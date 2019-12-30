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Истории

Китайского генетика осудили на три года за изменение генома человека

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Суд города Шэньчжэнь на юге КНР приговорил ученого-генетика Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и 3 млн юаней штрафа (около $422,5 тысяч) за эксперимент, в ходе которого родились первые в истории генномодифицированные дети. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Китайского генетика осудили на три года за изменение генома человека

Ученый уверял, что путем воздействия на один из генов создал генномодифицированных людей, невосприимчивых к ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей.

Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование, сообщала, что Хэ Цзянькуй действовал самостоятельно на собранные им самим деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он непременно понесет ответственность.

По делу о незаконном редактировании генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК, проходят еще двое ученых — Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу.

Чжан Жэньли приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 млн юаней ($140,8 тысяч), а Цинь Цзиньчжоу — к 1 году и 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней ($70,4 тысячи).

Хэ Цзянькуй еще в 2016 году на собственные средства привлек сообщников и использовал технику, уровень безопасности и эффективности которой до сих пор неясны, и осуществил официально запрещенный в стране эксперимент по модификации ДНК. 

Для того чтобы найти участников для эксперимента, Хэ Цзянькуй подделал заключение этической экспертизы и с марта 2017 года по ноябрь 2018 года привлек 8 пар добровольцев, в которых мужчины были больны ВИЧ, а женщины нет. В итоге забеременели 2 женщины.

К моменту, когда история получила широкий резонанс, родились только две девочки – Лулу и Нана, а позже на свет появился еще один ребенок. Судьба, состояние и местонахождение детей неизвестны.

Фото: China Daily

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