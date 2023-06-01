Накопительный счет от «Озон банка», цены на отдых за рубежом растут: главное 1 июня

Карина Пардаева
Smartway приобрел агентство делового туризма ATH, «Озон банк» ввел накопительный счет со ставкой 8% годовых, Nintendo возобновила работу в ограниченном режиме eShop в России и другие новости 1 июня.
Накопительный счет от «Озон банка», цены на отдых за рубежом растут: главное 1 июняКарина Пардаева
Финансы
- «Озон банк» ввел накопительный счет со ставкой 8% годовых. Инструмент поможет маркетплейсу повысить товарооборот за счет притока новых клиентов.
Бизнес
- Средняя цена на летний отдых за рубежом для россиян выросла от 15% до 50% по сравнению с показателем лета 2022 года, пишет ТАСС.
- Владелец Tesla и Space X Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $192 млрд.
- Россия в начале 2023 года ввезла из-за Германии и других стран в два раза больше сигарет, чем годом ранее. Такой рост может быть связан с повышением акциза на табак с 1 марта и потенциальным дефицитом поставок из-за рубежа, а также с переходом состоятельных покупателей на более качественную, по их оценке, продукцию, сообщает РБК.
- Сервис организации командировок Smartway (51% у IT-холдинга «1С») приобрел агентство делового туризма ATH. Сумма сделки по итогу составит от $2 млн до $5 млн, узнал «Коммерсантъ».
Сервисы
- С 31 мая Nintendo возобновила работу цифрового магазина eShop в России, но в ограниченном режиме.
Фото на обложке: Olena Yakobchuk /
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