Чек-лист: Валерий Климов, Twinby

В постоянной рубрике «Чек-лист» — Валерий Климов, фаундер Twinby, у которого нет врагов, а жена в первую очередь друг. Вместо часов он носит Whoop, купил Tesla, но ездит на такси, а на вопрос, что ему подарить, отвечает: «Своё время». Сейчас он живёт между Москвой, Сочи и Дубаем, а раз в три месяца его можно встретить в Дилижане, где он собирает команду на стратегическую сессию.

Автомобиль. Я не езжу сейчас за рулём, но у меня Tesla X Plaid. Для меня это не предмет вожделения или роскоши. Просто одну машину поменял на другую — и теперь это Tesla. Правда, за последние два года я ездил на ней раз десть — так она всё время стоит. Если ты в Москве, такси решает все вопросы и у тебя есть время поработать на заднем сидении. За рулём ты не поработаешь — это опасно. Да и наездился, наверное.

Оправдание. Не привык оправдываться.



Любимое блюдо. Сашими из лосося или тунца.

Идеальная вечеринка. Когда близкие люди рядом.

Враг. Нет такого понятия. И врагов нет, наверное. Конкуренты — да. Но если враг появится, то пусть будет честным, но не подлым.

Конкурент. Он должен быть сильным.

Город. В разные периоды жизни у меня были свои важные города. Сейчас это Санкт-Петербург, Москва и Дубай.

Идеальный день рождения. Он должен быть нескучный, весёлый, активный. Например, роуп-джампинг.

Друг. Это тот человек, с которым можно не видеться годами, а при встрече эмоции — будто вчера расстались. Друзей много не бывает — у меня их всего несколько.

Женщина. Жена, и она должна быть в первую очередь другом.

Идеальный завтрак в будни. Чашечка пуэра, омлет, лосось, авокадо и зелень.

Идеальный завтрак в выходные. То же самое, но можно с бокалом игристого.

Любимый коктейль. Мохито.

Команда мечты. Это партнёры и сотрудники, которые разделяют твою миссию и живут твоими ценностями. Когда человек приходит не просто за деньгами, а потому что верит в общее дело. Ценности не должны пылиться на бумаге, они должны работать, а вся команда — чувствовать миссию и двигаться в одном направлении. Это и есть система управления, когда всё держится не на контроле, а на смысле. И вот это по-настоящему круто.

Лучший комплимент. Оценка моего приложения в сторах. Когда получаешь там пять звёзд — это, наверное, самый лучший комплимент.

Лучшая черта. Все говорят, что коммуникабельность.

Лучший отдых. Активный, не сидеть на месте.

Место силы. Сейчас это Дилижан, город в Армении недалеко от Еревана. Мы проводим там стратегические сессии — собираем команду и обсуждаем планы на квартал. Раз в три месяца выезжаем туда примерно на неделю. Часть сотрудников живёт за границей, и это место оказалось самым удобным и рациональным: недорогая аренда, простая еда, спокойная атмосфера, никаких отвлекающих факторов. Природа, тишина — идеальные условия, чтобы собраться и решать, куда двигаться дальше.

Любимый напиток. Пуэр.



Недостаток. У меня много мелких, например рефлексировать в ненужное время и не до конца доверять. Вот термин «чайка-менеджмент» про меня — не могу отпустить ситуацию, хочется контролировать, а не делегировать.

Нон-фикшен-книга. «Магию утра» случайно прочитал и перестроил весь свой день. Сейчас читаю «Настоящий менеджмент» и параллельно Тору, причём в оригинале, без рекомендаций, поэтому производит впечатление!

Идеальная обувь. Кроссовки.

Лучшая одежда. Лёгкая, свободная — например, у Zara есть футболки oversize, идеальные для меня.

Опоздание. Стараюсь никогда не опаздывать. Для меня это пунктик — надо быть вовремя. Если вдруг опаздываю — приношу тысячу извинений и всё остальное.

Идеальное место/время/атмосфера, чтобы уснуть. Вечер, шторы blackout, медитация.

Идеальный отпуск. Отпуск должен быть активным — и обязательно у воды. Неважно, море это, океан или речка. Я человек водоплавающий, без воды отдых для меня невозможен.

Привычный перекус. Орехи или банан.

Песня. «Моя игра».

Питомец. У меня собака мальтипу.

Идеальная погода. +27 °C.

Желанный подарок. Я к подаркам отношусь хладнокровно. Когда спрашивают, что мне подарить, отвечаю: «Своё время».

Самое используемое приложение. Телеграм.

Любимое/знаковое произведение искусства. «Мона Лиза» Леонардо да Винчи — когда её видишь, понимаешь, сколько в ней энергии.

Раздражающий фактор. Не общаюсь с людьми, которые меня раздражают.

Идеальное свидание. За грибами съездить.

Сериал. «Доктор Хаус» — три раза пересматривал.

Совет. Понимайте и любите друг друга.

Любимый спорт. Баскетбол.

Фильм. «Побег из Шоушенка».

Хобби. Много спорта, причём активного. Например, дайвинг или горные лыжи — в зависимости от места, где нахожусь.

Художественная книга. Что-то из Достоевского.

Часы. Не ношу. У меня на руке — Whoop, трекер здоровья. Apple Watch есть, но они валяются без дела.

Дорогая вещь, о покупке которой пожалел.

Tesla X Plaid.