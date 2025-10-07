135 млрд ₽ — на ИТ-инфраструктуру: за год инвестиции нефтегаза в кибербезопасность выросли на 155%
Инвестиции нефтегаза в ИТ выросли на 155% — до 135 млрд ₽
Затраты российских нефтегазовых компаний на информационные технологии выросли на 155% и достигли 135 млрд рублей. Таким образом отрасль заняла третье место по объёму цифровых инвестиций, уступив лишь финансовому и транспортно-логистическому секторам. Основные приоритеты — импортозамещение критических систем и усиление кибербезопасности.
Нефтегаз вышел в лидеры цифровизации
По данным исследования «Пульс цифровизации», проведённого аналитическим агентством ИТ-холдинга Т1, темпы инвестиций нефтегазовых компаний в ИТ превышают средний показатель по экономике. Если ранее отрасль традиционно отставала от финансового и промышленного секторов в вопросах автоматизации, то теперь уверенно входит в число технологических лидеров. За год капиталовложения в цифровые решения выросли в 2,5 раза.
Главные направления инвестиций — импортозамещение критически важных систем и кибербезопасность. Нефтегазовый бизнес активно адаптирует российские решения в области документооборота (79% компаний), информационной безопасности (73%), управления персоналом и складской логистики (по 49%). По сути, за последние два года отрасль прошла путь от частичного внедрения отдельных программных продуктов к созданию комплексных экосистем управления производственными процессами.
Импортозамещение и новые технологические ниши
При всех успехах полного импортозамещения добиться пока не удалось. В сегментах PLM/PDM (системы управления жизненным циклом продукта и инженерной документацией) и SCM (системы управления цепочками поставок) всё ещё преобладают западные технологии — их применяют 57% и 46% компаний соответственно. Это связано с тем, что подобные системы требуют глубокой кастомизации и тесной интеграции с производственными линиями, а российские аналоги еще находятся в стадии активной доработки.
Тем не менее тенденция на локализацию очевидна. Крупные нефтегазовые корпорации начинают развивать собственные ИТ-компетенции и инвестировать в разработку отраслевых платформ. Государственные меры поддержки и рост числа отечественных вендоров позволяют постепенно сокращать долю иностранного софта в критически важных операциях. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году импортозамещение в нефтегазе может превысить 85%.
Кибербезопасность — главный приоритет отрасли
Кибербезопасность остается одним из ключевых направлений цифровых инвестиций нефтегазового сектора. По уровню расходов на защиту данных отрасль занимает второе место в России, уступая только научным организациям. За последний год каждая пятая компания столкнулась с кибератаками, а случаи компрометации корпоративных систем увеличились почти на треть.
Сегодня 61 % предприятий нефтегазовой отрасли активно применяют решения для информационной безопасности. Наиболее распространены корпоративные VPN (75% компаний), биометрические средства аутентификации (72%) и технологии шифрования данных (55%).
Инвестиции как новый стратегический актив
Антон Спирин, заместитель генерального директора вендора НОТА и коммерческий директор по продуктам и сервисам ИТ-холдинга Т1, отметил, что нефтегазовая отрасль сегодня показывает одно из самых значительных увеличений инвестиций в цифровизацию и входит в число технологических лидеров.
«Важно, что эти ресурсы направляются не только на базовую цифровую инфраструктуру, но и на создание комплексных систем управления данными и бизнес-процессами, которые становятся новым стратегическим активом», — подчеркнул Антон Спирин, заместитель генерального директора вендора НОТА.
По словам Спирина, в ближайшие годы компании будут расширять применение искусственного интеллекта, аналитики данных и предиктивного обслуживания, рассматривая цифровые технологии как ключевой инструмент конкурентоспособности в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к зарубежным решениям.
Контекст
По оценке экспертов, нефтегазовый сектор сегодня демонстрирует одни из самых высоких темпов цифровой трансформации в стране. Вложения в технологии перестали быть реакцией на внешние вызовы и становятся долгосрочной стратегией, влияющей на производственные и финансовые результаты.
Если текущие темпы сохранятся, отрасль может войти в топ-2 по объему ИТ-инвестиций уже к 2027 году.
Фото: SolStock / Getty Images
- 1 Чистый номер — не стопроцентная гарантия: операторы продают SIM-карты без истории, эксперты предупреждают о рисках Операторы связи начали продавать «чистые» номера без спама 06 октября 2025, 20:00
- 2 Дефицит на IT-рынке: зарплаты директоров по кибербезопасности выросли на 30%, максимальное предложение — 1 млн ₽ Зарплаты директоров по кибербезопасности выросли на 30% 06 октября 2025, 10:59
- 3 Доходы разработчиков выросли на 13,5% и превысили 200 тысяч ₽: IT сохраняет лидерство по уровню зарплат в России В 2025-м средняя зарплата в айти превысила 200 тыс. ₽ 01 октября 2025, 14:10
- 4 IT-рынку сокращают поддержку и призывают к адаптации: льготный тариф страховых взносов повысят до 15% Минфин повысит льготные страховые взносы для IT до 15% 30 сентября 2025, 19:17