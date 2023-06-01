Smartway приобрел агентство делового туризма ATH, «Озон банк» ввел накопительный счет со ставкой 8% годовых, Nintendo возобновила работу в ограниченном режиме eShop в России и другие новости 1 июня.

Накопительный счет от «Озон банка», цены на отдых за рубежом растут: главное 1 июня