Плавно и безопасно: как бизнесу в России помогают перейти на отечественное ПО

Что предпринимают в России, чтобы ускорить процесс импортозамещения и сделать его комфортным для компаний, — разбираем в статье.

На фоне геополитической обстановки зарубежные вендоры начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность, и эта ситуация во многом создала трудности для компаний, которые пользовались их продуктами и услугами. В связи с этим многие компании решили переходить на отечественные разработки. Об этом, например, говорит подскочивший спрос на российский софт и облачные сервисы .

Как государство поддерживает IT-отрасль

На поддержку российской IT-отрасли правительство выделило 21,5 млрд рублей. Эту сумму распределят по трем направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний, увеличение размеров грантов для технологических проектов и льготная ипотека для IT-специалистов.

По мнению кабмина, льготный кредит до 3% поможет в реализации минимум 75 проектов по цифровой трансформации. Что касается грантов, то, согласно последнему постановлению правительства, теперь они будут покрывать 80% стоимости разработки IT-решений, а максимальная сумма гранта вырастет с 300 до 500 млн рублей (в особых случаях размер гранта может доходить до 6 млрд рублей).

Правительство также утвердило постановление о трехлетнем моратории на проверки IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры. Это поможет снизить административные издержки бизнеса и даст ему возможность сконцентрироваться на решении приоритетных задач.

Среди других мер поддержки — освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль до конца 2024 года. Такой указ подписал Владимир Путин. Также президент РФ запретил использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 года. Так что к этому времени ее владельцам нужно будет перейти на отечественное ПО.

Обеспечить доступность ПО от российских разработчиков призвана программа, созданная Минцифры и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). В рамках этой программы представители малого и среднего бизнеса России смогут покупать отечественное ПО с 50%-ой скидкой на платформе МСП.РФ.

Ожидается, что все эти меры помогут ускорить импортозамещение и снизить негативные последствия санкций.

Что предлагают бизнесу российские разработчики для мягкого перехода на отечественное ПО

Российские компании по-своему ощутили отток зарубежных вендоров: часть из них полностью ушла с рынка и не заключает новые контракты, не производит техподдержку уже установленных решений, не выпускает обновления, другая — приостановила продление и расширение лицензий.

Последствия будут заметны и особенно опасны, если речь идет о защите от кибератак: без обновлений действующие системы по обнаружению и устранению угроз становятся уязвимыми.

Как следствие, в России ускорился тренд на импортозамещение. Но и здесь не все так просто: для начала компании нужно найти и выбрать из всего многообразия, представленного на рынке, подходящий продукт, а уже при переходе на него она, скорее всего, столкнется с временными и финансовыми затратами, ведь нужно потратить средства на разработку и внедрение новых решений, покупку лицензии и переобучение сотрудников, которые привыкли работать со старым ПО.

Понимая положение, в котором оказался бизнес, российские вендоры и интеграторы начали создавать предложения, которые помогли бы максимально мягко перейти на их разработки, а также активно консультировать по разным вопросам.

Так, IT-интегратор «СберКорус» запустил платформу импортозамещения, где любому бизнесу помогут подобрать российское программное обеспечение и оборудование взамен иностранного, а также обеспечат быстрый переход на новые решения без остановки процессов.

Компания «Консист Бизнес Групп» (входит в группу компаний «ЛАНИТ») — разработчик отечественной программной платформы «ТУРБО» для комплексной автоматизации бизнеса — открыла горячую линию: клиентов консультируют по функционированию текущих систем, частичному и полному импортозамещению ПО и дают контакты проверенных компаний, которые занимаются сложными эксклюзивными технологиями.

Горячую линию запустил и российский поставщик облачных решений MANGO OFFICE: компаниям помогают подобрать решения для поддержания устойчивости бизнес-процессов с помощью российского ПО и облачных сервисов.

«Лаборатория Касперского», которая специализируется на информационной безопасности, упростила участие в программе «Мигрируй». Ее особенность в том, что клиент получает скидку до 40% на продукты компании при переходе с решений других вендоров с сохранением полного или частично оставшегося срока действия прежней лицензии, но за вычетом одного месяца. Например, если старая лицензия должна действовать еще пять месяцев, а новая приобретается на год, то пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского» можно будет год и четыре месяца.

При необходимости эксперты компании также проведут предварительный анализ IT-инфраструктуры, дадут советы, как правильно внедрить решение, расскажут, как его настроить и перенести настройки с предыдущего продукта.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно заполнить простую форму на сайте программы и предоставить копию лицензионного соглашения от прошлого сервиса.

Как безболезненно перейти на отечественное ПО

Детально изучить решение, на которое компания планирует перейти

Выбранное решение по своему функционалу и возможностям должно полностью заменять старое и закрывать все необходимые задачи. Так что нужно приоритезировать их для того, чтобы подобрать ожидаемый продукт.

Протестировать выбранный продукт

Это нужно для того, чтобы ближе познакомиться с ним, посмотреть, насколько решение способно интегрироваться в IT-инфраструктуру и обрабатывать существующие объемы данных.

Выбирать независимые решения

Например, если компания выбирает антивирус, то следует удостовериться, что он работает с российскими операционными системами или процессорами. Причем этот совет относится к любому классу решений, не только ИБ.

Действуйте проактивно

Поведение вендоров сложно предсказать: никто не знает, кто из них решит уйти из России следующим. Так что лучше уже сейчас постепенно переходить к решениям, которые гарантируют стабильность работы.

Обратиться за помощью к интегратору

Он не только внедрит продукт, но и проанализирует IT-инфраструктуру и даст советы. У «Лаборатории Касперского», например, развита партнерская сеть, поэтому заказать ее продукт можно также у компаний-партнеров.

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