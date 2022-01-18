Всего за пять шагов: как найти сооснователя из IT-сферы

Именно поэтому так трудно найти сооснователя среди IT-специалистов. Тем не менее есть способы их привлечь — и это можно сделать всего за пять шагов.

Немногие готовы рискнуть и начать собственное дело. Среди разработчиков таких людей еще меньше. Как правило, человек, имеющий склонность к предпринимательству, быстро вырастает из программиста до топ-менеджера или же покидает компанию ради собственного проекта.

Понять психологию хороших IT-разработчиков

Рынок переполнен компаниями, которые предлагают хорошую зарплату за относительно простую работу. В большинстве случаев она позволяет покрывать не только базовые потребности. При этом программисты редко бывают жадными, а их главная мотивация — обычно не деньги. Как правило, они не стремятся свернуть горы ради мнимых миллионов.

Таким образом, между двумя основателями может возникнуть недопонимание, если первый (предприниматель) готов идти на риск ради больших денег, а второй (разработчик) не любит рисковать и уже удовлетворяет все свои потребности. Различие мировоззрений может стать основой надежного бизнеса, но для начала необходимо прийти к соглашению.

Предприниматель, вероятно, подумает, что ему просто попался ленивый человек: «Я предложил ему способ зарабатывать миллионы, если он приложит хоть какие-то усилия! Но он отказывается и предпочитает работать за сотни тысяч!».

Разработчик, в свою очередь, посчитает, что предприниматель — очередной желающий получить за бесплатно работу, за которую нормальные люди обычно предлагают шестизначные суммы. Чтобы два таких основателя успешно взаимодействовали, важно понять это различие.

Придать проекту ценность

Многие опытные инженеры с развитыми мягкими навыками могут стать хорошими сооснователями. Но они должны видеть, что ваша идея стоит того, чтобы бросить свою комфортную работу ради нее.

Это значит, что разработчик должен получить какую-либо выгоду в случае провала проекта. Например, впечатляющий пункт в резюме или умение пользоваться перспективной технологией. Поэтому проект должен соответствовать хотя бы одному из этих условий (а лучше — всем сразу).

Короткая борьба — и потенциально большая выгода

Проект должен напоминать хакатон, а не тяжелую монотонную работу. К примеру, сообщите, что планируете разработать демо-версию продукта за четыре дня, показать ее инвесторам, получить финансирование и отправить в стартап-акселератор.

Затем, спустя месяц, вы рассчитываете, что стартап получит оценку в несколько миллионов, а после презентации инвесторам вы закроете посевный раунд. Пример также можно дополнить конкретными суммами. Так разработчик увидит возможные выгоды, но при этом ему нужно потратить на работу всего четыре дня.

Перспективные навыки

Если проект хорошо впишется в резюме технического сооснователя, то в будущем он сможет найти более высокооплачиваемую работу. Допустим, вы хотите создать приложение в стеке, который разработчик хочет изучить, но не может на своей текущей работе. Присмотритесь к таким областям, как машинное обучение, нейронные сети и блокчейн.

Вдохновляющая идея

Если ваша задумка способна сделать мир лучше, то разработчик будет мотивирован на ее реализацию.

Устранить неопределенности

Хороший сооснователь технологического стартапа должен уметь тестировать гипотезы, находить клиентов и привлекать инвесторов, а также продвигать и продавать продукт. Именно эти навыки нужно продемонстрировать разработчику, чтобы переманить его на свою сторону.

Таким образом, прежде чем начинать поиск сооснователя, нужно ответить на все эти базовые вопросы.

Какие факты говорят о том, что будущий продукт будет пользоваться спросом?

Какие стратегии будут использоваться для его продвижения?

Какова его юнит-экономика?

Каким образом продукт будет приносить доход и сколько на нем можно заработать?

Какие минимальные усилия нужно приложить, чтобы получить результат в ближайшем будущем?

Откуда брать инвестиции?

Как находить клиентов?

В чем конкурентное преимущество продукта?

Покажите, что от разработчика потребуется минимум технических усилий, а большинство неопределенностей уже устранены. Ему нужно знать, что он практически ничем не рискует, а прототип уже ждут платежеспособные пользователи.

Однако, если вы пока не можете ответить на эти вопросы, то вам нужно не искать сооснователя, а пройти онлайн-курсы по продажам и маркетингу, а также несколько лет попрактиковаться в подборе кадров.

Подготовить убедительную презентацию

На привлечение разработчика есть лишь несколько минут. Вот пара примеров, на которые можно опираться.

Плохой пример

Я придумал социальную сеть для любителей искусства. Мы создадим прототип и покажем его инвесторам. Пока не знаю, кому именно, но думаю, что кто-нибудь обязательно заинтересуется — сейчас они вкладываются во все подряд.

Мы получим финансирование, точно не меньше $200 тысяч, а затем начнем продвижение — это не сложно. Мы закупим онлайн-рекламу и найдем маркетолога. Идея востребована — все мои друзья сказали, что будут пользоваться приложением.

Хороший пример

Я создаю CRM-систему для строителей и работаю в этой сфере уже 10 лет. Я знаком со многими руководителями крупных строительных компаний и уже договорился с тремя организациями, которые протестируют пилотную версию. Одна из них внесла небольшой аванс.

Кроме того, я пообщался с несколькими фондами, заинтересованными в продукте, и одним стартап-акселератором, а знакомый дизайнер разработал базовый проект на четыре экрана. Мне нужна помощь хорошего разработчика, чтобы реализовать простой технический прототип. Если он окажется успешным, мы сможем открыть новый рынок на $12 млрд.

Обратиться к проверенным источникам специалистов

Вот несколько мест, где можно найти опытных разработчиков, готовых рисковать ради интересных проектов.

Хакатоны и онлайн-конкурсы. В них участвуют много активных и умных людей, которые любят свое дело и знают, как создать технический прототип за короткие сроки. К тому же у некоторых из них уже есть слаженная команда.

В них участвуют много активных и умных людей, которые любят свое дело и знают, как создать технический прототип за короткие сроки. К тому же у некоторых из них уже есть слаженная команда. Сообщества. Такие сайты, как HackerRank, Codility, Qualified и CodersRank, составляют рейтинг разработчиков и формируют сообщества.

Такие сайты, как HackerRank, Codility, Qualified и CodersRank, составляют рейтинг разработчиков и формируют сообщества. Встречи и конференции. Их посещают многие программисты, которые хотят продвигаться в карьерном плане.

Их посещают многие программисты, которые хотят продвигаться в карьерном плане. Аутстафферы. Такие организации набирают лучших специалистов в штат, а затем «арендуют» их для проектов компаний-заказчиков. Вы можете как связаться с тем, кто работает в интересующей вас сфере, так и просто нанять кого-нибудь.

Такие организации набирают лучших специалистов в штат, а затем «арендуют» их для проектов компаний-заказчиков. Вы можете как связаться с тем, кто работает в интересующей вас сфере, так и просто нанять кого-нибудь. Чаты в Telegram и Slack. Таких обсуждений великое множество, а в некоторых из них разработчики рассказывают о своих личных проектах (именно такие люди и могут стать сооснователями).

Таких обсуждений великое множество, а в некоторых из них разработчики рассказывают о своих личных проектах (именно такие люди и могут стать сооснователями). Github. Программисты, публикующие собственные библиотеки, также с большой вероятностью могут присоединиться к стартапу, если получат хорошее предложение.

Программисты, публикующие собственные библиотеки, также с большой вероятностью могут присоединиться к стартапу, если получат хорошее предложение. Ycombinator. Этот бизнес-акселератор предоставляет бесплатный сервис для поиска сооснователей.

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