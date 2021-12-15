Основатель Coinbase запустил компанию, которая займется борьбой со старением

Основатель биткоин-платформы Coinbase миллиардер Брайан Армстронг запускает новую компанию по «эпигенетическому перепрограммированию» под названием NewLimit, цель которой — попытаться пресечь процесс старения и значительно увеличить продолжительность жизни человека. Партнером по проекту стал Блейк Байерс, предприниматель из Кремниевой долины, получивший докторскую степень по биоинженерии в Стэнфорде.

«NewLimit начнет с глубокого изучения эпигенетических факторов старения и разработки продуктов, способных регенерировать ткани для лечения конкретных групп пациентов», — говорится в пресс-релизе.

Компания заявляет, что будет использовать модели машинного обучения, чтобы понять, как меняются с возрастом человеческие клетки. NewLimit «наконец разработает терапию, которая сможет замедлить, остановить или обратить старение», и считает эту задачу «невероятно амбициозной».

Ученые уже давно хотят обратить вспять процесс старения, но за десятки лет исследований найти эликсир молодости пока так и не удалось. Именно поэтому компания NewLimit готова «приступить к работе уже сегодня», даже несмотря на то, что на достижение цели могут «потребоваться десятилетия».

Это не первый случай, когда миллиардеры пытаются избежать смерти, активно вкладывая деньги в потенциальное решение проблемы.

Основатель Amazon Джефф Безос известен тем, что инвестирует в антивозрастные технологии. Компания, которую среди прочих финансирует и Безос, называется Altos Labs. Она пытается перепрограммировать гены, чтобы повернуть биологические часы вспять.

Однако не всем миллиардерам по душе такие проекты. CEO SpaceX Илон Маск придерживается совершенно иного мнения об антивозрастных технологиях. Во время интервью на саммите для CEO, организованном The Wall Street Journal, Маск сказал, что «нам важно умереть, потому что людям как правило не свойственно менять свои взгляды, они просто умирают».

NewLimit хочет остановить старение на первый взгляд простым способом: поручив совершенно новую задачу уже существующим клеткам.

«Проще говоря, мы хотим найти способ восстановить потенциал к регенерации, которым все мы обладали, когда были моложе, но почему-то утратили», — говорится в заявлении.

Возможно, наука о предотвращении старения все еще находится в зачаточном состоянии, но это не мешает богатым людям вкладывать деньги в такие начинания, как NewLimit. Компания собрала более $100 млн, чтобы «выйти на старт».

«Мы ожидаем, что в течение следующих нескольких лет капитал не станет ограничивающим фактором», — хвастаются Армстронг и Байерс в своем заявлении.

Но сможет ли зарождающаяся компания реализовать столь смелые амбиции, нам, конечно, еще предстоит увидеть.

Источник.