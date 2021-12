Главные сделки 2021 года в российском венчуре — выбор инвесторов

Дисклеймер: в материале в том числе говорится про инвестиции, привлеченные иностранными стартапами с российскими корнями.

Григорий Трубкин

Управляющий партнер Mindrock Capital

«Размер инвестиций важнее, чем полученная капитализация»

Я бы сказал, что главными нужно считать сделки, показывающие интерес со стороны не только локальных игроков, но и зарубежных институтов.

Размер инвестиций является более важным параметром, чем полученная при этом капитализация. Так как последняя отражает в первую очередь потенциал роста бизнеса, а значит, и измениться она может достаточно сильно при реализации тех или иных рисков, в том числе политических. Поэтому количество денег, которыми проголосовали инвесторы на нашем рынке, важнее, чем оценка.

Поскольку сейчас нельзя с точностью сказать, какие сделки окажутся судьбоносными, то из крупных pre-IPO раундов особое внимание на российском рынке на себя обратил Acronis, объявив о предстоящем IPO или слиянии/поглощении — поэтому ждем новых ярких новостей; GetCourse, которые привлекли раунд в том числе от Goldman Sachs.

Интересны также инвестиции в ClickHouse, созданную «Яндексом» — в ходе раунда компания получила $250 млн и оценивалась $2 млрд. Будем следить за дальнейшей стратегией и развитием компании в России и за рубежом.

Денис Ефремов

Принципал Fort Ross Ventures и автор Telegram-канала proVenture

«В России умеют делать крутые продукты, привлекательные для инвесторов»

Самые значимые сделки в российском венчуре — это задача нетривиальная. Я выбрал несколько, которые, на мой взгляд, несут в себе некоторые перспективы для всей отрасли, поэтому они важны сами по себе.

ClickHouse: $250 млн от ведущих венчурных фондов мира, включая Redpoint, Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, Coatue Management, Benchmark Capital и других, а также оценка на уровне $2 млрд. Это уровень, извините за повтор!

Я бы выделил эту сделку как пример того, что в России умеют делать крутые продукты, которые настолько привлекательны для инвесторов, что даже статус спин-оффа из корпорации их не пугает.

Cube Dev: раунд на $15,5 млн от Decibel, Bain Capital, Eniac Ventures и Betaworks, притом что команда стартапа находится в России и стартап существовал в общем-то в стелс-режиме ограниченной публичности.

Второй пример того, что глобальный продукт можно делать откуда угодно, и внимание глобальных инвесторов придет.

BestDoctor: Российский insurtech-стартап BestDoctor привлек $26 млн от Winter Capital, VNV Global и страховой компании Uniqa. Я бы выделил эту сделку как пример того, что на российском рынке можно строить крупные бизнесы в хороших нишах, а также как надежду на то, что локальный венчурный рынок также будет мультиплицировать подобные истории успеха.

EBAC: EduTech-стартап с российскими корнями, который в этом году поднял раунд на $1,5 млн от Сергея Солонина, а потом еще один — на $11 млн от Baring Vostok, Begin Capital, A.Partners, клуба бизнес-ангелов Angelsdeck и Сергея Солонина.

Это важная сделка, потому что как минимум первый раунд сооснователи EBAC Андрей Анищенко (ex-основатель Skillbox), Александр Аврамов (основатель Британской высшей школы дизайна) и Павел Алешин (директор «Яндекс Вертикали») подняли очень быстро. То есть серийные предприниматели быстро получили деньги от инвесторов на новый проект — это суперсигнал другим предпринимателям.

Более того, EBAC — один из примеров экспорта технологий в нише, которая уже развита в России. И это не единственный пример в отрасли образования, поэтому хочется отметить отдельно — EduTech-стартапы с русскоязычными основателями еще всем покажут!

Maroo: финтех-стартап, который является примером классического выпускника YC и глобальных акселераторов. В считаные дни ребята собрали раунд на $3,8 млн от Y Combinator, Pioneer Fund, I2BF Global Ventures, Acrobator Ventures и ряда очень и очень крутых международных бизнес-ангелов.

Эта сделка для меня — пример того, что стартапы с русскоязычными основателями могут не только успешно проходить в глобальные акселераторы, но и еще закрывать сделки ультрабыстро, на уровне самых топовых выпускников программ.

Выходы: Отдельно я бы отметил, что этот год дал нечто большее, чем просто сделки — он дал качественные выходы.

Хотел бы выделить Nexters, которые вышли через слияние со SPAC. Это символ не только как такового качественного выхода, но и GameDev-потенциала русскоязычных команд. И среди прочих я бы выделил, конечно, ЦИАН, которые провели IPO буквально сразу же, как сорвалась сделка по их поглощению со стороны Avito. Снимаю шляпу перед командой, которая вела два таких сложнейших процесса параллельно!

Елена Волотовская

Глава фонда Softline Venture Partners

«Продолжает расти сектор быстрой доставки продуктов»

Вероятно, главная венчурная история года — это TradingView, российская платформа финансовой информации, которая привлекла $298 млн при оценке в $3 млрд. TradingView в 2011 году запустили выходцы из Ростова-на-Дону Константин Иванов и Денис Глоба.

Платформа показала впечатляющий рост: за полтора пандемийных года она нарастила аудиторию почти на 250%. Сейчас это самый популярный инструмент в мире для финансовых аналитиков и трейдеров с активной ежемесячной аудиторией в 30 млн пользователей.

Сервис монетизируется по модели подписки. За $14,95 в месяц пользователь может просматривать и строить биржевые графики, изучать финансовые отчёты, а также читать новости.

Продолжает расти сектор быстрой доставки продуктов, в котором стартапы с российскими корнями хорошо заметны. На разные рынки вышло более десятка компаний с российскими корнями: Master Delivery, Buyk, 1520, Fridge no More, Food Rocket, Yalla Market, OmniGo, Get Faster, Vembla и другие.

В Канаде стартовал Tiggy, который намерен фокусироваться как раз на локальном рынке. Компания привлекла $6,1 млн от консорциума инвесторов, среди которых — известный в России предприниматель Оскар Хартманн.

Дубайский сервис экспресс-доставки продуктов Yalla Market привлек $2,3 млн от Dubai Angel Investors при оценке компании в $10 млн.

Немецкий продуктовый онлайн-ритейлер с экспресс-доставкой GetFaster привлёк $8,5 млн от ряда европейских фондов и инвест-сообщества Angelsdeck.

Игорь Калошин

Сооснователь и CEO клуба венчурных инвесторов AngelsDeck

«Наиболее перспективны проекты, которые от pre-seed-раунда до seed-раунда вырастают в пять раз»

Любой проект на венчурном рынке оценивается прежде всего исходя из двух взаимосвязанных параметров — венчурного темпа и оценки. Идеальный венчурный темп предполагает рост оценки по формуле 5-3-3-3-2-2-2.

Таким образом, наиболее перспективными на ранней стадии являются проекты, которые от pre-seed-раунда до seed-раунда вырастают в пять раз.

В дальнейшем по такой формуле за три года они должны вырасти в 27 раз, а следующие три года увеличиваться в оценке еще в два раза за каждый период. Именно за проекты, близкие к такому темпу, бьются инвесторы.

Конечно, это идеальная формула, и предсказать с полной уверенностью, какие сделки в итоге дойдут до финиша с соответствующим мультипликатором, невозможно. Тем не менее, если говорить о том, какие проекты считать наиболее перспективными, то ответом может быть — те, которые соответствуют такому темпу и при этом близки к финишу.

В 2021 году инвесторы уделяли особое внимание тем проектам, которые не зависят от географических границ и закрывают потребности пользователей вне зависимости от их локации — к ним можно отнести стартапы из сферы edtech, retailtech и foodtech.

Например, можно выделить retailtech-проект русскоязычных фаундеров GetFaster, который был запущен в январе 2021 года в Дюссельдорфе. Стартап собрал сначала 1,5 млн евро инвестиций на pre-seed и затем 7,5 млн евро на seed-раунде.

Несмотря на то, что проект еще в начале пути, уже сейчас по существующему traction можно предполагать, что он сможет выдержать венчурный темп, близкий к вышеупомянутой формуле.

Константин Виноградов

Инвестиционный директор Runa Capital

«Open source стал глобальным мейнстримом»

На мой взгляд, сделка года — это однозначно Clickhouse.

Во-первых, как и Nginx, это замечательный пример создания перспективного глобального B2B-бизнеса на основе популярного open source проекта с российскими корнями. Алексею Миловидову и его команде удалось создать базу данных с международным признанием, № 1 по количеству активных OS-контрибьюторов в мире.

Во-вторых, это еще одно подтверждение, что, в отличие от 2011 года (год основания Nginx), сейчас open source практически стал глобальным мейнстримом. На российском рынке эту сферу до сих пор слабо понимают, но оценка в $2B при, вероятно, полном отсутствии выручки может проявить интерес локальных инвесторов к теме.

Наконец, это уникальный тип стартапа — технологический спин-офф «Яндекса» при участии внешних финансовых партнеров. Возможно, в будущем мы увидим еще больше интересных историй для глобального рынка, построенных на основе разработок «Яндекса».

Евгений Каюмов

Серийный предприниматель, инвестор и сооснователь SOAX и BFG Advisors

«У Acronis есть средства для развития инфраструктуры и поглощения перспективных решений»

Acronis — редкий пример компании-единорога с мощными российскими корнями, поэтому следить за её победным шествием по инвестиционным раундам лично мне интересно.

За полтора года оценка компании выросла в два с половиной раза (с $1 млрд до $2,5 млрд). По словам основателя Сергея Белоусова, пандемия повлияла на Acronis «скорее положительно», ускорив переход клиентов на модель сервис-провайдеров. Всё идёт к тому, что в ближайшие два года компания выйдет на биржу.

В новом раунде 2021 года Acronis собирала средства на маркетинг, поддержку сети партнёров, продвигающих решения компании, и расширение штата инженеров в Болгарии, Израиле, Сингапуре, Румынии и США. Представители Acronis также озвучивали в числе приоритетов планы по дальнейшему поиску активов для поглощения, которые помогут компании в её «миссии по защите данных в любых системах».

Действительно, в последние несколько лет Acronis сместила акцент с простого резервного копирования на комплексную киберзащиту данных, а в сентябре 2021 года даже переименовала свой продукт для домашних пользователей из привычного Acronis True Image в Acronis Cyber Protect Home Office. Именно это направление сейчас приносит компании основной доход и обеспечивает её стремительный рост.

По прошествии полугода можно посмотреть, на что Acronis уже направила привлечённые деньги. После майской новости о получении инвестиций стало известно о заключении партнёрских соглашений с двумя B2B-разработчиками ПО для удалённого управления Mac- и iOS-устройствами и хранящейся на них информацией — Jamf и Addigy. Таким образом компания расширяет свои решения в сфере кибербезопасности на экосистему Apple.

Если говорить о прогнозах, я уверен, что в будущем, завоевав рынок облачной безопасности, Acronis будет особенно активно развиваться в области обработки естественного языка. Технология на основе машинного обучения необходима клиентам компании для эффективного поиска при растущем количестве файлов.

NLP (Natural Language Processing) требует всего трёх вещей: данных, вычислительных мощностей и денег. Деньги привлечены, вычислительные мощности есть у самой Acronis. Остался вопрос агрегации больших данных для построения онтологий.

Вероятно, в дальнейшем Acronis будет присматриваться к проектам по сбору массива лингвистических данных, которые должны объединять легко извлекаемую логику прогрессии обучения языку и возможность постоянного пополнения контента пользователями. У компании теперь есть средства для развития инфраструктуры и поглощения наиболее перспективных решений.

Егор Гурьев

CEO Playkey и основатель Enaza Group

«Экзитов среди российских ИТ-компаний немного»

Я сразу отмёл все сделки, которые связаны с раундами инвестиций — это естественный процесс, кому-то дают больше, кому-то меньше. Я сам привлекал инвестиции, и то, что ты поднял раунд, ещё ничего не значит, это ещё не успех твоей компании, это ты отдал долю в компании, а инвестор отдал деньги.

Никто из вас ещё не заработал, вы пока оба потеряли. Особенно контрастно, когда о своих инвестициях пишут сами инвесторы: круто, вас можно поздравить, что вы сегодня стали беднее, а дальше будет видно.

Поэтому я рассматриваю только экзиты. Экзиты — это показатель успеха компании, что она кому-то нужна, что ее боятся, а именно страх движет крупными покупателями: они опасаются, что их лидерство будет подорвано.

А вот экзитов среди российских ИТ-компаний немного, тут можно рассуждать долго, почему, но сейчас мы не про это.

Я считаю, что нужно отметить «Сбер» с его сделками — «Сбер.Звук», «Госуслуги», 2ГИС. Почему это важно? В России появился стратег, который готов выкупать стартапы, а значит, инвесторы в российских компаниях получили возможность заработать.

Спросите ведь — и раньше были сделки, например, «Яндекс» купил Foodfox. Да, были, но теперь процесс стал значительно более конкурентным, это даст мотивацию для предпринимателей запускать проекты в России, а для инвесторов — вкладываться.

Ирина Калкина

Руководитель технологической практики Korn Ferry в России, эксперт в формировании управляющих команд для российских компаний в сфере венчура и Tech-индустрии

«Надо держать в фокусе вопрос формирования топ-команды управленцев»

Российский венчур летит вперёд и вверх. Сегодня на нашем рынке можно встретить абсолютно уникальные проекты. Например, совершенно фантастические результаты демонстрирует сервис такси inDriver, который в сентябре стал единорогом.

Компания во главе с Арсеном Томским привлекла в начале 2021 г. $150 млн от инвестфондов первого эшелона Insight Partners, Bond Capital и General Catalyst, а общая оценка в ходе последнего раунда инвестиций составила $1,23 млрд.

Компания основана на четких ценностях, топ-менеджмент растет вместе с уровнем задач, но космические планы требуют заимствования экспертизы на рынке.

Кроме того, очень мощно выступает Nexters — компания входит в пятерку крупнейших независимых производителей мобильных игр в Европе. Ребята отметились привлечением более $350 млн только в первой половине 2021 года, а затем стали публичной компанией, успешно выйдя в августе на NASDAQ через слияние с компанией-пустышкой Kismet Acquisition One.

Ли Якокка, бывший CEO Ford, говорил: «Основой любого бизнеса являются люди, продукт и прибыль. На первом месте — люди. Без первого вам мало что удастся сделать с двумя другими аспектами». От квалификации, неравнодушия и амбиций членов команды зависит всё.

Нередки случаи, когда перспективные стартапы или знаковые Tech-компании останавливались в шаге от статуса единорога не в силах преодолеть заветный барьер, а затем стремительно откатывались вниз.

Основная причина подобных неудач — опять же люди. Не те и не на своих местах. Поэтому основателям, инвесторам и СЕО компаний в сфере венчура всегда надо держать в фокусе вопрос формирования топ-команды управленцев и их преемственности. Только так можно достичь великих целей.

Алексей Мосолов

Основатель Baza VC

«InDriver — вдохновляющий единорог уходящего года»

Для себя я выделяю онлайн-сервис заказа автомобилей InDriver. Это пример компании, которая смогла сказать свое слово в такой, казалось бы, устоявшейся индустрии как ride-hailing.

100 млн пользователей в 546 городах из 34 стран. В этом году компания привлекла $150 млн по оценке в $1,23 млрд.

В 2013 году начинался как сервис локального такси в Якутске, а сегодня метит стать глобальной мультивертикальной платформой peer-to-peer сделок. Вдохновляющий единорог уходящего года.