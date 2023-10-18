Почему Париж страдает из-за нашествия клопов

Этой осенью социальные сети заполнились фотографиями клопов в парижских кинотеатрах, метро и поездах. Для борьбы с ними используют всевозможные средства и даже поисковых собак, но пока универсального решения нет.

В 2023 году численность клопов во Франции резко возросла. Профсоюз дезинфекторов сообщает, что в этом году количество посещений для борьбы с вредителями во Франции выросло на 65% по сравнению с прошлым годом.

Отчасти это связано с погодой. Жан-Мишель Беренджер, энтомолог, который в 2018 году стал соучредителем Национального института изучения и борьбы с клопами, рассказывает, что жара ускоряет жизненный цикл клопов, а сентябрь и октябрь в Париже были особенно жаркими — средняя температура была на 4,5°C выше нормы.

Но нынешнее нашествие клопов связано и с общим ростом их численности в последние годы. Современный мир полон людей, которые постоянно находятся в движении, и это легко позволяет насекомым распространяться. С 2002 года в Париже становится все больше клопов, и это объясняют это увеличением числа туристов, чему способствуют дешевые авиабилеты и Airbnb.

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По данным Anses, национального агентства безопасности здравоохранения Франции, чтобы избавить жилье от клопов, в среднем придется заплатить 890 евро, а в Париже цена часто еще выше.

«Это может доходить до 1000, 2000, даже 3000 евро. Не так много людей могут снять такую сумму с банковского счета за день», — говорит Антуан Демьер, советник первого заместителя мэра Парижа по городскому планированию.

Исключение — арендаторы социального жилья, которые доплачивают 4 евро сверх арендной платы. Если там появятся клопы, дезинфекцию оплатит город.

Однако может пройти до нескольких недель, прежде чем проблема будет решена — слишком долго, чтобы сдержать кризис, говорит Дюкомт.

Частные компании традиционно использовали химикаты для избавления от клопов, но теперь делают это все реже и реже, говорит Беренгер: «Европейский союз сейчас запрещает использование некоторых средств, и люди все меньше и меньше хотят, чтобы химикаты были повсюду в их доме».

Кроме того, у клопов появляется устойчивость к этим веществам. «Они не погибнут, они просто переберутся в другую квартиру, особенно если протокол выполнен непрофессионально» — добавляет он.

По этим причинам французские компании в настоящее время отдают предпочтение «механическим решениям». Наиболее распространенные из них — обработка паром, криогенные технологии и тепловые пушки. Цель в том, чтобы уничтожить клопов и их яйца с помощью очень высоких или очень низких температур.

Эти решения обходятся дороже, чем химические, поскольку в них задействовано больше людей, но они также экономят много времени.

«При использовании химикатов дом или гостиничный номер должны пустовать 2-3 недели. Но если использовать собак и механические способы, можно успеть обработать целую школу за утро», — говорит Беренгер.

Но даже с учетом этих мер Беренгер считает, что ситуация в целом вряд ли изменится. Вместо этого «количество клопов, вероятно, будет расти до тех пор, пока не достигнет плато». Впрочем, считает эксперт, ажиотаж в СМИ даже полезен. Теперь все больше людей знают о проблеме и знают, как распознать клопов — таким образом, во многих случаях можно предупредить их распространение.

Однако осведомленность общественности порождает новую проблему: дезинформацию.

«Сейчас люди думают, что знают о клопах все, — говорит Саша Криф, младший менеджер Hygiène Premium. — Но люди склонны забывать, что борьба с вредителями — это настоящая работа. Вы не сможете избавиться от клопов с помощью эфирного масла ромашки».

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