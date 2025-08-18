Как работает мозг футуролога
Пять вопросов Чэню Цюфаню, китайскому писателю-фантасту
Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань считает, что будущее — за нейросетями и роботами. А ещё пишет в бумажных блокнотах, запирает телефон под замок и много медитирует. Спросили Чэня о личном — как вести переговоры, отдыхать и зачем становиться мемом.
Как вы заботитесь о ментальных ресурсах?
У меня гибридная система. Бумажные блокноты — для быстрых заметок на ходу, цифровые — для более структурных. Параллельно тренирую локальную LLM (языковая модель, разновидность нейросети — прим. редакции), чтобы собрать всё в одном месте. Чтобы заглушить внутренний шум, медитирую. Моё внимание — самая ценная валюта.
Что помогает генерировать идеи?
Я впитываю информацию, как губка. Но моя сила — не в сборе данных, а в умении почувствовать невидимое ещё до того, как оно обрело форму. Я тренирую ассоциации, импровизирую и доверяю телу. Идеи рождаются не из разума, а из пространства между памятью, любопытством и опытом. Вайб имеет значение.
Три рабочих инструмента для продуктивности?
Наушники с шумоподавлением — они не просто блокируют звуки, но помогают найти фокус. Ящик на замке, чтобы убрать телефон. Быть постоянно на связи — это зависимость, боритесь с ней. Диафрагмальное дыхание, чтобы настроить нервную систему на работу. Секрет не в технологиях, а в дисциплине.
Как вы ведёте переговоры?
Моя стратегия — эмпатия. Я встаю на место собеседника и стараюсь понять, что он хочет сказать на самом деле. Главное, чтобы он почувствовал: я на его стороне. Если у вас общее видение, давить на оппонента не потребуется.
Что продать проще: сюжет, концепт, вселенную — или себя как бренд?
Вселенную, если она живая и цельная. Бренд — как приглашение войти в неё. Но высший пилотаж — превратиться в мем, миф, символ. Тогда всё, к чему прикасаешься, становится частью одной легенды.
