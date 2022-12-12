Робот-гуманоид Xiaomi CyberOne научился играть на барабанной установке

В Xiaomi нашли впечатляющий способ продемонстрировать возможности CyberOne — обучить его игре на барабанах. В компании считают, что работа над гуманоидным роботом решит проблемы других форм-факторов и позволит машинам освоить прочие музыкальные инструменты.

Пару месяцев назад, когда Xiaomi анонсировала гуманоидного робота CyberOne, было неясно, каким будет его применение. Приятным сюрпризом стало то, что инженеры Xiaomi обучили робота делать если не что-то практичное, то хотя бы громкое: играть на барабанах.

Цзэюй Жэнь, старший инженер по оборудованию в Xiaomi Robotics Lab, рассказал о проекте в интервью журналу IEEE Spectrum. Приводим его перевод.

— Так зачем же Xiaomi работает над роботом-гуманоидом?

— Есть три причины, по которым Xiaomi работает над человекоподобными роботами. Первая заключается в том, что мы наблюдаем значительное сокращение рабочей силы в Китае и по всему миру. Мы работаем над тем, чтобы заменить человеческий труд роботами, даже если впереди долгий путь.

Вторая — мы верим, что из всех форм роботов гуманоиды наиболее сложны с технической точки зрения. Работая над гуманоидами, мы можем также использовать эту технологию для решения проблем других форм роботов, как то четвероногих машин, роботизированных рук и даже роботов на колесах.

Третья причина в том, что Xiaomi собирается стать самой технически продвинутой компанией в Китае, а гуманоиды очень привлекательны.

— Почему вы выбрали барабаны для демонстрации исследования?

— После официального релиза Xiaomi CyberOne 11 августа мы получили много отзывов от аудитории, которая не имела опыта в робототехнике. Людям было интереснее видеть, как гуманоиды смогут справиться с теми вещами, которые людям трудно делать. Честно говоря, найти подобные сценарии довольно трудно, поскольку первый прототип CyberOne сильно отстает от людей.

Но однажды одна из наших инженеров, которая только начала играть на барабанах, предположила, что это может быть исключением. Она подумала, что по сравнению с начинающими барабанщиками у роботов есть больше преимуществ в плане координации движений рук и ног и ритмического контроля. Мы все решили, что это хорошая идея, и игра на барабанах сама по себе крутая и интересная. Поэтому мы выбрали для демонстрации именно ее.

— Какая часть исследования была наиболее сложной?

— Сложнее всего было то, что получая длинные последовательности ударов по барабанам, CyberOne требуется определить порядок движений для каждой руки и ноги и создавать продолжительные траектории движения всего тела без столкновений, учитывая ограничения аппаратной части.

Итак, мы извлекаем базовые биты и создаем автономную библиотеку траекторий движения барабанного ритма путем оптимизации. Затем CyberOne может генерировать последовательные траектории, соответствующие любой партитуре барабана. Этот подход дает больше свободы CyberOne и ограничен лишь возможностями роботехники.

— Как вы считаете, какие возможности получит ваш робот в будущем благодаря этому исследованию?

— Игра на барабанах требует от CyberOne координировать движения всего тела, чтобы достичь быстрого, точного и широкого диапазона движений. В первую очередь мы хотим определить ограничения робота в рамках аппаратного и программного обеспечения, чтобы найти основу для дизайна следующего поколения.

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Кроме того, исследование позволило сформировать целый набор методов автоматической игры на барабане, чтобы роботы могли исполнять разные песни, и этот опыт помог нам быстрее понять, как научить роботов использовать другие музыкальные инструменты.

— Над чем вы собираетесь работать далее?

— Сейчас мы работаем над вторым поколением CyberOne, и надеемся улучшить его способность к передвижению и использованию манипулятора. На аппаратном уровне мы собираемся добавить больше степеней свободы, интегрировать самостоятельно разработанные ловки руки и установить больше датчиков. На программном уровне будут разрабатываться более надежные алгоритмы для передвижения и зрения.

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Фото на обложке: IEEE Spectrum