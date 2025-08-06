Оборотный капитал: что это и какие задачи управления решает

Оборотный капитал есть у любой компании. На первый взгляд кажется очевидным, что положительный показатель оборотного капитала — это хорошо для бизнеса, а отрицательный — плохо. Но все не так однозначно: многие компании успешно функционируют с отрицательным балансом, а другие переживают застой даже при высоких показателях. Почему так происходит, рассказал бизнес-консультант, автор проекта Oganov.Consulting Максим Оганов.

Содержание:

Что такое оборотный капитал

Оборотный капитал — это совокупность средств, которые компания использует для проведения одного операционного цикла. Например, в пекарне операционный цикл составляет один день. Утром — закупка сырья и изготовление выпечки, днем — продажи и получение выручки. На полученные средства в пекарне будет закуплено новое сырье. В других компаниях операционный цикл может длиться несколько недель или даже месяцев.

Оборотный капитал отличается от основного тем, что участвует в одном операционном цикле. Основной капитал может использоваться несколько раз в процессе производства.

Оборотный капитал необходим для финансирования производственных процессов, закупок товаров, погашения краткосрочных обязательств и выполнения текущих операций. Он является одним из главных показателей финансового здоровья компании и ее способности к нормальной деятельности.

Структура оборотного капитала

В структуру оборотного капитала входят деньги, товары, дебиторская задолженность (долги покупателей за товары) и кредитные обязательства. Частью оборотного капитала может быть сырье, материалы и все то, что используется для производства продукции.

К оборотному капиталу не относится имущество компании, которое не задействовано в производственном цикле. Например, техника для уборки складских помещений или форма сотрудников.

Виды оборотного капитала

Выделяют следующие виды оборотного капитала:

Чистый оборотный капитал. Состоит из собственных средств и долгосрочных обязательств (например, кредиторской задолженности). Чтобы его посчитать, из суммы активов вычитают сумму обязательств. По полученному результату в большинстве случаев можно судить о финансовом положении компании.

Собственный оборотный капитал. Капитал, в котором не учитываются заемные и привлеченные средства.

Неденежный оборотный капитал. Включает сырье и материалы без учета денежных средств.

Показатели оборотного капитала говорят о краткосрочном финансовом положении компании. Как правило, они важны для инвесторов, которые принимают решение о финансировании бизнеса.

Как рассчитать оборотный капитал

Рассмотрим на примере. Предположим, что у компании по производству экологичных чистящих средств «ЭкоМойдодыр» финансовые показатели такие:

денежные средства: 50 000 000;

запасы: 10 000 000;

дебиторская задолженность: 8 000 000;

кредиторская задолженность: 6 000 000;

краткосрочные кредиты: 2 000 0000.

Чтобы рассчитать стоимость оборотного капитала, необходимо сложить денежные средства, запасы и дебиторскую задолженность, а затем вычесть из полученной суммы кредитные обязательства. В итоге получается так:

50 000 000 + 10 000 000 + 8 000 000 − 6 000 000 = 60 000 000.

Какие риски есть у бизнеса при недостатке и избытке оборотного капитала

Экономисты считают наиболее благоприятной ситуацию, когда оборотный капитал организации положительный, но не слишком высокий. Рассмотрим на примерах.

Риски при недостатке оборотного капитала

Отрицательный оборотный капитал может говорить о неликвидности бизнеса. Например, есть компания «Афоня и КО». Сумма ее активов — 200 000 рублей, а кредиторская задолженность составляет 1 000 000 рублей. После завершения операционного цикла баланс все так же остается отрицательным, и ситуация не меняется в течение нескольких месяцев.

Недостаток оборотного капитала может ограничить способность компании к закупке необходимых материалов и ресурсов для производства товаров или оказания услуг. Если возникнет необходимость срочно закрыть задолженность, бизнес не сможет выполнить обязательства.

Банки с осторожностью выдают кредиты компаниям, у которых отрицательный оборотный капитал. Но есть исключения.

Отрицательным оборотный капитал может быть у компаний с коротким производственным циклом. Например, это обычная ситуация в ресторанах быстрого питания. Предприятия могут успешно функционировать в течение многих лет, при этом оборотный капитал будет часто опускаться до отрицательных значений, и рентабельность оборотного капитала будет сомнительной.

Риски при избытке оборотного капитала

Избыток оборотного капитала может указывать на то, что в компании есть проблемы с управлением финансовыми ресурсами. Предположим, у ООО «АБВ», которая производит канцелярские товары, скопились большие запасы сырья. Оно годами лежит на складе, при этом компания закупает все новые материалы.

При наличии избыточного оборотного капитала цена сбыта товаров может снижаться. А это в будущем может привести к потере стоимости активов компании.

Как эффективно управлять оборотным капиталом

Одна из основ эффективного управления оборотным капиталом — оптимизация запасов. Необходимо избегать образования избытков, при этом всегда поддерживать достаточное количество материалов для производства.

Существуют различные способы управления запасами, например, метод фиксированного складского запаса, который регулирует максимальный объем материалов на складе. Или экспертно-оценочный метод, основанный на расчетах экспертов компании. Методика выбирается в зависимости от особенностей компании.

Также эффективному управлению оборотным капиталом способствуют:

Оптимизация кредиторской задолженности, использование отсрочки платежей поставщикам. Улучшение управления дебиторской задолженностью — строгая политика кредитования, скидки за предоплату или быстрые платежи. Автоматизация процессов управления.

Оценить эффективность управления оборотным капиталом помогает расчет коэффициентов оборачиваемости. Они показывают, сколько раз за отчетный период бизнес использовал остаток оборотных средств.

Единых норм здесь нет: все зависит от средних показателей по отрасли, исторической динамики компании. Рекомендуется проводить расчеты коэффициентов оборачиваемости каждые 4 месяца.

Пример расчета коэффициентов оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала = Выручка / средняя величина оборотного капитала.

Пример. Выручка компании за квартал составила 2 000 000 рублей. Ее средний оборотный капитал — 500 000 рублей. Разделим 2 000 000 на 500 000 и получим коэффициент оборачиваемости 4. Это то, сколько раз происходил оборот средств за выбранный период.

Чем выше показатель оборачиваемости, тем лучше. Снижение коэффициента оборачиваемости может говорить о финансовых проблемах в компании.

Что делать, когда капитал очень большой

Обычно высокие показатели оборотного капитала говорят о благополучии компании. Но иногда они могут свидетельствовать о застое и о том, что бизнес неэффективно использует свои ресурсы.

В этом случае может быть несколько решений:

Инвестиции в развитие бизнеса — расширение производства, исследования и разработки новых продуктов, открытие новых рынков или приобретение конкурентов. Оптимизация структуры капитала — использование избытка для погашения долгов или выплаты дивидендов акционерам, чтобы оптимизировать структуру капитала и снизить финансовые затраты. Диверсификация инвестиций — вложение избытка капитала в ценные бумаги, недвижимость или другие активы для снижения рисков и получения дополнительного расхода. Создание фондов на случай неожиданных расходов или экономических кризисов.

Что делать, когда капитал отрицательный

Если в течение долгого времени оборотный капитал остается отрицательным (и если оборотный цикл в отрасли достаточно длинный), компании следует пересмотреть стратегию управления ресурсами. Спасти ситуацию может новый заем на более выгодных условиях или продажа имущества.

Что нужно делать регулярно, чтобы не попасть в долговую яму:

Оптимизировать запасы. Держать на складах только те товары, спрос на которые остается стабильно высоким. Анализировать соотношение собственного и заемного капитала. Если можно обойтись без займов, то лучше их не брать. Следить за коэффициентами оборачиваемости и корректировать стратегию компании, если этот показатель начинает снижаться.

Если выстроить эти процессы, управлять бизнесом станет проще и можно будет быстрее распознать возможные риски.