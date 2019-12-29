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«Сириус» открывает набор на курс по искусственному интеллекту

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Научно-технологический университет «Сириус» вместе с «Яндексом», РЖД и «Тинькофф» открывают образовательную программу для профессиональной подготовки разработчиков и аналитиков «Погружение в технологии искусственного интеллекта». Подать заявку можно до 24 января, сообщили в пресс-службе университета. 

«Сириус» открывает набор на курс по искусственному интеллекту

Участники будут решать реальные индустриальные и научные задачи, работать индивидуально и в проектных командах. Курс длится полгода, в основном удаленно, так что программу можно совмещать с учебой и работой. Очная работа запланирована на период с 24 июля по 10 августа и пройдет в Сочи на базе «Сириуса».

Чтобы поступить на курс, надо владеть основами высшей математики и информатики и уметь программировать на каком-либо языке. Онлайн-тестирование состоится с 10 по 26 января, до 10 февраля пройдут очные собеседования с менторами программы. Список участников объявят 12 февраля.

Партнеры «Сириуса» – «Яндекс», Отраслевой центром разработки и внедрения (ОЦРВ) РЖД и «Тинькофф». Самые успешные студенты смогут получить преимущество при устройстве на работу в эти компании.

Фото на обложке: «Сириус»

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