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Rusbase Young
Герои Young 2019
Истории ярких стартаперов года

31 декабря 2019



В 2019 году Rusbase начал активно писать про молодых предпринимателей. У нас появилось направление Young, герои которого – школьники, студенты и недавние выпускники. Они открывают, строят и развивают собственный бизнес, а мы рассказываем их истории.
В подборке – интервью и монологи начинающих стартаперов, о которых мы писали в этом году.
Как 14-летний школьник создал бизнес с выручкой в миллион

Дмитрий, Анастасия, Юрий и Даниил создали маркетплейс товаров российского производства Rocketstore, когда им было по 14 лет. Ребята рассказали, как совмещать работу и школу и что такое успех для современного подростка.
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The Team teachable
«Юный возраст — мое преимущество. Чтобы выделиться, обязательно иметь свою фишку»
Алена Аракчеева – кондитер четвертого разряда и автор блога Big Sweet Blog. Она печет десерты и развивает свой проект с 13 лет. Алена рассказывает об упорной работе и почему начинать свое дело надо как можно раньше.
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«Я стремился все делать сам, не просить помощи». Дмитрий Котов – о своем проекте «Вездефон»


Дмитрий Котов придумал GSM-домофон из необходимости – он передвигается на инвалидной коляске. В интервью он рассказал, как домашний проект превратился в бизнес.


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«В России люди не умеют при покупке думать о будущем». Основательница магазина «Котомка» – о бизнесе на экологичных товарах
Основательницы «Котомки» Даша Струк и Катя Сиденко в прошлом году были студентками, а сейчас открыли уже два совместных бизнеса: шоу-рум винтажной одежды FEFЁLA и пространство осознанного потребления «Котомка». Даша рассказала о жизни zero-waste и бизнесе с друзьями.
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«Зашивать раны можно и дома за чайком». Виктория Сбитякова – о своем бизнесе на тренажерах для хирургов Suture Pad
Вместе с командой студентка Виктория Сбитякова производит и продает тренажеры для хирургов Suture Pad. В интервью она рассказала, как в своем деле объединила любовь к медицине и бизнесу.

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«Нас было трое и мы не умели считать деньги». Как парень из Ижевска построил сеть кофеен с 57 заведениями по России
Константин Кузьминых открыл свою первую кофейную точку в 19 лет. Сегодня у его сети Take&Wake кофейни по всей России. Константин рассказал о давнем желании открыть свое дело, конкуренции и спросе на кофе.
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Как три студента из Физтеха, Бауманки и Вышки создали сервис emovi и взлетели в AppStore

Даниил Дхаван из МФТИ, Кирилл Ильичев из Бауманки и Денис Шаклеин из НИУ ВШЭ создали приложение emovi, которое помогает пользователям выбрать фильм для просмотра. Приложение уже успело попасть в топы App Store и Google Play. Кофаундеры рассказали о своем успехе.
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«Со мной конкурирует Илон Маск». Как российский студент создал нейросеть для управления гаджетами мимикой
Второкурсник Денис Шилов разработал проект Refaсe, которое позволяет управлять смартфоном и другими гаджетами морганием, мимикой и движением глаз. Он рассказал о своей технологии и о конкуренции с крупными компаниями.

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The Team teachable
«Сейчас я уже не ем "Доширак"». Как сделать два успешных стартапа к 24 годам


Алексей Хахунов к 24 годам создал два стартапа: по роботизации молочных ферм R-SEPT и по обучению ИИ Dbrain. Он рассказал о своем предпринимательском пути и о том, как попал в список Forbes.
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«От определения проблемы до суда – весь процесс идет онлайн». Как выпускник Физтеха создал сервис для решения типовых юридических споров
Даниил и Борис Фельдманы придумали юридический сервис Destra, когда учились в магистратуре. Даниил рассказал, как автоматизировать решение споров и каково быть генепальным директором.
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«Самое важное – это нетворкинг». Как в 22 года стать фаундером сервиса по поиску работы для выпускников
Александру 22 года, он кофаундер и директор по продукту сервиса по поиску работы и стажировок «Буду». Он рассказал, как выбрал нишу среди джоббордов и почему образование ничего не определяет.
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«Мы забили на учебу, чтобы другие получали образование». Как студенты создали платформу, на которой школьники учат друг друга
Савва придумал платформу Tensy, на которой школьники и студенты могут учиться друг друга. Мы поговорили с ним о будущем образования и бизнеса.
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«Жалею, что не начал бизнес на первом курсе». Как Ким Санжиев в 23 года основал fashion-стартап
Ким Санжиев решил изменить подход людей к шоппингу и основал GetOutfit. Нам он рассказал об идее, ошибках и развитии своего проекта.
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«Я не делаю ничего, что не приносит пользы». Как школьник создал электронный дневник
В 13 лет Левану пришла идея улучшить официальный электронный дневник школьника – и он сделал свое приложение. Сейчас ему 20, приложение растет, а Леван планирует его масштабировать.
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Как два подростка открыли издательство «Параллель Комикс» и выпустили Marvel в России

Когда Максиму было 17, а Саю — 21, ребята получили лицензию Marvel на выпуск комиксов на русском языке и запустили собственное независимое издательство «Параллель Комикс». Они рассказали, как печатать комиксы в России и сколько на этом можно заработать.
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«На русскую аудиторию я не работаю из-за негатива». Как подросток с Камчатки стал звездой Гонконга и запустил свой бренд
Артем Аншелес – популярный гонконгский телеведущий, рекламирует Samsung, Calvin Klein и Chanel и запустил свой бренд украшений. Он рассказал о бизнесе и успехе в Гонконге.
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«Давайте мы раскрасим ящик, а вы дадите денежку». Как старшеклассник из Читы зарабатывает, преображая город

Степану Степанову 16 лет. Его проект «Живи ярче» преображает старые телефонные будки в городе. Степан рассказал о своем проекте и о том, каким видит идеальный город.
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«Мы были в розовых очках: думали, сейчас запустим – все полетит». Александр Лапин о своем бизнесе на низкокалорийном мороженом Prolce
Саша и Кирилл из основали производство низкокалорийного мороженого Prolce студентами магистратуры и за три года вышли в 12 регионов России. Саша рассказал нам, как студенческий проект перерос в бизнес с инвестициями, чем полезен нетворкинг и как соревноваться с крупными конкурентами.
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Фото на обложке: Unsplash



Анна Меликян