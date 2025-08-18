Пять вопросов Чэню Цюфаню, китайскому писателю-фантасту

Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань считает, что будущее — за нейросетями и роботами. А ещё пишет в бумажных блокнотах, запирает телефон под замок и много медитирует. Спросили Чэня о личном — как вести переговоры, отдыхать и зачем становиться мемом.

Как вы заботитесь о ментальных ресурсах?

У меня гибридная система. Бумажные блокноты — для быстрых заметок на ходу, цифровые — для более структурных. Параллельно тренирую локальную LLM (языковая модель, разновидность нейросети — прим. редакции), чтобы собрать всё в одном месте. Чтобы заглушить внутренний шум, медитирую. Моё внимание — самая ценная валюта.

Что помогает генерировать идеи?

Я впитываю информацию, как губка. Но моя сила — не в сборе данных, а в умении почувствовать невидимое ещё до того, как оно обрело форму. Я тренирую ассоциации, импровизирую и доверяю телу. Идеи рождаются не из разума, а из пространства между памятью, любопытством и опытом. Вайб имеет значение.

Три рабочих инструмента для продуктивности?

Наушники с шумоподавлением — они не просто блокируют звуки, но помогают найти фокус. Ящик на замке, чтобы убрать телефон. Быть постоянно на связи — это зависимость, боритесь с ней. Диафрагмальное дыхание, чтобы настроить нервную систему на работу. Секрет не в технологиях, а в дисциплине.

Как вы ведёте переговоры?

Моя стратегия — эмпатия. Я встаю на место собеседника и стараюсь понять, что он хочет сказать на самом деле. Главное, чтобы он почувствовал: я на его стороне. Если у вас общее видение, давить на оппонента не потребуется.

Что продать проще: сюжет, концепт, вселенную — или себя как бренд?

Вселенную, если она живая и цельная. Бренд — как приглашение войти в неё. Но высший пилотаж — превратиться в мем, миф, символ. Тогда всё, к чему прикасаешься, становится частью одной легенды.