет, наверное. Конкуренты — да. Но если враг появится, то пусть будет честным, но не подлым.
Конкурент. Он должен быть сильным.
Город. В разные периоды жизни у меня были свои важные города. Сейчас это Санкт-Петербург, Москва и Дубай.
Идеальный день рождения. Он должен быть нескучный, весёлый, активный. Например, роуп-джампинг.
Друг. Это тот человек, с которым можно не видеться годами, а при встрече эмоции — будто вчера расстались. Друзей много не бывает — у меня их всего несколько.
Женщина. Жена, и она должна быть в первую очередь другом.
Идеальный завтрак в будни. Чашечка пуэра, омлет, лосось, авокадо и зелень.
Идеальный завтрак в выходные. То же самое, но можно с бокалом игристого.
Любимый коктейль. Мохито.
Команда мечты. Это партнёры и сотрудники, которые разделяют твою миссию и живут твоими ценностями. Когда человек приходит не просто за деньгами, а потому что верит в общее дело. Ценности не должны пылиться на бумаге, они должны работать, а вся команда — чувствовать миссию и двигаться в одном направлении. Это и есть система управления, когда всё держится не на контроле, а на смысле. И вот это по-настоящему круто.
Лучший комплимент. Оценка моего приложения в сторах. Когда получаешь там пять звёзд — это, наверное, самый лучший комплимент.
Лучшая черта. Все говорят, что коммуникабельность.
Лучший отдых. Активный, не сидеть на месте.
Место силы. Сейчас это Дилижан, город в Армении недалеко от Еревана. Мы проводим там стратегические сессии — собираем команду и обсуждаем планы на квартал. Раз в три месяца выезжаем туда примерно на неделю. Часть сотрудников живёт за границей, и это место оказалось самым удобным и рациональным: недорогая аренда, простая еда, спокойная атмосфера, никаких отвлекающих факторов. Природа, тишина — идеальные условия, чтобы собраться и решать, куда двигаться дальше.
Любимый напиток. Пуэр.
Недостаток. У меня много мелких, например рефлексировать в ненужное время и не до конца доверять. Вот термин «чайка-менеджмент» про меня — не могу отпустить ситуацию, хочется контролировать, а не делегировать.
Нон-фикшен-книга. «Магию утра» случайно прочитал и перестроил весь свой день. Сейчас читаю «Настоящий менеджмент» и параллельно Тору, причём в оригинале, без рекомендаций, поэтому производит впечатление!
Идеальная обувь. Кроссовки.
Лучшая одежда. Лёгкая, свободная — например, у Zara есть футболки oversize, идеальные для меня.
Опоздание. Стараюсь никогда не опаздывать. Для меня это пунктик — надо быть вовремя. Если вдруг опаздываю — приношу тысячу извинений и всё остальное.
Идеальное место/время/атмосфера, чтобы уснуть. Вечер, шторы blackout, медитация.
Идеальный отпуск. Отпуск должен быть активным — и обязательно у воды. Неважно, море это, океан или речка. Я человек водоплавающий, без воды отдых для меня невозможен.
Привычный перекус. Орехи или банан.
Песня. «Моя игра».
Питомец. У меня собака мальтипу.
Идеальная погода. +27 °C.
Желанный подарок. Я к подаркам отношусь хладнокровно. Когда спрашивают, что мне подарить, отвечаю: «Своё время».
Самое используемое приложение. Телеграм.
Любимое/знаковое произведение искусства. «Мона Лиза» Леонардо да Винчи — когда её видишь, понимаешь, сколько в ней энергии.
Раздражающий фактор. Не общаюсь с людьми, которые меня раздражают.
Идеальное свидание. За грибами съездить.
Сериал. «Доктор Хаус» — три раза пересматривал.
Совет. Понимайте и любите друг друга.
Любимый спорт. Баскетбол.
Фильм. «Побег из Шоушенка».
Хобби. Много спорта, причём активного. Например, дайвинг или горные лыжи — в зависимости от места, где нахожусь.
Художественная книга. Что-то из Достоевского.
Часы. Не ношу. У меня на руке — Whoop, трекер здоровья. Apple Watch есть, но они валяются без дела.Дорогая вещь, о покупке которой пожалел. Tesla X Plaid.
