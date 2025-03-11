15 лучших конструкторов для создания чат-ботов с наглядными примерами
Сейчас растёт спрос на внедрение в разные сферы бизнеса чат-ботов. Компании используют эти программы для автоматизации процессов, проведения транзакций, привлечения подписчиков. Оптимизировать внедрение ПО позволяют специальные сервисы для создания чат-ботов.
В статье собрали список конструкторов, в которых можно создать чат-ботов, которые пригодятся в разных отраслях бизнеса, от финтех до e-commerce.
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Содержание
Сервисы для создания чат-ботов
Тенденцией последних лет стало широкое применение чат-ботов, которые позволяют оптимизировать коммуникационные процессы. Программы с искусственным интеллектом улучшают коммуникацию, направляют ответы на вопросы онлайн через сайты, мессенджеры, мобильные приложения. Автоматизировать настройку ПО, сократить расходы позволяют сервисы, с помощью которых создать бота может даже человек без навыков программирования.
Платформы используются, чтобы:
- реализовывать маркетинговые кампании;
- снизить нагрузку на техподдержку;
- собирать данные о покупателях;
- настраивать платежи;
- верстать и публиковать контент;
- анализировать портрет ЦА маркетплейса, интернет-магазина;
- отслеживать статус заявок;
- готовить расписания.
В списке конструкторов фигурируют:
- BotFather,
- DialogFlow,
- Quirobot,
- Flow XO,
- SaleBot,
- BotMan,
- KonverBot,
- BotSify,
- AimyLogic,
- BotKits,
- ManyBot,
- ChatForma,
- LeadTex,
- BotMan,
- BotMother,
- BotHelp.
При выборе сервиса важно учитывать:
- простоту использования;
- удобство интерфейса;
- функциональность;
- настройки;
- стоимость подписки;
- наличие тестового периода;
- возможность интеграции с другими онлайн-платформами;
- отзывы;
- качество техподдержки;
- наличие готовых шаблонов;
- многоканальность.
BotFather
Сервис для разработки ботов в «Телеграме» позволяет настроить коммуникации по заданным сценариям. Знание языков программирования для использования BotFather не нужны — вся работа ведётся непосредственно в мессенджере. Чтобы запустить программу, достаточно найти аккаунт @BotFather и нажать кнопку «Запустить».
BotFather решает следующие задачи:
- программа может отвечать на вопросы о продукте или услугах;
- можете интегрировать свои рекламные коммуникации в программу, оповещая подписчиков о своих акциях;
- можно использовать программу для онбординга новых сотрудников, обучения и проведения аттестаций;
- бот может принимать заказы, а также оповещать покупателей об их статусе;
- можно настроить интеграцию с платёжными системами и принимать платежи прямо через «Телеграм»;
- интеграции по API позволяет расширить функционал — например, подтягивая в него информацию из вашей CRM.
Доступ к BotFather бесплатен для всех пользователей «Телеграм».
Dialogflow
Платформу от Google можно использовать для создания чат-ботов или виртуальных ассистентов. Помимо настройки сценариев, Dialogflow открывает возможности для обучения моделей и аналитики, поэтому созданные боты общаются с покупателями максимально нативно, подстраиваясь под запросы. Платформа поддерживает русский язык
Стоимость подписки составляет $600, но есть бесплатный тариф с ограниченными возможностями.
Quriobot
Этот сервис позволяет создавать ботов, подходящих для большинства бизнес-задач: анкетирование, рассылка информации, техподдержка, запись на приём. Quriobot поддерживает омниканальность: менеджеры могут вести диалог в удобном для заказчика мессенджере. При этом данные не теряются.
Сконструировать алгоритм можно самостоятельно: в конструкторе доступны 15 стандартных модулей для поддержания диалога. Если требуется разработка более сложной модели, можно заказать у разработчика сборку — эта услуга стоит от € 250 до € 1500 без учёта подписки.
До 500 диалогов в месяц можно открывать бесплатно. Стоимость тарифов для компаний — от $14 до $150 в месяц в зависимости от количества часов.
Flow XO
С помощью Flow XO можно создавать чат-боты для многоканальной торговли. Сервис интегрируется с разными мессенджерами (Telegram, WhatsApp), социальными сетями, инструментами e-commerce. Структура программ с ИИ позволяет настраивать диалоги с ЦА, собирать контактные данные, принимать платежи, информировать покупателей о преимуществах товаров, услуг, отвечать на простые вопросы.
Доступен тестовый период с количеством подписчиков до 500. После оформления платной подписки за $19-25 клиентам предоставляют техподдержку, интеграцию с CRM, шаблоны и другие расширенные функции.
SaleBot
Конструктор чат-ботов с интерфейсом на русском языке позволяет настраивать общение в социальных сетях и мессенджерах, интегрировать программы с CRM-системами, адаптировать их под разные требования бизнеса. Сервис с модульной структурой содержит готовые шаблоны, карточки товаров, сценарии диалогов.
SaleBot позволяет создавать чат-боты для:
- рассылки уведомлений;
- мониторинга ЦА;
- сбора контактных данных;
- анализа пользовательского поведения;
- определения популярных запросов;
- автоматизации заказов;
- оформления каталогов товаров;
- информирования покупателей;
- отправки и получения аудиофайлов, видео, документов;
- проведения транзакций.
На сайте есть тестовый период для знакомства с функциями онлайн. Стоимость подписки — от 990 рублей в месяц.
KonverBot
Российский конструктор по созданию чат-ботов в Telegram, Viber, «ВКонтакте», на сайтах компаний. Платформа позволяет улучшить коммуникацию с клиентами, повысить конверсию, автоматизировать приём заказов, оплаты и другие бизнес-процессы. Для бизнеса доступен конструктор с набором тематических шаблонов, возможны настройки под задачи компании.
В системе есть макеты для:
- интернет-магазинов;
- блогов;
- сайтов услуг;
- лендингов;
- резюме, анкет;
- организации мероприятий.
На платформе можно онлайн отслеживать статистику количества:
- диалогов,
- вопросов техподдержке,
- заявок,
- открытий бота,
- сессий,
- транзакций,
- просмотров по типу устройств,
- результативности общения.
Доступна интеграция с «Яндекс Метрикой», RoiStat, Google Analytics. Можно попробовать KonverBot в тестовом режиме в течение 3 дней. Далее цена подписки — от 1 тыс. рублей в месяц.
BotSify
BotSifi легко интегрируется с соцсетями, мессенджерами. Интерфейс англоязычный. Подходит для проектов с выходом на международную аудиторию. Доступны настройка ПО на 190 языков, оптимизация диалогов с пользователями компании, сбор аналитики и пр.
Фото в тексте: Freepik
На сайте есть тестовый период на 2 недели. Стоимость подписки — от $49-149 в месяц. С ростом аудитории за каждую 1 тыс. подписчиков стоимость возрастает на $10. В BotSify предусмотрена опция разработки программ с искусственным интеллектом под задачи бизнеса. Цена услуги — от $199 в месяц.
AimyLogic
Сервис для создания чат-бота с ИИ от российского разработчика. Содержит систему модулей для настройки программ онлайн, шаблоны, готовые сценарии общения, рассылок, посадочных страниц, инструменты аналитики, сбора статистики.
Предусмотрены автоматизация заполнения карточек и работы с базами данных, возможность интеграции с CRM, адаптации под запросы бизнеса, приёма заказов и оплаты, отправки сообщений подписчикам, консультации служб техподдержки. Есть тестовый период для знакомства с платформой. В AimyLogic представлена широкая линейка тарифных планов (StartUp, Growth Optimal, Premium). Стоимость подписки — от 990 рублей в месяц.
BotKits
Российский сервис для работы с соцсетями, мессенджерами, маркетплейсами и другими сторонними системами. Для настройки требуются базовые знания программирования. Конструктор функционирует на базе открытого кода, встроенной CRM и пользовательских библиотек. Помимо бесплатных опций пользователям предлагают разработать боты под запросы бизнеса.
Возможности онлайн-сервиса:
- настройка сценариев общения,
- оформление заказов,
- проведение транзакций,
- запуск цепочек сообщений,
- интеграция с CRM,
- подготовка базы данных.
Минимальный тариф — от $25 ежемесячно.
ManyBot
Сайт для создания чат-ботов в Telegram имеет удобный визуальный редактор для настройки интерактивных меню на 6 языках, блоков для общения с клиентами. Платформа бесплатная, подходит для начинающих пользователей, частных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.
В базовый набор функций входят:
- отправка фото, видео, текстовых файлов;
- автопостинг с X (бывший Twitter), RSS;
- управление командами;
- подготовка форм для заказов;
- ответы на ключевые запросы;
- запуск рассылки;
- автоматическое заполнение карточек товаров;
- интеграция с CRM, текстовыми и графическими редакторами;
- техподдержка для пользователей.
ChatForma
Онлайн-конструктор ChatForma содержит системы модулей, шаблоны, автоворонки, ответы пользователям, возможности для запуска рассылки или сбора аналитики.
С помощью ChatForma можно автоматизировать сбор контактных данных, оформление заказов, заполнение товарных карточек, посадочных страниц, а также подключить CRM. На платформе есть шаблоны, готовые сценарии, алгоритмы общения с пользователями.
На сайте представлены инструкции по оформлению, база знаний по работе с ИИ, готовые ответы по техническим вопросам. Работает служба технической поддержки. Доступен тестовый период до 2 недель. Стоимость подписки — 1,5-2 тыс. рублей ежемесячно. При увеличении аудитории за каждые 100 тыс. пользователей требуется доплачивать 10 тыс. рублей в месяц.
LeadTex
Сервис позволяет автоматизировать коммуникации в WhatsApp, «Телеграм», «ВКонтакте». В этом конструкторе с удобным и простым интерфейсом 60 блоков, до 20 интеграций (с ПО «Битрикс24», AMOcrm, соцсетями, редакторами).
Начинающим пользователям доступна база данных с видеоуроками, кейсами, инструкциями. Сервис отличается встроенной CRM, инструментами сбора сведений, анализа конверсии.
С помощью LeadTex можно:
- организовать онлайн-продажи;
- вести учёт клиентской базы;
- настроить общение с клиентами по сценариям;
- запускать воронки продаж;
- оформлять карточки товаров по шаблонам;
- автоматизировать рассылки;
- собирать данные статистики.
LeadTex — сервис с бесплатной тестовой версией на 1 неделю. Цена ежемесячной подписки — от 900 рублей. Доступен заказ пакета услуг от LeadTex с услугами персонального менеджера.
BotMan
Российский сервис подходит для начинающих пользователей и опытных программистов.
Предусмотрен тестовый период после регистрации на сайте. Подписка стоит от 390 рублей в месяц.
В основной набор функций BotMan входят:
- разработка ботов под бизнес-задачи;
- тестирование, проведение опросов среди подписчиков;
- сбор контактной информации;
- оформление рассылки;
- отправка видео-, аудиофайлов, текстов;
- настройка общения с заказчиками по скриптам;
- сбор статистики по популярным запросам, продуктам.
BotMother
Сервис состоит из системы модулей, базы данных с шаблонами, сценариями. В конструкторе предусмотрена техподдержка.
BotMother интегрируется с платежными системами и подходит для оптимизации работы интернет-магазинов, маркетплейсов, других вариантов малого и среднего бизнеса.
С помощью платформы можно:
- настроить автоответы;
- запустить email-рассылку;
- автоматизировать отправку уведомлений;
- создавать цепочки сообщений;
- передавать видео, текстовые материалы;
- собирать контакты;
- упростить заполнение карточек товаров;
- подключить «Робокассу» и другие платёжные системы;
- настроить считывание QR-кодов;
- подключить интеграцию с CRM;
- анализировать статистику коммуникаций.
Стоимость составляет от 2,4 тыс. рублей в месяц. За тариф с расширенной функциональностью требуется платить до 16,5 тыс. рублей ежемесячно.
BotHelp
Онлайн-сервис для создания бота для Telegram подходит для пользователей без навыков программирования.
С помощью простого интерфейса специалисты могут настроить систему на основе встроенных модулей, базы данных, готовых шаблонов, скриптов для общения с заказчиками. На сайте есть готовые решения для организации викторин, вебинаров для подписчиков каналов в мессенджерах.
На платформе BotHelp доступны шаблоны каталогов товаров, образцы для сбора лидов. В конструкторе есть инструменты для повышения охватов, выстраивания диалога с клиентами, сбора детальной аналитики, отслеживания трафика, управления контактами.
После покупки доступа можно настроить автоворонки, интеграцию с платёжными системами, запустить ответы клиентам по ключевым словам. Пользователи могут обращаться в службу техподдержки.
Корпоративным заказчикам BotHelp полагаются индивидуальные опции:
- организация онлайн-трансляций;
- разработка и установка программ с ИИ «под ключ»;
- обучение персонала;
- сегментация клиентов;
- консультации персонального менеджера;
- автоматизация управленческих процессов бизнеса;
- настройка с применением ИИ под направления деятельности.
Предусмотрен тестовый период на 2 недели. Стоимость составляет от 1,2 тыс. рублей в месяц. За корпоративный тариф нужно платить от 129 тыс. рублей ежемесячно.
Примеры сценариев
При выборе сервисов для создания чат-ботов требуется определить функционал, назначение программы с ИИ. Важно учитывать направление деятельности, торговое предложение, статистику популярных вопросов, цепочек действий, алгоритмы и разработать сценарий общения с клиентами. Схема коммуникации, нюансы приёма оплаты зависят от сферы обслуживания, масштаба бизнеса.
Разработка скрипта для организации продаж на маркетплейсе включает:
- анализ ЦА;
- сбор контактов;
- оповещение клиентов о поступлении товаров;
- информирование о характеристиках продукции;
- помощь с добавлением товаров в корзину;
- оформление заказа;
- проведение оплаты;
- сообщение о сходных товарах;
- отправку новостей компании о новых поступлениях.
Вариант скрипта в образовательной сфере:
- информирование о направлениях обучения;
- предоставление материалов;
- инструктаж о правилах, действующих на онлайн-платформе или в офлайн-учреждении;
- ответы на вопросы потенциальных клиентов;
- предоставление интерактивных заданий, тестирование платформы;
- оформление покупок и приём оплаты;
- отправка учебных материалов;
- проверка работ, рекомендации;
- уведомление о предстоящих заданиях/уроках.
Сценарий для бота в туристическом бизнесе (бронировании отелей):
- информирование о местоположении гостиницы;
- рассылка с правилами проживания, возможностями отдыха;
- сообщение о видах доступных номеров;
- помощь в оформлении брони номера;
- проведение оплаты;
- рассказ о дополнительных услугах.
Вариант для медицинской сферы:
- оформление записи на приём к врачу;
- информирование о дате посещения и правилах клиники;
- рассылка с советами по лечению симптомов;
- напоминание о будущих визитах;
- сообщение о прописанных врачом рецептах.
Скрипт для банка:
- информирование о персональных предложениях;
- помощь в проверке баланса расчётного счёта;
- сообщение о транзакциях за отчётный период;
- ответ на технические вопросы;
- помощь с проведением платежей;
- информирование о ставках по вкладам, кредитных предложениях.
Вариант для сфер общественного питания:
- информирование о меню, графике работы, условиях ресторана;
- рекомендации по сезонным блюдам;
- рассылка уведомлений о снижении цен, спецпредложениях;
- помощь в оформлении доставки;
- сообщение об изменениях в графике работы.
Чат-боты ИИ также широко используются в маркетинге, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, онлайн-кинотеатрах, на государственных платформах, в отделах продаж, управлении персоналом, финансовом консультировании.
Фото на обложке: Freepik
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