Китайского генетика осудили на три года за изменение генома человека

Суд города Шэньчжэнь на юге КНР приговорил ученого-генетика Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и 3 млн юаней штрафа (около $422,5 тысяч) за эксперимент, в ходе которого родились первые в истории генномодифицированные дети. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Ученый уверял, что путем воздействия на один из генов создал генномодифицированных людей, невосприимчивых к ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей.

Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование, сообщала, что Хэ Цзянькуй действовал самостоятельно на собранные им самим деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он непременно понесет ответственность.

По делу о незаконном редактировании генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК, проходят еще двое ученых — Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу.

Чжан Жэньли приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 млн юаней ($140,8 тысяч), а Цинь Цзиньчжоу — к 1 году и 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней ($70,4 тысячи).

Хэ Цзянькуй еще в 2016 году на собственные средства привлек сообщников и использовал технику, уровень безопасности и эффективности которой до сих пор неясны, и осуществил официально запрещенный в стране эксперимент по модификации ДНК.

Для того чтобы найти участников для эксперимента, Хэ Цзянькуй подделал заключение этической экспертизы и с марта 2017 года по ноябрь 2018 года привлек 8 пар добровольцев, в которых мужчины были больны ВИЧ, а женщины нет. В итоге забеременели 2 женщины.

К моменту, когда история получила широкий резонанс, родились только две девочки – Лулу и Нана, а позже на свет появился еще один ребенок. Судьба, состояние и местонахождение детей неизвестны.

Фото: China Daily