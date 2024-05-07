Что такое оборачиваемость активов, как рассчитать его коэффициент и что он показывает

В статье узнаете, как использование всех активов предприятия влияет на его финансовое состояние, репутацию на рынке и перспективы дальнейшего развития.

Расчет параметров оборачиваемости активов

Одним из важных показателей деловой активности предприятия является оборачиваемость его активов (англ. Asset Turnover Ratio — ATR). Этот параметр показывает, сколько рублей выручки приносит предприятию один рубль, вложенный в его активы.

ATR дает понять, насколько эффективно компания использует свои средства для увеличения продаж и достижения главной цели всей своей работы — получения прибыли. Оборачиваемость активов по-другому еще называют ресурсоотдача.

Оценку оборачиваемости можно рассчитать через коэффициент оборачиваемости активов (КО А ). Формула, по которой он рассчитывается — это отношение объема выручки (В А ) за определенный период к средней стоимости активов за этот же период (А С ).

КО А = В А / А С

Средняя стоимость активов определяется суммированием их стоимости на начало(А НП ) и на конец периода (А КП ) и делением результата на два.

А С = (А НП +А КП )/2

Нормативного значения коэффициента оборачиваемости активов не существует. Его величина во многом зависит от типа предприятия и отрасли, в которой оно работает. Понятно, что крупные фондоемкие промышленные предприятия имеют гораздо меньшие значения коэффициентов, чем, например, торговые фирмы. При хорошей оборачиваемости коэффициент ATR будет иметь величину бо́льшую, чем при меньших оборотах того же количества активов.

С коэффициентом оборачиваемости для оценки деловой активности предприятия используется еще один показатель — продолжительность одного оборота (Т О ). Он показывает, сколько дней понадобится предприятию, чтобы преобразовать свои активы в деньги в виде выручки. Рассчитывается данный показатель путем деления количества дней в анализируемом периоде (Т) на коэффициент оборачиваемости активов.

Т О = Т/КО А

Все параметры ATR показывают, с какой скоростью предприятие использует свои ресурсы.

Оборачиваемость можно рассчитать как в целом по всем активам, так и отдельно по каждому их виду. Показатели оборачиваемости фирмы за год можно определить, используя данные бухгалтерской отчетности. Сумма выручки отражена в «Отчете о финансовых результатах» (строка 2110).

Среднегодовую стоимость активов можно рассчитать по строке 1600 «Бухгалтерского баланса». Для этого надо сложить данные этой строки на начало и на конец периода и разделить на два. По этим данным можно рассчитать общий коэффициент ATR по всем активам компании.

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Часто при анализе деятельности предприятия используют оборачиваемость оборотных активов (стр. 1200 Баланса), а также более конкретных объектов — запасов (стр. 1210), дебиторской задолженности (стр. 1220). Для расчета этих показателей используется такая же формула. Их величина может быть существенно выше общего результата, так как срок использования данных объектов невелик по сравнению со сроком службы необоротных активов.

Анализ оборачиваемости, например, запасов показывает, за сколько дней товары, сырье или материалы полностью обновятся на складах. Из-за того, что поставка запасов, а также отгрузка товаров или забор сырья на производство происходят не всегда равномерно, определить скорость движения этих ресурсов без применения коэффициента оборачиваемости достаточно сложно, а порой и невозможно. Универсальная формула расчета коэффициента ATR дает понятное представление о степени оборачиваемости ресурсов и о ее скорости.

Пример расчета и анализа ресурсооборота

Возьмем в пример предприятие — производителя текстильной продукции. Оно фондоемкое, это значит, что большой процент стоимости приходится на необоротные активы. К ним относятся здания, сооружения, оборудование, то есть все то, что используется длительное время и стоит дорого.

Анализ проведем в динамике по годам.

Таблица 1. Данные из отчетов предприятия «Текстиль ЛТД»

Показатели отчетов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отчет о финансовых результатах Выручка, млн руб. 230000 250000 269800 300700 Баланс Активы: Итого необоротные активы 170090 170090 159800 159800 Итого оборотные активы 95800 99800 120000 118000 Итого активы 265890 269890 279800 277800

Выполним расчет коэффициента оборачиваемости активов по каждому году:

КО А 2020 = 250000/(269890+265890)/2 = 0,23

КО А 2021 = 269800/(279800+269890)/2 = 0,25

КО А 2022 = 300700/(277800+279800)/2 = 0,27





Видно, что общий коэффициент оборачиваемости растет. Это показывает, что деятельность предприятия в целом развивается в положительном аспекте. Его деловая активность увеличивается из года в год.

Далее следует проанализировать причины роста. Сделаем это на примере 2021 года.

На величину параметра влияют два фактора: размер выручки и стоимость активов.

Выручка от реализации в анализируемом периоде выросла по сравнению с предыдущим 2020 годом на 19800 руб. (269800-250000). Это составляет 7,34%.

Средняя стоимость активов увеличилась на 6955 руб. (279800-269890). Это составляет 2,5%.

То есть вместе с увеличением выручки увеличилась и стоимость активов. Но активы подорожали на меньший процент. Именно это повлияло на рост коэффициента оборачиваемости. Этот факт показывает, что на улучшение финансового состояния предприятия повлияло только увеличение выручки от реализации.

Сравнивая изменение стоимости необоротных и оборотных активов на начало и конец года, можно увидеть, что общее ее увеличение произошло за счет того, что увеличилась величина стоимости оборотных активов на 20200 руб. (120000-99800). При этом стоимость необоротных активов, наоборот уменьшилась на 10290 руб. (159800-170090).

Следовательно, на предприятии недостаточно эффективным было управление оборотными средствами. Запасы задерживались на складах, в незавершенном производстве, увеличивалась дебиторская задолженность. При более правильном управлении и исключении этих факторов коэффициент ATR в 2021 году мог бы быть выше, чем полученный — 0,25.

Экономический смысл ATR

Коэффициенты оборачиваемости показывают уровень эффективности использования активов. Для анализа и оценки деятельности предприятия их сравнивают в динамике. Рост величины показателя из периода в период является положительным фактором развития компании.

Можно также производить сравнение показателей между различными фирмами, работающими в одной отрасли. Более высокий коэффициент оборачиваемости активов говорит о слаженной и продуманной работе менеджеров, работников аппарата управления и руководителей фирмы. В конечном итоге это приводит к получению большей прибыли при одних и тех же ресурсах.

Анализ ресурсоотдачи сможет выявить одну из трех ситуаций на предприятии:

Активов достаточно, чтобы иметь максимально возможную выручку. В этом случае они должны использоваться с хорошей отдачей и с оптимальной скоростью реализации. Активов недостаточно. При этом страдает выручка, уменьшается рентабельность. Активов больше, чем требуется для получения максимально возможной прибыли. Это свидетельствует о наличии ненужных инвестиций или о простоях ресурсов.

Хороший показатель ATR компании говорит о правильном использовании ресурсов и грамотном менеджменте.

Рассчитывая параметры оборачиваемости, необходимо сопоставлять их результаты с другим показателем деятельности предприятия — рентабельностью. Дело в том, что, увеличивая обороты своих ресурсов, предприятие может забыть о снижении себестоимости продукции, об окупаемости инвестиций. Это может привести, наоборот, к уменьшению прибыли. Анализ рентабельности, произведенный параллельно с анализом оборачиваемости, не позволит слишком сильно увлекаться скоростью оборота без учета других важных факторов.

Способы ускорения оборачиваемости

Чтобы добиться максимально возможного уровня ресурсоотдачи, необходимо осуществить ряд мероприятий эффективного менеджмента. К ним относятся:

Оптимизация количества товарно-материальных ценностей на складах и в незавершенном производстве. Для этого стоит осуществить инвентаризацию и оценку запасов, ликвидацию или продажу неиспользуемых активов. Надо проводить работу по улучшению работы службы материально-технического снабжения.

Для этого стоит осуществить инвентаризацию и оценку запасов, ликвидацию или продажу неиспользуемых активов. Надо проводить работу по улучшению работы службы материально-технического снабжения. Ускорение процесса реализации готовой продукции и товаров. Для этого следует пересмотреть деятельность служб предприятия по рассылке коммерческих предложений, заключению договоров. Необходимо также грамотно организовать логистику, автоматизировать погрузочно-разгрузочные работы.

Для этого следует пересмотреть деятельность служб предприятия по рассылке коммерческих предложений, заключению договоров. Необходимо также грамотно организовать логистику, автоматизировать погрузочно-разгрузочные работы. Уменьшение дебиторской задолженности. Здесь важно рассчитать, на какие оптимальные сроки можно предоставлять покупателям отсрочку платежа, а также вести постоянный контроль по исполнению текущих обязательств и соблюдению платежной дисциплины со стороны контрагентов.

Здесь важно рассчитать, на какие оптимальные сроки можно предоставлять покупателям отсрочку платежа, а также вести постоянный контроль по исполнению текущих обязательств и соблюдению платежной дисциплины со стороны контрагентов. Снижение норм расхода материалов и топлива за счет внедрения новых технологий, рационализаторских решений, использования качественных продуктов.

На что влияет коэффициент оборачиваемости активов

Показатель ATR для оборотных активов фирмы определяет, сколько раз они выполняют полный оборот, формируя годовую выручку. К примеру, если коэффициент оборачиваемости оборотных активов равен 3, то это значит, что каждый рубль, вложенный в покупку материалов, товаров и других активов, принес предприятию три рубля выручки, то есть обернулся трижды. Чем выше ресурсоотдача, тем больше прибыли она приносит предприятию.

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Если при исследовании динамики коэффициента ATR выявлено, что он уменьшается, то это означает, что на предприятии ухудшилась организация работы, не в полной мере используется сырье, материалы, задерживаются товары на складах, увеличивается задолженность покупателей по оплате поставленных им товаров. Чтобы определить, что именно из перечисленного повлияло на снижение показателя оборачиваемости, надо провести более детальный анализ по каждому виду оборотного актива.

Уменьшение оборачиваемости активов говорит о падении скорости движения ресурсов. Это приводит к уменьшению выручки и, соответственно, прибыли. Предприятие либо начинает отставать в развитии, либо вынуждено использовать дополнительные инвестиции. При этом, если их вложение снова будут неэффективным, то пользы такое инвестирование не принесет.

Увеличение оборачиваемости показывает то, что предприятие по максимуму использует свои ресурсы, тем самым увеличивая прибыль.

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