15 лучших конструкторов для создания чат-ботов с наглядными примерами

В статье собрали список конструкторов, в которых можно создать чат-ботов, которые пригодятся в разных отраслях бизнеса, от финтех до e-commerce.

Сейчас растёт спрос на внедрение в разные сферы бизнеса чат-ботов. Компании используют эти программы для автоматизации процессов, проведения транзакций, привлечения подписчиков. Оптимизировать внедрение ПО позволяют специальные сервисы для создания чат-ботов.

Сервисы для создания чат-ботов

Тенденцией последних лет стало широкое применение чат-ботов, которые позволяют оптимизировать коммуникационные процессы. Программы с искусственным интеллектом улучшают коммуникацию, направляют ответы на вопросы онлайн через сайты, мессенджеры, мобильные приложения. Автоматизировать настройку ПО, сократить расходы позволяют сервисы, с помощью которых создать бота может даже человек без навыков программирования.

Платформы используются, чтобы:

реализовывать маркетинговые кампании;

снизить нагрузку на техподдержку;

собирать данные о покупателях;

настраивать платежи;

верстать и публиковать контент;

анализировать портрет ЦА маркетплейса, интернет-магазина;

отслеживать статус заявок;

готовить расписания.

В списке конструкторов фигурируют:

BotFather,

DialogFlow,

Quirobot,

Flow XO,

SaleBot,

BotMan,

KonverBot,

BotSify,

AimyLogic,

BotKits,

ManyBot,

ChatForma,

LeadTex,

BotMan,

BotMother,

BotHelp.

При выборе сервиса важно учитывать:

простоту использования;

удобство интерфейса;

функциональность;

настройки;

стоимость подписки;

наличие тестового периода;

возможность интеграции с другими онлайн-платформами;

отзывы;

качество техподдержки;

наличие готовых шаблонов;

многоканальность.

BotFather

Сервис для разработки ботов в «Телеграме» позволяет настроить коммуникации по заданным сценариям. Знание языков программирования для использования BotFather не нужны — вся работа ведётся непосредственно в мессенджере. Чтобы запустить программу, достаточно найти аккаунт @BotFather и нажать кнопку «Запустить».

BotFather решает следующие задачи:

программа может отвечать на вопросы о продукте или услугах;

можете интегрировать свои рекламные коммуникации в программу, оповещая подписчиков о своих акциях;

можно использовать программу для онбординга новых сотрудников, обучения и проведения аттестаций;

бот может принимать заказы, а также оповещать покупателей об их статусе;

можно настроить интеграцию с платёжными системами и принимать платежи прямо через «Телеграм»;

интеграции по API позволяет расширить функционал — например, подтягивая в него информацию из вашей CRM.

Доступ к BotFather бесплатен для всех пользователей «Телеграм».

Dialogflow

Платформу от Google можно использовать для создания чат-ботов или виртуальных ассистентов. Помимо настройки сценариев, Dialogflow открывает возможности для обучения моделей и аналитики, поэтому созданные боты общаются с покупателями максимально нативно, подстраиваясь под запросы. Платформа поддерживает русский язык

Стоимость подписки составляет $600, но есть бесплатный тариф с ограниченными возможностями.

Quriobot

Этот сервис позволяет создавать ботов, подходящих для большинства бизнес-задач: анкетирование, рассылка информации, техподдержка, запись на приём. Quriobot поддерживает омниканальность: менеджеры могут вести диалог в удобном для заказчика мессенджере. При этом данные не теряются.

Сконструировать алгоритм можно самостоятельно: в конструкторе доступны 15 стандартных модулей для поддержания диалога. Если требуется разработка более сложной модели, можно заказать у разработчика сборку — эта услуга стоит от € 250 до € 1500 без учёта подписки.

До 500 диалогов в месяц можно открывать бесплатно. Стоимость тарифов для компаний — от $14 до $150 в месяц в зависимости от количества часов.

Flow XO

С помощью Flow XO можно создавать чат-боты для многоканальной торговли. Сервис интегрируется с разными мессенджерами (Telegram, WhatsApp), социальными сетями, инструментами e-commerce. Структура программ с ИИ позволяет настраивать диалоги с ЦА, собирать контактные данные, принимать платежи, информировать покупателей о преимуществах товаров, услуг, отвечать на простые вопросы.

Доступен тестовый период с количеством подписчиков до 500. После оформления платной подписки за $19-25 клиентам предоставляют техподдержку, интеграцию с CRM, шаблоны и другие расширенные функции.

SaleBot

Конструктор чат-ботов с интерфейсом на русском языке позволяет настраивать общение в социальных сетях и мессенджерах, интегрировать программы с CRM-системами, адаптировать их под разные требования бизнеса. Сервис с модульной структурой содержит готовые шаблоны, карточки товаров, сценарии диалогов.

SaleBot позволяет создавать чат-боты для:

рассылки уведомлений;

мониторинга ЦА;

сбора контактных данных;

анализа пользовательского поведения;

определения популярных запросов;

автоматизации заказов;

оформления каталогов товаров;

информирования покупателей;

отправки и получения аудиофайлов, видео, документов;

проведения транзакций.

На сайте есть тестовый период для знакомства с функциями онлайн. Стоимость подписки — от 990 рублей в месяц.

KonverBot

Российский конструктор по созданию чат-ботов в Telegram, Viber, «ВКонтакте», на сайтах компаний. Платформа позволяет улучшить коммуникацию с клиентами, повысить конверсию, автоматизировать приём заказов, оплаты и другие бизнес-процессы. Для бизнеса доступен конструктор с набором тематических шаблонов, возможны настройки под задачи компании.

В системе есть макеты для:

интернет-магазинов;

блогов;

сайтов услуг;

лендингов;

резюме, анкет;

организации мероприятий.

На платформе можно онлайн отслеживать статистику количества:

диалогов,

вопросов техподдержке,

заявок,

открытий бота,

сессий,

транзакций,

просмотров по типу устройств,

результативности общения.

Доступна интеграция с «Яндекс Метрикой», RoiStat, Google Analytics. Можно попробовать KonverBot в тестовом режиме в течение 3 дней. Далее цена подписки — от 1 тыс. рублей в месяц.

BotSify

BotSifi легко интегрируется с соцсетями, мессенджерами. Интерфейс англоязычный. Подходит для проектов с выходом на международную аудиторию. Доступны настройка ПО на 190 языков, оптимизация диалогов с пользователями компании, сбор аналитики и пр.

Фото в тексте: Freepik

На сайте есть тестовый период на 2 недели. Стоимость подписки — от $49-149 в месяц. С ростом аудитории за каждую 1 тыс. подписчиков стоимость возрастает на $10. В BotSify предусмотрена опция разработки программ с искусственным интеллектом под задачи бизнеса. Цена услуги — от $199 в месяц.

AimyLogic

Сервис для создания чат-бота с ИИ от российского разработчика. Содержит систему модулей для настройки программ онлайн, шаблоны, готовые сценарии общения, рассылок, посадочных страниц, инструменты аналитики, сбора статистики.

Предусмотрены автоматизация заполнения карточек и работы с базами данных, возможность интеграции с CRM, адаптации под запросы бизнеса, приёма заказов и оплаты, отправки сообщений подписчикам, консультации служб техподдержки. Есть тестовый период для знакомства с платформой. В AimyLogic представлена широкая линейка тарифных планов (StartUp, Growth Optimal, Premium). Стоимость подписки — от 990 рублей в месяц.

BotKits

Российский сервис для работы с соцсетями, мессенджерами, маркетплейсами и другими сторонними системами. Для настройки требуются базовые знания программирования. Конструктор функционирует на базе открытого кода, встроенной CRM и пользовательских библиотек. Помимо бесплатных опций пользователям предлагают разработать боты под запросы бизнеса.

Возможности онлайн-сервиса:

настройка сценариев общения,

оформление заказов,

проведение транзакций,

запуск цепочек сообщений,

интеграция с CRM,

подготовка базы данных.

Минимальный тариф — от $25 ежемесячно.

ManyBot

Сайт для создания чат-ботов в Telegram имеет удобный визуальный редактор для настройки интерактивных меню на 6 языках, блоков для общения с клиентами. Платформа бесплатная, подходит для начинающих пользователей, частных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

В базовый набор функций входят:

отправка фото, видео, текстовых файлов;

автопостинг с X (бывший Twitter), RSS;

управление командами;

подготовка форм для заказов;

ответы на ключевые запросы;

запуск рассылки;

автоматическое заполнение карточек товаров;

интеграция с CRM, текстовыми и графическими редакторами;

техподдержка для пользователей.

ChatForma

Онлайн-конструктор ChatForma содержит системы модулей, шаблоны, автоворонки, ответы пользователям, возможности для запуска рассылки или сбора аналитики.

С помощью ChatForma можно автоматизировать сбор контактных данных, оформление заказов, заполнение товарных карточек, посадочных страниц, а также подключить CRM. На платформе есть шаблоны, готовые сценарии, алгоритмы общения с пользователями.

На сайте представлены инструкции по оформлению, база знаний по работе с ИИ, готовые ответы по техническим вопросам. Работает служба технической поддержки. Доступен тестовый период до 2 недель. Стоимость подписки — 1,5-2 тыс. рублей ежемесячно. При увеличении аудитории за каждые 100 тыс. пользователей требуется доплачивать 10 тыс. рублей в месяц.

LeadTex

Сервис позволяет автоматизировать коммуникации в WhatsApp, «Телеграм», «ВКонтакте». В этом конструкторе с удобным и простым интерфейсом 60 блоков, до 20 интеграций (с ПО «Битрикс24», AMOcrm, соцсетями, редакторами).

Начинающим пользователям доступна база данных с видеоуроками, кейсами, инструкциями. Сервис отличается встроенной CRM, инструментами сбора сведений, анализа конверсии.

С помощью LeadTex можно:

организовать онлайн-продажи;

вести учёт клиентской базы;

настроить общение с клиентами по сценариям;

запускать воронки продаж;

оформлять карточки товаров по шаблонам;

автоматизировать рассылки;

собирать данные статистики.

LeadTex — сервис с бесплатной тестовой версией на 1 неделю. Цена ежемесячной подписки — от 900 рублей. Доступен заказ пакета услуг от LeadTex с услугами персонального менеджера.

BotMan

Российский сервис подходит для начинающих пользователей и опытных программистов.

Предусмотрен тестовый период после регистрации на сайте. Подписка стоит от 390 рублей в месяц.

В основной набор функций BotMan входят:

разработка ботов под бизнес-задачи;

тестирование, проведение опросов среди подписчиков;

сбор контактной информации;

оформление рассылки;

отправка видео-, аудиофайлов, текстов;

настройка общения с заказчиками по скриптам;

сбор статистики по популярным запросам, продуктам.

BotMother

Сервис состоит из системы модулей, базы данных с шаблонами, сценариями. В конструкторе предусмотрена техподдержка.

BotMother интегрируется с платежными системами и подходит для оптимизации работы интернет-магазинов, маркетплейсов, других вариантов малого и среднего бизнеса.

С помощью платформы можно:

настроить автоответы;

запустить email-рассылку;

автоматизировать отправку уведомлений;

создавать цепочки сообщений;

передавать видео, текстовые материалы;

собирать контакты;

упростить заполнение карточек товаров;

подключить «Робокассу» и другие платёжные системы;

настроить считывание QR-кодов;

подключить интеграцию с CRM;

анализировать статистику коммуникаций.

Стоимость составляет от 2,4 тыс. рублей в месяц. За тариф с расширенной функциональностью требуется платить до 16,5 тыс. рублей ежемесячно.

BotHelp

Онлайн-сервис для создания бота для Telegram подходит для пользователей без навыков программирования.

С помощью простого интерфейса специалисты могут настроить систему на основе встроенных модулей, базы данных, готовых шаблонов, скриптов для общения с заказчиками. На сайте есть готовые решения для организации викторин, вебинаров для подписчиков каналов в мессенджерах.

На платформе BotHelp доступны шаблоны каталогов товаров, образцы для сбора лидов. В конструкторе есть инструменты для повышения охватов, выстраивания диалога с клиентами, сбора детальной аналитики, отслеживания трафика, управления контактами.

После покупки доступа можно настроить автоворонки, интеграцию с платёжными системами, запустить ответы клиентам по ключевым словам. Пользователи могут обращаться в службу техподдержки.

Корпоративным заказчикам BotHelp полагаются индивидуальные опции:

организация онлайн-трансляций;

разработка и установка программ с ИИ «под ключ»;

обучение персонала;

сегментация клиентов;

консультации персонального менеджера;

автоматизация управленческих процессов бизнеса;

настройка с применением ИИ под направления деятельности.

Предусмотрен тестовый период на 2 недели. Стоимость составляет от 1,2 тыс. рублей в месяц. За корпоративный тариф нужно платить от 129 тыс. рублей ежемесячно.

Примеры сценариев

При выборе сервисов для создания чат-ботов требуется определить функционал, назначение программы с ИИ. Важно учитывать направление деятельности, торговое предложение, статистику популярных вопросов, цепочек действий, алгоритмы и разработать сценарий общения с клиентами. Схема коммуникации, нюансы приёма оплаты зависят от сферы обслуживания, масштаба бизнеса.

Разработка скрипта для организации продаж на маркетплейсе включает:

анализ ЦА;

сбор контактов;

оповещение клиентов о поступлении товаров;

информирование о характеристиках продукции;

помощь с добавлением товаров в корзину;

оформление заказа;

проведение оплаты;

сообщение о сходных товарах;

отправку новостей компании о новых поступлениях.

Вариант скрипта в образовательной сфере:

информирование о направлениях обучения;

предоставление материалов;

инструктаж о правилах, действующих на онлайн-платформе или в офлайн-учреждении;

ответы на вопросы потенциальных клиентов;

предоставление интерактивных заданий, тестирование платформы;

оформление покупок и приём оплаты;

отправка учебных материалов;

проверка работ, рекомендации;

уведомление о предстоящих заданиях/уроках.

Сценарий для бота в туристическом бизнесе (бронировании отелей):

информирование о местоположении гостиницы;

рассылка с правилами проживания, возможностями отдыха;

сообщение о видах доступных номеров;

помощь в оформлении брони номера;

проведение оплаты;

рассказ о дополнительных услугах.

Вариант для медицинской сферы:

оформление записи на приём к врачу;

информирование о дате посещения и правилах клиники;

рассылка с советами по лечению симптомов;

напоминание о будущих визитах;

сообщение о прописанных врачом рецептах.

Скрипт для банка:

информирование о персональных предложениях;

помощь в проверке баланса расчётного счёта;

сообщение о транзакциях за отчётный период;

ответ на технические вопросы;

помощь с проведением платежей;

информирование о ставках по вкладам, кредитных предложениях.

Вариант для сфер общественного питания:

информирование о меню, графике работы, условиях ресторана;

рекомендации по сезонным блюдам;

рассылка уведомлений о снижении цен, спецпредложениях;

помощь в оформлении доставки;

сообщение об изменениях в графике работы.

Чат-боты ИИ также широко используются в маркетинге, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, онлайн-кинотеатрах, на государственных платформах, в отделах продаж, управлении персоналом, финансовом консультировании.

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