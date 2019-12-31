Герои Young 2019

«В России люди не умеют при покупке думать о будущем». Основательница магазина «Котомка» – о бизнесе на экологичных товарах

Основательницы «Котомки» Даша Струк и Катя Сиденко в прошлом году были студентками, а сейчас открыли уже два совместных бизнеса: шоу-рум винтажной одежды FEFЁLA и пространство осознанного потребления «Котомка». Даша рассказала о жизни zero-waste и бизнесе с друзьями.