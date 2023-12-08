7 интернет-советов об укреплении иммунитета — что о них думают врачи

А как насчет того, чтобы отказаться от сахара и начать носить шерстяные свитера? Мы собрали нестандартные советы по укреплению иммунитета из интернета и обсудили их со специалистами — терапевтом Дмитрием Черепановым и иммунологом Раисой Кузнецовой.

На что вы готовы ради своего здоровья? Правильно питаться, спать по 8 часов, есть только натуральные продукты?

Содержание:

«В холодное время года нужно есть больше жирной пищи»

Считается, что наступление холодов означает дополнительную нагрузку на организм.

Температура воздуха понижается, и обменные процессы начинают замедляться. А это значит, что на восстановление и работу в привычном режиме организму требуется больше энергии. Плюс, иммунной системе приходится работать активнее, чтобы отражать вирусные «атаки», которые обостряются в осенне-зимний сезон.

Чтобы пережить холода, рекомендуется «обрасти жирком». Так и мерзнуть меньше будем, и «быстрая» энергия для работы организма появится. А откуда взять жиры? Правильно, из «жирных продуктов». Сливочное масло, красная рыба, авокадо. Так что рацион для зимы — чем жирнее, тем полезней.

Что говорят врачи

В первую очередь питание в любое время года должно быть сбалансированным. Иммунная система будет реагировать на любой недостаток питательных веществ. Поэтому заменить необходимый организму комплекс микроэлементов одним «волшебным» компонентом — жиром — не получится.

Кроме того, при разных состояниях может быть рекомендован разный режим питания. Например, для людей с болезнями сосудов или желчного пузыря употребление жиров не должно превышать определенную норму. Продумывая меню, всегда ориентируйтесь на свое состояние здоровья. И не игнорируйте рекомендации врачей, у которых наблюдаетесь.

«Для здоровья важно всегда быть в хорошем настроении»

Люди с позитивным жизненным настроем меньше болеют. Нам объясняют, что любое проживание негативных эмоций, и приходящий вслед за ними стресс — это удар по иммунной системе.

Нервная система посылает импульсы во все органы, и каждый начинает работать в усиленном режиме, быстрее изнашиваясь. Отдельного внимания заслуживает гормональная система: выделение «гормона стресса» кортизола и его друзей адреналина и норадреналина сверх нормы «забирает ресурс» организма. И у него остается меньше сил на синтезирование других важных для нас гормонов.

Баланс нарушается, иммунная система начинает «сбоить», и нам становится намного легче подхватить любое простудное заболевание.

Что говорят врачи

При проведении диагностики мы действительно отмечаем, что пациенты с депрессивным синдромом чаще рассказывают о полисимптоматике: головные боли, плохое пищеварение, боли в суставах. Однако депрессивное расстройство тоже может быть симптомом, например, заболеваний щитовидной железы. Что возникает раньше — плохое самочувствие или плохое настроение — вопрос открытый. И ответ на него будет известен только после исследования специалиста.

Однозначно утверждать, что хорошее настроение — это залог хорошего самочувствия, нельзя. Порой пациенты с серьезными подтвержденными диагнозами больными себя не ощущают, живут яркой и активной жизнью.

Вокруг постоянно что-то происходит, естественно, нам сложно постоянно находиться в хорошем настроении. Яркий маркер того, что нужно обратиться к врачу, чтобы исследовать медицинские причины плохого настроения, — подавленное состояние длительное время и без явных причин. А вот к кому идти в первую очередь — к психологу или к эндокринологу, — выбирайте сами.

«Пейте много жидкости, вода — источник жизни и здоровья»

Многие слышали про то, как важно пить достаточное количество воды в течение дня. Этот пункт входит во многие чек-листы рекомендаций по улучшению состояния здоровья. Считается, что проблемы часто начинаются от недостатка жидкости в организме.

Что говорят врачи

Действительно, употребление чистой питьевой воды необходимо нашему организму.

Во-первых, после пробуждения полстакана теплой воды натощак поможет запустить обменные процессы.

Во-вторых, достаточное количество жидкости в теле позитивно влияет на нашу гемодинамику. Простыми словами, питье воды без добавок — это профилактика образования тромбов. У людей каждой возрастной группы, да и в целом у каждого человека, система кровообращения работает со своими особенностями. Поэтому универсальное количество воды назвать сложно. Чем мы старше — тем важнее уделять внимание водному балансу — пить, когда хочется и пить чистую воду.

А вот «страшилки» про обезвоживание организма можно не читать: до такого состояния нужно оставаться без жидкости долгое время.

«Закаливание укрепляет организм»

В привычном для нас значении закаливание — это резкий контраст температур: от теплого к холодному и обратно. Например, прыгнуть в холодную воду после горячей сауны.

Такой стресс для тела как бы «мобилизует» все системы в организме. Кровь резко начинает приливать к коже, чтобы организм не переохлаждался, и это укрепляет стенки сосудов. Гипофиз начинает вырабатывать эндорфины, и мы чувствуем ощущение счастья.

Таким образом наше тело адаптируется к холоду, и организм становится более устойчивым к инфекционным болезням.

Что говорят врачи

Закаливание — это и правда отличный инструмент для укрепления иммунитета. Только рекомендуем начинать с более щадящих способов. Например, в детских садах распространен «рижский метод»: дети босыми ногами проходятся по бугристым дорожкам, смоченным в солевом растворе. Взрослым рекомендуется по утрам принимать контрастный душ: чередовать поток теплой и прохладной воды.

Существуют разные методики, ориентированные на текущее состояние здоровья и ожидаемый результат. И немного наивно предполагать, что, например, погружение в прорубь раз в году будет иметь долгосрочный эффект. Закаливание — это привычка, которую нужно планомерно вводить в свою жизнь. Только начинать нужно с самого базового уровня — моржевание без предварительной подготовки даст избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Нужно отказаться от употребления сахара»

В сети есть гипотезы, что сахар, который попадает в наш организм, нарушает баланс микроэлементов. Якобы он вступает в реакцию с кальцием и фосфором. Освободившийся в результате этого процесса кальций уже не приносит пользу, а просто выводится из организма.

Что говорят врачи

Отказываться от сахара рекомендовано только тем, у кого развивается диабет. Углеводы нужны нашему организму как строительный материал. Разумное употребление сахара в достаточном количестве — по рекомендации ВОЗ до 6 чайных ложек — точно не влияет на работу иммунной системы.

Более того, отказ от сахара может привести к гипогликемии: состоянию дефицита глюкозы, когда у нас нет сил, трясутся руки, темнеет в глазах.

На содержание кальция в организме гораздо сильнее влияет недостаток витамина Д. Не зря его рекомендуют как витаминную добавку в северных странах.

«В холода стоит особенно тщательно следить за состоянием кожи»

Под воздействием холода кожа рук часто начинает сохнуть. Если с этим ничего не сделать, на ней начнут появляться трещины и ранки. Каждая открытая рана — это «ворота для инфекций»: сквозь нее вирусы проникают сразу в кровеносную систему и быстро распространятся по организму.

Поэтому здоровая кожа в период распространения инфекций — это прямая помощь иммунитету.

Что говорят врачи

Кожа — это важный барьерный элемент иммунной системы. Вместо со слизистыми она является первой преградой нашего организма на пути проникновения вирусов и бактерий. Есть направление в медицинских исследованиях — SALT (skin-associated lymphoid tissue — иммунная система кожи) — которое изучает кожу как самостоятельную иммунную систему.

В структуре кожи содержатся защитные клетки, которые способны «распознавать» и «обезвреживать» вирусную угрозу на своем уровне. Яркий пример этого — образования гноя, который возникает в местах повреждения кожи.

Поэтому состояние имеет большое значение. И мы можем держать его под контролем без усилий. Насухо вытирать руки, пользоваться увлажняющим кремом, носить перчатки, заклеивать ранки. Если ваша кожа начала шелушиться или в анамнезе есть кожные заболевания — рекомендуем посетить дерматолога, чтобы выяснить и устранить причины.

«Носите одежду из натуральных тканей»

У некоторых людей есть убеждение, что все натуральное — хорошо, все синтетическое — естественно, плохо. Встречается даже мнение, что шерстяные изделия благотворно влияют на работу печени и почек.

Во-первых, волокна шерсти воздействуют на кожу как легкий раздражитель. Кровь приливает к этому месту длительное время, и общая система кровообращения организма начинает работать активнее. А любое усиление кровотока — это профилактика тромбообразования.

Во-вторых, ворсинки шерсти хорошо удерживают воздух. Между телом и одеждой образуется как бы воздушная прослойка. Благодаря этому мы меньше потеем, тело лучше проветривается, а температура этой прослойки соответствует комфортной температуре нашего тела.

Сочетание этих факторов создает благоприятную среду, которые исключает развитие патогенных организмов, которые могли бы ослабить наш иммунитет.

Что говорят врачи

Одежда из натуральных хлопчатобумажных тканей рекомендуется для носки тем, у кого на коже есть атопичные (реагирующие на раздражение — Прим. ред.) проявления — зуд, шелушения, покраснения. Такие ткани действительно вызывают меньше реакций кожи.

Однако есть и такие аллергические состояния, при которых люди не могут носить шерстяные или меховые вещи. Животные клетки вызывают раздражение кожи, и от такой одежды приходится отказаться.

А бывают ситуации, когда в синтетику одеваться целесообразнее: ее легче постирать, из синтетических материалов получается отличное термобелье. Поэтому заявлять об однозначном отказе точно не стоит. Выбор одежды нужно делать исходя из ситуации.

Заключение от экспертов

Раиса Кузнецова, аллерголог-иммунолог, к.м.н.

Укрепление иммунитета — это процесс. Регулярный, планомерный, последовательный.

Нет такого совета, следуя которому, мы спасем себя ото всех болезней. Более того, болезнь — это тоже процесс развития и укрепления иммунитета. Любые патогены (вирусы и бактерии), попадающие в организм, учат его проявлять защитную реакцию в новых обстоятельствах. Так мы становимся сильнее и крепче.

Если в организме нет никаких патологий, иммунная система всегда будет работать и защищать нас. Общепризнанные советы по качеству сна, сбалансированному питанию, режиму работы, адекватности физических нагрузок помогут нам «подружиться» со своим иммунитетом без героических усилий.

Дмитрий Черепанов, врач-терапевт

Во всем, что мы делаем, должна быть гармония. Экстремальная нагрузка как разовый челлендж для здорового человека, конечно, может стать интересным опытом. А вот если в организме что-то «барахлит», от таких экспериментов вреда может быть больше, чем пользы.

Наша иммунная система при своих «базовых» настройках в состоянии справиться с нагрузками, которые предполагает жизнь современного человека. Однако хронический стресс, вредные привычки, физическая активность без должного уровня подготовки — это те экстремальные состояния, которые требуют от нашего иммунитета работать «на пределе возможностей». И после каждой такой перегрузки ему нужны отдых, а главное — время, чтобы восстановиться и вернуться на «базовый уровень защиты».

Пока «волшебную таблетку» не придумали. И лучшее, чем мы можем себе помочь, — это ежедневная забота о состоянии здоровья: от режима сна и отдыха до регулярного увлажнения кожи.

Текст: Александра Пуренок

Фото на обложке: Unsplash // Diana Polekhina