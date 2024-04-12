Кредитные мошенники: мошенничество при оформлении кредитов

О видах кредитного мошенничества, популярных схемах обмана и рекомендуемых мерах безопасности — читайте в материале.

Кредитное мошенничество широко распространено, и пострадать от него может каждый. При этом способы выбираются разные — от микрокредита, оформленного по потерянным документам, до звонка от «сотрудника Центробанка».

Содержание

Кто такие кредитные мошенники?

Некоторые преступники выбирают заработок на кредитах: они либо заставляют жертву взять заем и отдать им деньги, либо берут заем сами и переводят его себе на карту, обманным путем получив данные и коды подтверждения. Кредитное мошенничество широко распространено, и пострадать от него может каждый.

Какие бывают мошенничества с кредитами?

Существует множество схем, которые, как правило, требуют иметь доступ к личным данным жертвы. Рассмотрим распространенные виды кредитного мошенничества.

Телефонный звонок. Мошенник сделает все, чтобы получить от собеседника нужные данные. Он может представиться банковским работником или сотрудником правоохранительных органов. В любом случае, он будет задавать вопросы, которые помогут ему в будущем взять на вас кредит.

Мошенник сделает все, чтобы получить от собеседника нужные данные. Он может представиться банковским работником или сотрудником правоохранительных органов. В любом случае, он будет задавать вопросы, которые помогут ему в будущем взять на вас кредит. Фишинг. Метод подразумевает использование информационных технологий. Например, в письме якобы от вашего банка будет ссылка, которая переведет вас на сайт, где потребуется ввести логин и пароль. Вместо входа в личный кабинет пользователь предоставит мошенникам всю информацию.

Метод подразумевает использование информационных технологий. Например, в письме якобы от вашего банка будет ссылка, которая переведет вас на сайт, где потребуется ввести логин и пароль. Вместо входа в личный кабинет пользователь предоставит мошенникам всю информацию. Утечка данных. Также мошенники могут получить ваши данные в том случае, если вы их кому-то представляли, например, при заселении в отель. Серьезные организации следят за сохранностью данных, но от утечек не защищен никто.

Используя полученные данные, кредитные мошенники могут заставить вас получить кредит и отдать им деньги. Скорее всего, они скажут, что представляют банк, что ваши данные скомпрометированы, что на вас уже взяли кредит — что угодно, что собьет собеседника с толку и побудит его отправить деньги на якобы безопасный счет.

Как мошенники оформляют кредиты?

Получив ваши данные, злоумышленники будут пытаться получить на ваше имя кредит. Большинство сотрудников банка знают о возможных схемах мошенничества и будут стараться его предотвратить.

Но есть второй вариант: взять кредит онлайн. Для этого надо иметь доступ к личному виртуальному кабинету жертвы. Часто также нужны коды из SMS, которые можно получить, только позвонив человеку.

Получение кредита на другое лицо

Оформить кредит на другое лицо без него, скорее всего, не получится. Большинство банков будут требовать присутствия всех сторон.

Все же общаться с мошенниками не следует — они хорошо разбираются в людях и могут вытянуть из вас данные или деньги, используя методы социального инжиниринга.

Читайте по теме:

Не доверяй мне, я социальный инженер: 5 главных правил кибербезопасности для бизнеса

С начала 2024 года в сеть утекла почти половина прошлогоднего объема украденных данных

Как мошенники снимают деньги с кредитной карты?

Некоторые банковские продукты можно оформить дистанционно. Кроме того, в ход идут всевозможные ухищрения, в том числе поддельные, недействительные и украденные карты.

Злоупотребление доверием

Не допускайте, чтобы мошенники списали деньги с кредитной карты из-за вашей доверчивости. Чтобы сбить жертву с толку, используют самые разные приемы: представляются работниками банков или полиции, изучают социальные сети, создают дипфейки с голосами знакомых.

Будьте осторожны с любыми звонками от неизвестных номеров, а иногда и от известных: злоумышленники часто подделывают номера при помощи специальных программ или мессенджеров, заменяя имя на номер.

С жертвой могут общаться сразу несколько человек – «сотрудники сотового оператора», «представители Госуслуг» и «полиции». Недавно стало известно о новой «гибридной» схеме, в которой злоумышленники сразу признаются в обмане человека и предлагают его «спасти».

Фото в тексте: Kite_rin / Shutterstock

Мошенничество в отношении кредитора

С обманом сталкиваются и банки. Например, если кто-то предоставляет банку неверную информацию о доходе, то этот человек считается мошенником.

Злоумышленники могут взять на себя кредит, а затем заявить, что его взял кто-то другой и подать в суд.

Создание компании с целью получить кредит — это тоже мошенничество. Если фирма после получения кредита ликвидируется, скорее всего, это обманная схема.

Банковское кредитное мошенничество может принимать разные формы. Среди внешних угроз можно выделить:

целевые атаки — злоумышленники получают доступ в инфраструктуру банка;

атаки через сторонние организации — партнеров, аудиторов и так далее;

атаки на банкоматы и АСБ — взлом через внутреннюю сеть или механическим способом.

Угроза может исходить и изнутри, если преступить закон решает сотрудник. Хотя банки прилагают немало усилий для защиты своей инфраструктуры, мошенничество кредитных организаций — нередкое явление.

Попадая на работу в кредитные банки, мошенники реализуют следующие схемы:

оформление кредитов на клиентов банка без их ведома,

одобрение заявок на кредит в обход процедуры, подделка данных при оформлении,

перевод средств клиентов на собственный счет,

продажа конфиденциальной информации.

Как защитить себя от оформления кредита мошенниками

Мошенничество в кредитной сфере — риск, от которого сегодня не застрахован никто. Эти рекомендации помогут обезопасить себя и не стать легкой жертвой.

Защищайте свои данные. Используйте разные пароли и периодически меняйте их. Подключите двухфакторную аутентификацию. Следите за конфиденциальностью личных кабинетов в банках и платежных системах. Не храните пароли и данные карт на компьютере или в смартфоне — это рискованно. Совершайте покупки только на проверенных сайтах. Для таких расходов рекомендуется завести специальную карту и не хранить на ней деньги. Будьте внимательны при использовании почты и мессенджеров. Не открывайте подозрительные письма и вложения, обращайте внимание на адрес отправителя и адрес страницы, которую собираетесь открыть. Перед загрузкой файла проверьте его название и свойства — у рабочего документа вряд ли будет расширение .exe. Не доверяйте незнакомым звонкам. Если ваш собеседник называет себя банковским сотрудником, безопаснее всего положить трубку и перезвонить в банк: там вам с радостью помогут. Никому и никогда не передавайте важные данные по телефону. СНИЛС, ИНН, номер карты и трехзначный код на ее обороте интересуют только мошенников. Следите за сохранностью своих документов. Не оставляйте их в местах общего доступа и не отдавайте даже знакомым.

Что делать, если кредит на вас уже оформлен

Если мошенники сняли с кредитной карты деньги, не стоит медлить. Рекомендуемый порядок действий.

Немедленно обратитесь в банк. Опишите ситуацию сотрудникам. Напишите заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Обратитесь в полицию. Потребуется составить заявление о хищении денежных средств. Если финансовая организация не согласится с претензией и не спишет задолженность, придется обратиться в суд. Важно: если вы самостоятельно перевели деньги мошенникам, вернуть их будет очень трудно.

Для справки: кредитное мошенничество описывает статья УК РФ Статья 159.1. «Мошенничество в сфере кредитования».

Как проверить кредитную историю

Чтобы узнать, оформлены ли на вас кредиты, нужно выяснить, какое бюро кредитных историй (БКИ) собирает о вас данные. Узнать о БКИ можно через Госуслуги и Центральный каталог кредитных историй.

Госуслуги. На государственном сайте есть особая услуга «Получение информации о хранении вашей кредитной истории», которая поможет найти свои БКИ.

ЦККИ Банка России. В Центральный каталог кредитных историй можно обратиться через его сайт или почту и запросить информацию о БКИ, собирающих ваши данные.

Узнав свой БКИ, вы можете обратиться к нему с запросом о вашей кредитной истории. Два раза в год это можно сделать бесплатно, стоимость дальнейших запросов зависит от конкретного бюро.

Также информацию о кредите можно получить непосредственно в банке, если его сотрудники уже выходили с вами на связь. О задолженности по кредитам можно узнать в Федеральной службе судебных приставов.

Наконец, существуют сторонние сервисы, такие как «Кредистория» или Banki.ru. Оба эти ресурса бесплатны.

Что делать, если в кредитной истории отражаются чужие обращения?

Используя утечки данных и недействительные документы, злоумышленники могут получить доступ к чужим рейтингам. Зачем мошенникам кредитная история жертвы? Нет смысла подавать заявки на кредит, если банк ее не одобрит.

Новые записи могут появиться и в случае, если кредитные мошенники пытаются оформить микрокредит.

Чтобы не испортить кредитную историю, следите за безопасностью документов. Даже если паспорт был утерян, но вскоре нашелся, его рекомендуется заменить.

Как защитить себя от мошенничества с картой?

Среди всех финансовых инструментов, которыми могут воспользоваться мошенники, кредитные карты представляют особый риск. Рассмотрим опасности, связанные с картами, и как их предотвратить.

Опасность: потеря паролей, пин-кодов, CVV-кодов. Решение: беречь и никому не передавать эти данные. Не храните пин-код вместе с картой, никому не показывайте код на задней стороне карты (CVV-код), не заходите в личный кабинет на чужих устройствах. Опасность: вирусы и фишинг. Решение: антивирус. Не забывайте его обновлять: он защитит от вирусов, предостережет от поддельных сайтов и перехода по опасным ссылкам, которые могут украсть ваши данные. Опасность: неосведомленность об операциях. Решение: подключите уведомления. Так вы вовремя узнаете, если кто-то попытается воспользоваться картой. У карт также можно установить лимиты на операции. Опасность: непредвиденные списания. Решение: отдельная карта для интернет-покупок. Это защитит от ошибочных списаний (например, если карта привязана к маркетплейсу) или распространенной мошеннической схемы, когда под видом разовой покупки пользователю оформляют ежемесячную подписку.

Микрокредиты, оформленные без ведома человека, мошенничество с кредитными картами, звонок от «сотрудника органов» — список угроз в области кредитного мошенничества весьма велик. В статье описаны способы, которые позволят минимизировать риски и не потерять деньги.

Фото на обложке: Suradech Prapairat / Shutterstock