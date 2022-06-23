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Истории

Cтримерам из Китая потребуется подтвердить свою квалификацию, чтобы обсуждать профессиональные темы

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Китай продолжает попытки «навести порядок» в секторе онлайн-стриминга, который крайне популярен в стране. Согласно новому правилу, блогеры больше не могут свободно обсуждать медицинские, правовые и прочие «более высокопрофессиональные» темы во время трансляций — теперь для этого нужно подтверждать квалификацию. Об этом сообщили в совместном релизе Государственное управление радио и телевидения и Министерство культуры и туризма Китая.

Cтримерам из Китая потребуется подтвердить свою квалификацию, чтобы обсуждать профессиональные темы

Теперь инфлюенсеры должны будут доказать свою профессиональную подготовку, а стриминг-платформы — проверить ее наличие.

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Используя площадки, предоставляемые Tencent, Alibaba и ByteDance (владелец TikTok), китайские блогеры обычно продают различные товары, порой зарабатывая по несколько миллиардов долларов за пару часов.

Последние правила, представленные двумя правительственными учреждениями страны, формируют «нормы поведения» для онлайн-инфлюенсеров. Им запрещается:

  • публиковать контент, который ослабляет и искажает авторитет руководства Коммунистической партии Китая;
  • использовать технологию дипфейков, чтобы заменять персонажей роликов на партийных и государственных лидеров;
  • демонстрировать большое количество пищевых отходов и предметов роскоши, экстравагантный образ жизни, а также контент сексуального характера и провокационные материалы.

Уже более года правительство Китая пытается усилить контроль над крупными технологическими компаниями и областями, которые, по его мнению, оказывают влияние на общество, в том числе видеоиграми, онлайн-стримами и знаменитостями.

В прошлом месяце китайские регуляторы запретили детям до 16 лет смотреть прямые трансляции после 22:00, а также покупать виртуальные подарки для блогеров.

В марте 2022 года Австралия также ввела подобные меры в отношении инфлюенсеров: им может грозить до пяти лет тюрьмы за рекламу финансовых продуктов без лицензии.

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Фото на обложке: DimaBerlin / Shutterstock

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