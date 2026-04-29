В Нижнем Новгороде состоится первый фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN»: мероприятия пройдут 20–31 мая

В Нижнем Новгороде состоится первый фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN»: мероприятия пройдут 20–31 маяВ городе выступят дирижёр Теодор Курентзис и оперная певица Хибла Герзмава
Альфа-Банк объявил о старте продаж билетов на первый международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN». Проект объединит музыку, визуальные искусства, науку и технологии: в рамках проекта на сцену выйдут певцы, музыканты и ученые-искусствоведы. Фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая.
В программе фестиваля — звёзды мировой и российской классической сцены
Фестиваль «Человек Альфа / ALFA HUMAN» позиционирует музыку и визуальные искусства как инструменты познания и исследования мира.
«Этот фестиваль — про восприятие мира человеком через взаимодействие с искусством, музыкой, технологиями», — отметил Тимур Зулкарнаев, старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка.
В программе заявлены представители российской и мировой классической сцены. Среди них:
- дирижёр, основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna Теодор Курентзис,
- народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава,
- заслуженный артист России,
- пианист Борис Березовский,
- дирижер, скрипач и вокалист Дмитрий Синьковский.
В 2026 году визуальная концепция проекта вдохновлена работами художника Эрика Булатова.
В рамках просветительской программы выступят доктора и кандидаты искусствоведения
Научная и просветительская программа фестиваля включает цикл лекций и встреч с ведущими учёными и искусствоведами при поддержке Государственного института искусствознания. В центре обсуждений — взаимодействие искусства и науки, а также научная природа и история музыки.
В числе спикеров заявлены доктора искусствоведения Юлия Векслер, Марина Раку, Лариса Кириллина и кандидат искусствоведения Ярослав Тимофеев.
В фестивале участвуют музыканты более чем из 10 стран
В Альфа-Банке отметили, что фестиваль станет площадкой для международного диалога: в программе участвуют музыканты более чем из десяти стран.
«“Человек Альфа / ALFA HUMAN” меняет зрительскую ситуацию, предлагает разговор о вечных ценностях на демократичном языке увлекательной игры, поднимает актуальные темы на пересечении науки и искусства, где главным героем все-таки остается человек любопытный, познающий, чувствующий», — рассказывает Евгения Лассарь, креативный директор фестиваля.
Старший вице-президент банка Тимур Зулкарнаев уточнил, что проект развивает работу с креативными индустриями.
«Мы планируем развивать и масштабировать подобный формат, чтобы такие инициативы в целом задавали темп развитию культурной среды России», — подчеркнул старший вице-президент банка Тимур Зулкарнаев.
Мероприятия пройдут по всему Нижнему Новгороду
Мероприятия пройдут не только в концертных залах, но и в городской среде. Среди заявленных форматов — выступления в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, уличные концерты, а также масштабная оперная инсталляция на Чкаловской лестнице.
Закрытие фестиваля пройдёт на Стрелке. В дни проведения мероприятий «Человек Альфа / ALFA HUMAN» значительная часть центра Нижнего Новгорода будет задействована под культурные и просветительские события.