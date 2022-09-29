С начала года объем продаж NFT упал на 97%

Криптоэнтузиастам все труднее зарабатывать на странных изображениях обезьян или 8-битных картинках. По данным аналитической компании Dune Analytics, с января по сентябрь 2022 года объем торгов NFT снизился с $17 млрд до всего $466 млн.

Текущий объем торгов ниже, чем в июне прошлого года, когда началось повальное увлечение NFT.

Данные были собраны с маркетплейсов NFT, включая OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible и Foundation.

OpenSea, в настоящее время крупнейшая платформа торговли NFT по объему, зафиксировала падение продаж на 75% по сравнению с двумя месяцами ранее.

Хотя количество сделок значительно сократилось, общее количество трейдеров при этом почти не снизилось. На это указывают данные, опубликованные пользователем Dune Analytics hildobby. В сентябре этого года общее число трейдеров превысило 42 тысячи, что ненамного меньше, чем 45 тысяч, которые торговали в марте.

Но по прочим параметрам наблюдается снижение. Данные DappRadar демонстрируют, что количество пользователей OpenSea в этом месяце сократилось почти на 5%.

Большая часть этого спада может быть связана с уменьшением популярности Bored Ape Yacht Club. Проект по-прежнему привлекает знаменитостей вроде Пэрис Хилтон и Джимми Фэллона, но теперь уступает по рейтингу таким конкурентам, как Terraforms и CryptoPunks.

Согласно данным hildobby, объем торгов Bored Apes за 1 неделю составил 3634 ETH по сравнению с 12 202 ETH у Terraforms. В списках минимальных цен на NFT рыночная капитализация токенов BAYC упала более чем на 8%, хотя в последние дни они немного выросли.

По оценке Bloomberg, с момента обвала курса в мае криптозима отняла у криптоиндустрии почти $2 трлн. Данные CoinMarketCap о таких криптовалютах, как ApeCoin и Tezos, также показывают, что оба они находятся в относительно низком ценовом спаде по сравнению с максимумами весны 2022 года.

И даже если сейчас меньше людей зарабатывают на NFT, учетные записи продолжают взламывать. Джейсон Фалович, бывший спортивный менеджер, который торгует проектами NFT от имени Марка Кубана, рассказал, что в воскресенье из его кошелька были украдены четыре NFT, и хакер, по-видимому, получил прибыль в размере $150 тысяч.

Позже он написал в Twitter, что в результате взлома лишился более $1 млн в ETH и NFT.

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OpenSea по-прежнему пытается заинтересовать больше людей трейдингом, в том числе добавив поддержку блокчейн-сети Optimism. Новые торговые платформы, такие как маркетплейс NFT от GameStop, испытали приток новых пользователей, когда вышли из бета-версии в июле, но ажиотаж быстро сошел на нет. Сообщается, что в конце августа ежедневный доход NFT-платформы упал ниже $4 тысяч.

Из-за этой новости попытки многих компаний заработать на увлечении NFT теперь кажутся еще более нелепыми. Дело в том, что все больше компаний пытаются использовать токены, не называя их NFT.

Например, недавно Starbucks запустил собственную платформу для NFT, которые именует «штампами».

В июле Reddit анонсировал «коллекционные аватары», но руководители компании не хотели даже использовать какие-либо ссылки на NFT в своих рекламных материалах.

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Фото на обложке: Jimmy Tudeschi / Shutterstock