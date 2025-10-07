Инвестиции нефтегаза в ИТ выросли на 155% — до 135 млрд ₽

Затраты российских нефтегазовых компаний на информационные технологии выросли на 155% и достигли 135 млрд рублей. Таким образом отрасль заняла третье место по объёму цифровых инвестиций, уступив лишь финансовому и транспортно-логистическому секторам. Основные приоритеты — импортозамещение критических систем и усиление кибербезопасности.

Нефтегаз вышел в лидеры цифровизации

По данным исследования «Пульс цифровизации», проведённого аналитическим агентством ИТ-холдинга Т1, темпы инвестиций нефтегазовых компаний в ИТ превышают средний показатель по экономике. Если ранее отрасль традиционно отставала от финансового и промышленного секторов в вопросах автоматизации, то теперь уверенно входит в число технологических лидеров. За год капиталовложения в цифровые решения выросли в 2,5 раза.

Главные направления инвестиций — импортозамещение критически важных систем и кибербезопасность. Нефтегазовый бизнес активно адаптирует российские решения в области документооборота (79% компаний), информационной безопасности (73%), управления персоналом и складской логистики (по 49%). По сути, за последние два года отрасль прошла путь от частичного внедрения отдельных программных продуктов к созданию комплексных экосистем управления производственными процессами.

Импортозамещение и новые технологические ниши

При всех успехах полного импортозамещения добиться пока не удалось. В сегментах PLM/PDM (системы управления жизненным циклом продукта и инженерной документацией) и SCM (системы управления цепочками поставок) всё ещё преобладают западные технологии — их применяют 57% и 46% компаний соответственно. Это связано с тем, что подобные системы требуют глубокой кастомизации и тесной интеграции с производственными линиями, а российские аналоги еще находятся в стадии активной доработки.

Тем не менее тенденция на локализацию очевидна. Крупные нефтегазовые корпорации начинают развивать собственные ИТ-компетенции и инвестировать в разработку отраслевых платформ. Государственные меры поддержки и рост числа отечественных вендоров позволяют постепенно сокращать долю иностранного софта в критически важных операциях. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году импортозамещение в нефтегазе может превысить 85%.

Кибербезопасность — главный приоритет отрасли

Кибербезопасность остается одним из ключевых направлений цифровых инвестиций нефтегазового сектора. По уровню расходов на защиту данных отрасль занимает второе место в России, уступая только научным организациям. За последний год каждая пятая компания столкнулась с кибератаками, а случаи компрометации корпоративных систем увеличились почти на треть.

Сегодня 61 % предприятий нефтегазовой отрасли активно применяют решения для информационной безопасности. Наиболее распространены корпоративные VPN (75% компаний), биометрические средства аутентификации (72%) и технологии шифрования данных (55%).

Инвестиции как новый стратегический актив

Антон Спирин, заместитель генерального директора вендора НОТА и коммерческий директор по продуктам и сервисам ИТ-холдинга Т1, отметил, что нефтегазовая отрасль сегодня показывает одно из самых значительных увеличений инвестиций в цифровизацию и входит в число технологических лидеров.

«Важно, что эти ресурсы направляются не только на базовую цифровую инфраструктуру, но и на создание комплексных систем управления данными и бизнес-процессами, которые становятся новым стратегическим активом», — подчеркнул Антон Спирин, заместитель генерального директора вендора НОТА.

По словам Спирина, в ближайшие годы компании будут расширять применение искусственного интеллекта, аналитики данных и предиктивного обслуживания, рассматривая цифровые технологии как ключевой инструмент конкурентоспособности в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к зарубежным решениям.

Контекст

По оценке экспертов, нефтегазовый сектор сегодня демонстрирует одни из самых высоких темпов цифровой трансформации в стране. Вложения в технологии перестали быть реакцией на внешние вызовы и становятся долгосрочной стратегией, влияющей на производственные и финансовые результаты.



Если текущие темпы сохранятся, отрасль может войти в топ-2 по объему ИТ-инвестиций уже к 2027 году.



