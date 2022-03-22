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Истории

За и против: стоит ли раскрывать зарплаты сотрудников?

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Представьте, что каждый сотрудник точно знает, сколько зарабатывают его коллеги. Как это скажется на мотивации, премиях и самих зарплатах? Исследование Томаша Облоя из Высшей коммерческой школы Парижа и Тодда Зенгера из бизнес-школы Университета Юты показывает, что результаты такой прозрачной системы не совсем однозначны.

За и против: стоит ли раскрывать зарплаты сотрудников?

Представьте, что коллеги точно знают, сколько вы зарабатываете. Для некоторых эта идея неудобна и вызывает стресс. Для других, особенно молодых людей и тех, кто уже знаком с такой системой оплаты труда, это кажется вполне логичной мерой и шагом к равной оплате на рабочих местах. Считается, что, когда заработная плата известна, становится труднее устанавливать несправедливую компенсацию.

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Это подтверждает новое исследование Томаша Облоя из Высшей коммерческой школы Парижа и Тодда Зенгера из бизнес-школы Университета Юты, основанное на данных о зарплатах почти 100 тысяч американских ученых в восьми штатах за 14 лет.  

Согласно их выводам, опубликованным в журнале Nature Human Behavior, прозрачность оплаты труда оказала большое влияние как на гендерное равенство (то есть равную компенсацию для мужчин и женщин), так и равенство в оплате труда (то есть насколько справедливо платили ученым по сравнению с их коллегами).

Неудивительно, что как только заработная плата и вознаграждения становятся прозрачными, возникает как внутреннее, так и внешнее давление, направленное на устранение этих пробелов, отмечает Облой.

Это оказывает впечатляющее влияние на несправедливость. Так, в условиях прозрачной системы сокращение гендерного разрыва достигало 45% по сравнению с организациями, которые не раскрывали зарплат.

Неравенство в оплате труда также снизилось примерно на 20%, указывает Облой. При этом переход на прозрачную оплату приводит к «сжатию заработной платы», в результате чего все зарплаты в данной организации становятся более похожими, с меньшим количеством отклонений.

Прозрачность оплаты труда и достижения

Еще один вывод ученых также может послужить уроком для компаний, изучающих прозрачность оплаты труда. Когда исследуемые организации обнародовали заработные платы сотрудников, влияние производительности на суммы сократилось примерно на 40%.

Когда зарплаты стали прозрачными, они в меньшей степени зависели от видимых показателей (публикаций, грантов, патентов или книг) и в большей — от реальных достижений и данных.

Сейчас Облой стремится определить, насколько хороши такие изменения.

С одной стороны, компании могут возразить, что стимулирование оплаты труда имеет решающее значение для привлечения и удержания талантов, что приводит к тому, что людям платят совсем по-разному. Организация может потерять «суперзвезд», если не сможет предложить им гораздо больше денег, чем другие работодатели, отмечает ученый.

С другой стороны, можно привести аргумент о том, что оплата труда людей, основанная на результатах работы, сама по себе может быть дискриминационной.

Например, ученым предлагают прибавку к зарплате за каждую публикуемую ими журнальную статью. Но если большинство редакторов журналов — мужчины, а в процессе рецензирования предпочтение отдается статьям авторов-мужчин, то и вознаграждение за производительность изначально с большей вероятностью достанется мужчинам, объясняет он.

Добавьте к этому тот факт, что женщинам-ученым, как правило, платят меньше даже на начальном уровне (что авторы зафиксировали и в своем исследовании) и любое повышение заработной платы, связанное с производительностью, только усугубит существующую несправедливость.

То же самое вполне может быть справедливо и для других групп, которым не хватает поддержки (будь то уход за детьми, помощь на дому или что-то еще), чтобы добиваться успехов в работе с той же скоростью, что и более привилегированные коллеги.

Командная работа и производительность

Облой предполагает, что разделение производительности и оплаты труда может иметь и другие последствия.

Следующее исследование ученых посвящено сотрудничеству. Первые результаты демонстрируют, что в организациях, где существует прозрачность оплаты труда, сотрудничество, как правило, более глубокое и плодотворное. При этом производительность в целом не снижается.

«Люди начинают больше сотрудничать в условиях, когда заработная плата более схожа, и меньше социальных сравнений как в сторону повышения, так и в сторону понижения, что означает меньше зависти и сострадания», — отмечает Облой.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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