5 неочевидных советов по выживанию в кризис: инструкция для стартапов

Если вы только что основали стартап, то можете думать, что совершили большую ошибку. Хорошие новости: скорее всего, вы ошибаетесь. Стартапы можно развивать и в кризис, но сложные времена требуют неочевидных решений.

Не все начинающие предприниматели могут мыслить нестандартно, и это часто приводит их к необдуманным поступкам. Вот несколько приемов, которые можно использовать для выживания во время кризиса.

Сократите расходы до минимума. А затем уменьшите их еще раз

Во время пандемии доходы многих стартапов резко упали, и проекты стали искать дополнительные инвестиции. Это естественная реакция для тех, кто недавно вышел на рынок: такие стартапы считают, что обходятся минимальными ресурсами и не видят возможности для сокращения затрат. Однако чаще всего у проектов все же есть возможность сэкономить.

Постарайтесь уменьшить расходы вместо того, чтобы отчаянно искать новых инвесторов.

Например, можно перевести весь персонал на удаленную работу, тем более что во время пандемии большинство сотрудников и так работает из дома. Главное — позаботьтесь об информационной безопасности вашей удаленной команды. Или сократите затраты за счет автоматизации части процессов.

Найдите наставника

Еще один нестандартный совет, который начинающие предприниматели часто упускают из виду, — обратиться за помощью к профессионалам. Для этого понадобятся время и деньги: сначала наставника надо найти, а потом заплатить ему за услуги.

Но сегодня искать наставников значительно легче, чем раньше. Многие опытные специалисты готовы поделиться знаниями и опытом — за меньшие деньги, чем до пандемии. Некоторые наставники проводят разовые консультации бесплатно. Во время самоизоляции у одних специалистов появилось свободное время, другие ищут новых клиентов и снижают стоимость услуг, третьи хотят поддержать коллег по бизнесу.

Проведите ребрендинг

Можно прибегнуть к более радикальному решению и провести ребрендинг проекта. Пандемия — лучшее время для ребрендинга по двум причинам:

Во время самоизоляции люди работают из дома, а также проводят много времени в интернете и социальных сетях. Это огромная аудитория, которая хочет развлечений. Ребрендинг может привлечь внимание пользователей, если они увидят интересный новый логотип в ленте новостей. Наймите профессионального дизайнера, чтобы разработать яркий и запоминающийся дизайн. Ребрендинг покажет, что вы реагируете на изменения в мире и готовы адаптироваться под новые правила. Пример: весной руководители журнала Time Out временно переименовали его в Time In. Этим они показали, что поощряют социальную дистанцию и понимают важность самоизоляции. Можно учесть и опыт некоторых ресторанов, которые превратились в небольшие продуктовые магазины, чтобы соответствовать новым потребностям клиентов.

Измените направление развития стартапа

Если ваш бизнес серьезно пострадал во время пандемии, подумайте о смене направления развития или бизнес-модели стартапа. Перед запуском компании вы наверняка изучали рынок и конкурентов: если у кого-то из них дела идут лучше, возможно, стоит перенять чужой опыт. Или отказаться от первоначальных планов и предложить клиентам другие услуги.

Посмотрите на Израиль: многие годы страна производила кибероружие, разработчики которого постепенно уходили в частный сектор. Некоторые из них стали зарабатывать не производством нового кибероружия, а созданием защиты от него.

Действуйте

Самое главное — делайте хоть что-нибудь. Начинающие предприниматели часто пытаются переждать кризис. Это может показаться разумной стратегией, но на самом деле выживание в сложное время во многом зависит от активности стартапов и их основателей. Чтобы выжить, необходимо быть решительными, быстрыми и готовыми подстроиться под ситуацию.