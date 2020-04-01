Mail.ru Group приглашает студентов стать амбассадорами компании

Mail.ru Group объявляет набор на волонтёрскую образовательную программу — «Амбассадоры Mail.ru Group». К участию приглашаются студенты, аспиранты и сотрудники российских университетов. Набор продлится до 1 мая 2020 года, все отборочные этапы пройдут онлайн.

Волонтёрская программа Mail.ru Group поможет амбассадорам развить коммуникативные и управленческие навыки. Участники смогут пройти курсы по digital skills, участвовать в создании цифровых продуктов с многомиллионной аудиторией, напрямую общаться с разными командами компании, побыть представителями крупной IT-компании и реализовать собственные идеи.

Для участия в программе надо снять мотивационный ролик, пройти тестирование и решить ряд творческих задач. Летом пройдёт обучение финалистов. С 1 сентября 2020 года амбассадоры начнут деятельность в вузах.

Основная задача амбассадоров — представлять Mail.ru Group, рассказывать студентам и школьникам об образовательных возможностях, продуктах и перспективе работы в компании. В рамках работы студенты проведут образовательные активности от Mail.ru Group в своём университете — организуют лекции, вебинары, хакатоны.

Участники, прошедшие отбор, лично или онлайн встретятся с топ-менеджерами компании, а некоторые амбассадоры станут сотрудниками Mail.ru Group.

Фото на обложке: Shutterstock / 4 PM production