Как использовать ИИ: 9 советов от руководителей известных компаний

С появлением ChatGPT люди по всему миру начали применять языковые модели в личной и профессиональной жизни. Самые влиятельные бизнес-лидеры — не исключение. Рассказываем, как руководители Google, Microsoft и других крупных компаний используют ИИ.

Дженсен Хуанг — основатель и CEO Nvidia

Почти каждый день использует Perplexity AI

В феврале этого года в интервью для Wired CEO Nvidia рассказал, что проводит исследования с помощью Perplexity AI — поисковой системы на базе ИИ. Он привел пример того, как Perplexity AI помогает узнать последние достижения в области компьютерного открытия лекарств.

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«Нужно сформулировать общую тему так, чтобы создать структуру, — объяснил он. — На основе этой структуры можно задавать все более конкретные вопросы».

Хуанг рассказал, что также пользуется ChatGPT от OpenAI.

Лиза Су — CEO AMD

Использует Copilot от Microsoft, чтобы «подводить итоги встреч» и «отслеживать действия»

Су не считает, что ИИ-ассистент от Microsoft идеален. «Он не очень хорошо пишет за меня письма, — сказала CEO AMD (конкурента Nvidia) во время выступления на SXSW в марте 2024 года. — Я не использую его для этого».

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Сатья Наделла — CEO Microsoft

ChatGPT объясняет ему немецкую философию и персидскую поэзию

Наделла рассказал, что ChatGPT помогает ему разобраться в сложных текстах таких философов, как Мартин Хайдеггер.

«Помню, как мой отец пытался читать Хайдеггера, когда ему было за сорок, и ему это трудно давалось, и я тысячу раз пытался это сделать, но не смог, — сказал CEO Microsoft в подкасте Freakonomics Radio в июне 2023 года. — Но должен признаться: попросить ChatGPT или Bing кратко изложить Хайдеггера — лучший способ читать Хайдеггера».

Наделлу также впечатлило то, как чат-бот переводит стихи. Он сказал, что его любимый запрос — попросить ChatGPT перевести произведения персидского поэта Руми с урду на английский.

«Самое интересное то, что он передает глубину поэзии, — сказал он. — Каким-то образом в этом скрытом пространстве он находит смысл, выходящий за рамки слов и перевода. Это просто потрясающе».

Винод Хосла — венчурный капиталист

Использовал ChatGPT, чтобы сочинить рэп для свадьбы дочери

«Я написал то, что хотел сказать ей, отправил это в ChatGPT с запросом: “Сочини на основе этого рэп”», — рассказал Хосла в X (бывший Twitter) в октябре 2023 года. Затем инвестор отправил этот текст в генератор музыки.

Хосла основал Khosla Ventures — венчурный фонд, который инвестирует в стартапы в области ИИ, чистых технологий и биомедицины, а также других секторов.

Сэм Альтман — CEO и основатель OpenAI

Переводит и пишет тексты с помощью чат-бота своей компании

В августе 2023 года Альтман рассказал Bloomberg, что ChatGPT помогал ему переводить тексты во время мирового тура, в ходе которого он обсуждал будущее ИИ. За три месяца он посетил такие страны, как Израиль, Иордания, Катар, ОАЭ, Индия и Южная Корея.

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По словам основателя OpenAI, инструмент помогает ему «писать быстрее» и «больше думать». «Я считаю, что он может стать суперпомощником во всей моей когнитивной работе», — сказал он.

Сундар Пичаи — CEO Google

Использовал языковую модель, чтобы вместе с сыном пообщаться с планетой Плутон

В марте 2023 года в подкасте Hard Fork от New York Times Пичаи рассказал, что попросил LaMDA, одну из первых моделей диалогового ИИ Google, отвечать от имени планеты Плутон. В ходе разговора модель сообщила Пичаи и его сыну, что Плутон «очень одинок», потому что находится далеко в космосе.

Он также спросил у LaMDA, что подарить отцу на 80-летие. В ответ модель предложила сделать семейный фотоальбом. По словам Пичаи, общение с ИИ помогает пробудить воображение.

В декабре 2023 года Google представила Gemini — языковую модель, способную генерировать текст и фотографии по запросам.

Уоррен Баффет — инвестор и миллиардер

С помощью ChatGPT переводил песню Фрэнка Синатры My Way на испанский язык

Председатель Berkshire Hathaway, похоже, доволен результатом. В разговоре с CNBC в апреле 2023 года Баффет рассказал, что уже «через две секунды песня готова», и она «рифмуется.

Хотя миллиардер признал, что ChatGPT может сэкономить время, он сомневается в том, что технология положительно повлияет на общество. «Я считаю ее выдающейся, но не знаю, принесет ли она пользу», — сказал он.

Тим Кук — CEO Apple

Использует ChatGPT в личных целях

Кук не уточнил, в чем именно помогает чат-бот. Однако в интервью CNBC в июне 2023 года CEO Apple отметил, что видит потенциал технологии и несколько уникальных способов ее применения.

Apple, похоже, отстает от других представителей бигтеха с точки зрения ИИ. Ожидается, что компания обсудит свои проекты в этой области во время конференции разработчиков в июне.

Марк Цукерберг — CEO Meta*

Создал личного ИИ-ассистента Jarvis, который управляет разными технологиями в его доме

Как рассказал Цукерберг в своем блоге, еще в 2016 году Jarvis контролировал освещение, бытовую технику, температуру, музыку и системы безопасности в его доме. CEO также сказал, что ИИ-помощник взаимодействует с его телефоном и компьютером и может изучать новые слова и понятия.

В июле 2023 года Meta* открыла для некоторых пользователей Llama-2 — большую языковую модель, подобную GPT от OpenAI. С тех пор компания выпустила умные очки Ray-Ban на базе ИИ и чат-боты с личностями знаменитостей. Сейчас она работает над своей самой продвинутой моделью Llama-3.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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