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15 лучших конструкторов для создания чат-ботов с наглядными примерами

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

Сейчас растёт спрос на внедрение в разные сферы бизнеса чат-ботов. Компании используют эти программы для автоматизации процессов, проведения транзакций, привлечения подписчиков. Оптимизировать внедрение ПО позволяют специальные сервисы для создания чат-ботов.

В статье собрали список конструкторов, в которых можно создать чат-ботов, которые пригодятся в разных отраслях бизнеса, от финтех до e-commerce.

15 лучших конструкторов для создания чат-ботов с наглядными примерами
  1. Истории

Содержание

Сервисы для создания чат-ботов

Тенденцией последних лет стало широкое применение чат-ботов, которые позволяют оптимизировать коммуникационные процессы. Программы с искусственным интеллектом улучшают коммуникацию, направляют ответы на вопросы онлайн через сайты, мессенджеры, мобильные приложения. Автоматизировать настройку ПО, сократить расходы позволяют сервисы, с помощью которых создать бота может даже человек без навыков программирования.

Платформы используются, чтобы:

  • реализовывать маркетинговые кампании;
  • снизить нагрузку на техподдержку;
  • собирать данные о покупателях;
  • настраивать платежи;
  • верстать и публиковать контент;
  • анализировать портрет ЦА маркетплейса, интернет-магазина;
  • отслеживать статус заявок;
  • готовить расписания.

В списке конструкторов фигурируют:

  • BotFather,
  • DialogFlow,
  • Quirobot,
  • Flow XO,
  • SaleBot,
  • BotMan,
  • KonverBot,
  • BotSify,
  • AimyLogic,
  • BotKits,
  • ManyBot,
  • ChatForma,
  • LeadTex,
  • BotMan,
  • BotMother,
  • BotHelp.

При выборе сервиса важно учитывать:

  • простоту использования;
  • удобство интерфейса;
  • функциональность;
  • настройки;
  • стоимость подписки;
  • наличие тестового периода;
  • возможность интеграции с другими онлайн-платформами;
  • отзывы;
  • качество техподдержки;
  • наличие готовых шаблонов;
  • многоканальность.

BotFather

Сервис для разработки ботов в «Телеграме» позволяет настроить коммуникации по заданным сценариям. Знание языков программирования для использования BotFather не нужны — вся работа ведётся непосредственно в мессенджере. Чтобы запустить программу, достаточно найти аккаунт @BotFather и нажать кнопку «Запустить».

BotFather решает следующие задачи:

  • программа может отвечать на вопросы о продукте или услугах;
  • можете интегрировать свои рекламные коммуникации в программу, оповещая подписчиков о своих акциях;
  • можно использовать программу для онбординга новых сотрудников, обучения и проведения аттестаций;
  • бот может принимать заказы, а также оповещать покупателей об их статусе;
  • можно настроить интеграцию с платёжными системами и принимать платежи прямо через «Телеграм»;
  • интеграции по API позволяет расширить функционал — например, подтягивая в него информацию из вашей CRM.

Доступ к BotFather бесплатен для всех пользователей «Телеграм».

Dialogflow

Платформу от Google можно использовать для создания чат-ботов или виртуальных ассистентов. Помимо настройки сценариев, Dialogflow открывает возможности для обучения моделей и аналитики, поэтому созданные боты общаются с покупателями максимально нативно, подстраиваясь под запросы. Платформа поддерживает русский язык

Стоимость подписки составляет $600, но есть бесплатный тариф с ограниченными возможностями.

Quriobot

Этот сервис позволяет создавать ботов, подходящих для большинства бизнес-задач: анкетирование, рассылка информации, техподдержка, запись на приём. Quriobot поддерживает омниканальность: менеджеры могут вести диалог в удобном для заказчика мессенджере. При этом данные не теряются.

Сконструировать алгоритм можно самостоятельно: в конструкторе доступны 15 стандартных модулей для поддержания диалога. Если требуется разработка более сложной модели, можно заказать у разработчика сборку — эта услуга стоит от € 250 до € 1500 без учёта подписки.

До 500 диалогов в месяц можно открывать бесплатно. Стоимость тарифов для компаний — от $14 до $150 в месяц в зависимости от количества часов.

Flow XO

С помощью Flow XO можно создавать чат-боты для многоканальной торговли. Сервис интегрируется с разными мессенджерами (Telegram, WhatsApp), социальными сетями, инструментами e-commerce. Структура программ с ИИ позволяет настраивать диалоги с ЦА, собирать контактные данные, принимать платежи, информировать покупателей о преимуществах товаров, услуг, отвечать на простые вопросы.

Доступен тестовый период с количеством подписчиков до 500. После оформления платной подписки за $19-25 клиентам предоставляют техподдержку, интеграцию с CRM, шаблоны и другие расширенные функции.

SaleBot

Конструктор чат-ботов с интерфейсом на русском языке позволяет настраивать общение в социальных сетях и мессенджерах, интегрировать программы с CRM-системами, адаптировать их под разные требования бизнеса. Сервис с модульной структурой содержит готовые шаблоны, карточки товаров, сценарии диалогов.

SaleBot позволяет создавать чат-боты для:

  • рассылки уведомлений;
  • мониторинга ЦА;
  • сбора контактных данных;
  • анализа пользовательского поведения;
  • определения популярных запросов;
  • автоматизации заказов;
  • оформления каталогов товаров;
  • информирования покупателей;
  • отправки и получения аудиофайлов, видео, документов;
  • проведения транзакций.

На сайте есть тестовый период для знакомства с функциями онлайн. Стоимость подписки — от 990 рублей в месяц.

KonverBot

Российский конструктор по созданию чат-ботов в Telegram, Viber, «ВКонтакте», на сайтах компаний. Платформа позволяет улучшить коммуникацию с клиентами, повысить конверсию, автоматизировать приём заказов, оплаты и другие бизнес-процессы. Для бизнеса доступен конструктор с набором тематических шаблонов, возможны настройки под задачи компании.

В системе есть макеты для:

  • интернет-магазинов;
  • блогов;
  • сайтов услуг;
  • лендингов;
  • резюме, анкет;
  • организации мероприятий.

На платформе можно онлайн отслеживать статистику количества:

  • диалогов,
  • вопросов техподдержке,
  • заявок,
  • открытий бота,
  • сессий,
  • транзакций,
  • просмотров по типу устройств,
  • результативности общения.

Доступна интеграция с «Яндекс Метрикой», RoiStat, Google Analytics. Можно попробовать KonverBot в тестовом режиме в течение 3 дней. Далее цена подписки — от 1 тыс. рублей в месяц.

BotSify

BotSifi легко интегрируется с соцсетями, мессенджерами. Интерфейс англоязычный. Подходит для проектов с выходом на международную аудиторию. Доступны настройка ПО на 190 языков, оптимизация диалогов с пользователями компании, сбор аналитики и пр.

15 лучших конструкторов для создания чат-ботов с наглядными примерами

Фото в тексте: Freepik

На сайте есть тестовый период на 2 недели. Стоимость подписки — от $49-149 в месяц. С ростом аудитории за каждую 1 тыс. подписчиков стоимость возрастает на $10. В BotSify предусмотрена опция разработки программ с искусственным интеллектом под задачи бизнеса. Цена услуги — от $199 в месяц.

AimyLogic

Сервис для создания чат-бота с ИИ от российского разработчика. Содержит систему модулей для настройки программ онлайн, шаблоны, готовые сценарии общения, рассылок, посадочных страниц, инструменты аналитики, сбора статистики.

Предусмотрены автоматизация заполнения карточек и работы с базами данных, возможность интеграции с CRM, адаптации под запросы бизнеса, приёма заказов и оплаты, отправки сообщений подписчикам, консультации служб техподдержки. Есть тестовый период для знакомства с платформой. В AimyLogic представлена широкая линейка тарифных планов (StartUp, Growth Optimal, Premium). Стоимость подписки — от 990 рублей в месяц.

BotKits

Российский сервис для работы с соцсетями, мессенджерами, маркетплейсами и другими сторонними системами. Для настройки требуются базовые знания программирования. Конструктор функционирует на базе открытого кода, встроенной CRM и пользовательских библиотек. Помимо бесплатных опций пользователям предлагают разработать боты под запросы бизнеса.

Возможности онлайн-сервиса:

  • настройка сценариев общения,
  • оформление заказов,
  • проведение транзакций,
  • запуск цепочек сообщений,
  • интеграция с CRM,
  • подготовка базы данных.

Минимальный тариф — от $25 ежемесячно.

ManyBot

Сайт для создания чат-ботов в Telegram имеет удобный визуальный редактор для настройки интерактивных меню на 6 языках, блоков для общения с клиентами. Платформа бесплатная, подходит для начинающих пользователей, частных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

В базовый набор функций входят:

  • отправка фото, видео, текстовых файлов;
  • автопостинг с X (бывший Twitter), RSS;
  • управление командами;
  • подготовка форм для заказов;
  • ответы на ключевые запросы;
  • запуск рассылки;
  • автоматическое заполнение карточек товаров;
  • интеграция с CRM, текстовыми и графическими редакторами;
  • техподдержка для пользователей.

ChatForma

Онлайн-конструктор ChatForma содержит системы модулей, шаблоны, автоворонки, ответы пользователям, возможности для запуска рассылки или сбора аналитики.

С помощью ChatForma можно автоматизировать сбор контактных данных, оформление заказов, заполнение товарных карточек, посадочных страниц, а также подключить CRM. На платформе есть шаблоны, готовые сценарии, алгоритмы общения с пользователями.

На сайте представлены инструкции по оформлению, база знаний по работе с ИИ, готовые ответы по техническим вопросам. Работает служба технической поддержки. Доступен тестовый период до 2 недель. Стоимость подписки — 1,5-2 тыс. рублей ежемесячно. При увеличении аудитории за каждые 100 тыс. пользователей требуется доплачивать 10 тыс. рублей в месяц.

LeadTex

Сервис позволяет автоматизировать коммуникации в WhatsApp, «Телеграм», «ВКонтакте». В этом конструкторе с удобным и простым интерфейсом 60 блоков, до 20 интеграций (с ПО «Битрикс24», AMOcrm, соцсетями, редакторами).

Начинающим пользователям доступна база данных с видеоуроками, кейсами, инструкциями. Сервис отличается встроенной CRM, инструментами сбора сведений, анализа конверсии.

С помощью LeadTex можно:

  • организовать онлайн-продажи;
  • вести учёт клиентской базы;
  • настроить общение с клиентами по сценариям;
  • запускать воронки продаж;
  • оформлять карточки товаров по шаблонам;
  • автоматизировать рассылки;
  • собирать данные статистики.

LeadTex — сервис с бесплатной тестовой версией на 1 неделю. Цена ежемесячной подписки — от 900 рублей. Доступен заказ пакета услуг от LeadTex с услугами персонального менеджера.

BotMan

Российский сервис подходит для начинающих пользователей и опытных программистов.

Предусмотрен тестовый период после регистрации на сайте. Подписка стоит от 390 рублей в месяц.

В основной набор функций BotMan входят:

  • разработка ботов под бизнес-задачи;
  • тестирование, проведение опросов среди подписчиков;
  • сбор контактной информации;
  • оформление рассылки;
  • отправка видео-, аудиофайлов, текстов;
  • настройка общения с заказчиками по скриптам;
  • сбор статистики по популярным запросам, продуктам.

BotMother

Сервис состоит из системы модулей, базы данных с шаблонами, сценариями. В конструкторе предусмотрена техподдержка.

BotMother интегрируется с платежными системами и подходит для оптимизации работы интернет-магазинов, маркетплейсов, других вариантов малого и среднего бизнеса.

С помощью платформы можно:

  • настроить автоответы;
  • запустить email-рассылку;
  • автоматизировать отправку уведомлений;
  • создавать цепочки сообщений;
  • передавать видео, текстовые материалы;
  • собирать контакты;
  • упростить заполнение карточек товаров;
  • подключить «Робокассу» и другие платёжные системы;
  • настроить считывание QR-кодов;
  • подключить интеграцию с CRM;
  • анализировать статистику коммуникаций.

Стоимость составляет от 2,4 тыс. рублей в месяц. За тариф с расширенной функциональностью требуется платить до 16,5 тыс. рублей ежемесячно.

BotHelp

Онлайн-сервис для создания бота для Telegram подходит для пользователей без навыков программирования.

С помощью простого интерфейса специалисты могут настроить систему на основе встроенных модулей, базы данных, готовых шаблонов, скриптов для общения с заказчиками. На сайте есть готовые решения для организации викторин, вебинаров для подписчиков каналов в мессенджерах.

На платформе BotHelp доступны шаблоны каталогов товаров, образцы для сбора лидов. В конструкторе есть инструменты для повышения охватов, выстраивания диалога с клиентами, сбора детальной аналитики, отслеживания трафика, управления контактами.

После покупки доступа можно настроить автоворонки, интеграцию с платёжными системами, запустить ответы клиентам по ключевым словам. Пользователи могут обращаться в службу техподдержки.

Корпоративным заказчикам BotHelp полагаются индивидуальные опции:

  • организация онлайн-трансляций;
  • разработка и установка программ с ИИ «под ключ»;
  • обучение персонала;
  • сегментация клиентов;
  • консультации персонального менеджера;
  • автоматизация управленческих процессов бизнеса;
  • настройка с применением ИИ под направления деятельности.

Предусмотрен тестовый период на 2 недели. Стоимость составляет от 1,2 тыс. рублей в месяц. За корпоративный тариф нужно платить от 129 тыс. рублей ежемесячно.

Примеры сценариев

При выборе сервисов для создания чат-ботов требуется определить функционал, назначение программы с ИИ. Важно учитывать направление деятельности, торговое предложение, статистику популярных вопросов, цепочек действий, алгоритмы и разработать сценарий общения с клиентами. Схема коммуникации, нюансы приёма оплаты зависят от сферы обслуживания, масштаба бизнеса.

Разработка скрипта для организации продаж на маркетплейсе включает:

  • анализ ЦА;
  • сбор контактов;
  • оповещение клиентов о поступлении товаров;
  • информирование о характеристиках продукции;
  • помощь с добавлением товаров в корзину;
  • оформление заказа;
  • проведение оплаты;
  • сообщение о сходных товарах;
  • отправку новостей компании о новых поступлениях.

Вариант скрипта в образовательной сфере:

  • информирование о направлениях обучения;
  • предоставление материалов;
  • инструктаж о правилах, действующих на онлайн-платформе или в офлайн-учреждении;
  • ответы на вопросы потенциальных клиентов;
  • предоставление интерактивных заданий, тестирование платформы;
  • оформление покупок и приём оплаты;
  • отправка учебных материалов;
  • проверка работ, рекомендации;
  • уведомление о предстоящих заданиях/уроках.

Сценарий для бота в туристическом бизнесе (бронировании отелей):

  • информирование о местоположении гостиницы;
  • рассылка с правилами проживания, возможностями отдыха;
  • сообщение о видах доступных номеров;
  • помощь в оформлении брони номера;
  • проведение оплаты;
  • рассказ о дополнительных услугах.

Вариант для медицинской сферы:

  • оформление записи на приём к врачу;
  • информирование о дате посещения и правилах клиники;
  • рассылка с советами по лечению симптомов;
  • напоминание о будущих визитах;
  • сообщение о прописанных врачом рецептах.

Скрипт для банка:

  • информирование о персональных предложениях;
  • помощь в проверке баланса расчётного счёта;
  • сообщение о транзакциях за отчётный период;
  • ответ на технические вопросы;
  • помощь с проведением платежей;
  • информирование о ставках по вкладам, кредитных предложениях.

Вариант для сфер общественного питания:

  • информирование о меню, графике работы, условиях ресторана;
  • рекомендации по сезонным блюдам;
  • рассылка уведомлений о снижении цен, спецпредложениях;
  • помощь в оформлении доставки;
  • сообщение об изменениях в графике работы.

Чат-боты ИИ также широко используются в маркетинге, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, онлайн-кинотеатрах, на государственных платформах, в отделах продаж, управлении персоналом, финансовом консультировании.

Фото на обложке: Freepik

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