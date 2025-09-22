11 лет во главе Oracle: Сафра Кац покидает пост CEO — управление разделят два топ-менеджера
Oracle объявила о смене руководства: вместо одного СЕО — два
Oracle объявила о перестановках в руководстве. Как сообщил Reuters, новыми со-гендиректорами стали Клей Магуирк, отвечавший за облачную инфраструктуру, и Майк Сицилия, курировавший облачные приложения. Сафра Кац, возглавлявшая компанию с 2014 года, покинула пост CEO и вошла в совет директоров как вице-председатель.
Клей Магуирк укрепил позиции Oracle в облачном бизнесе
Клей Магуирк пришёл в Oracle из Amazon Web Services в 2014 году. Он создал облачную платформу Gen2, на которой сегодня держатся ключевые сервисы Oracle. В компании он также отвечает за облачную платформу Oracle Cloud Infrastructure, которая обслуживает корпоративные приложения и даёт мощности для работы ИИ.
Майк Сицилия внедрил ИИ в корпоративные продукты
Майк Сицилия присоединился к Oracle в 2008 году после покупки разработчика ПО для управления проектами Primavera Systems. Сегодня он отвечает за отраслевые облачные решения: от банковского сектора до ритейла и здравоохранения. Под его управлением Oracle активно внедряла технологии искусственного интеллекта в корпоративные сервисы и укрепила позиции на рынке облачных приложений.
Oracle усилила команду управленцев
По информации телеканала CNBC, Oracle также усилила команду топ-менеджеров. Марк Хура, занимавший пост вице-президента по продажам в Северной Америке, станет президентом глобальных продаж. Даг Керинг, бывший исполнительный вице-президент по операциям, назначен финансовым директором.
Ставка на ИИ усилила позиции Oracle в облачном бизнесе
Основатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон напомнил, что несколько лет назад Клей Магуирк и Майк Сицилия сделали ставку на интеграцию ИИ в инфраструктуру и приложения, и это решение себя оправдало. Oracle стала одним из главных бенефициаров глобального ИИ-бума благодаря доступу к графическим процессорам Nvidia и развитию облачной платформы.
Рост облачного бизнеса Oracle на 359% за год
Назначения в руководстве совпали с периодом бурного роста облачного сегмента. Oracle подтвердила прогноз по развитию этого направления: будущие обязательства компании достигли $455 млрд, что на 359% больше, чем год назад. По данным CNBC, акции корпорации за месяц выросли на 30%, с начала года — на 85%. При этом в день объявления перестановок в руководстве они упали менее чем на 1% в ходе предварительных торгов.
Контекст
Oracle остаётся одним из ключевых игроков на рынке облачных технологий, конкурируя с Microsoft, Amazon и Google. Компания делает ставку на рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта и расширяет партнёрства с Nvidia. На этом фоне кадровые перестановки в руководстве рассматриваются как подготовка к следующему этапу борьбы за лидерство в отрасли.
Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images
